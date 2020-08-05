 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 05.08.2020
22:28  КырЖурналистка Шагапова призналась, что выдумала Бишкек-батыра, в честь которого ставят памятники в КырСтолице
22:25  Угрожавший взорвать банк в Киеве узбекистанец оказался олигофреном
22:23  Шальвары в цветочек... КырМинобр отказался от единой школьной формы
22:07  Албания выдала Германии обвиняемого в терроризме таджикистанца
21:31  США не оставляют надежды сменить власть в Сирии, - И.Субботин
21:29  Россию включили в новый экономический блок вместе с Ираном и Китаем, - М.Сергеев
21:23  Битва за TikTok: китайская соцсеть останется в США?

20:58  Куда катится Украина? - В.Пойманов
16:49  Пандемия для банков Казахстана как бомба замедленного действия, - П.Своик
16:37  Между Москвой и Нукусом: к 105-летию художника и музейщика Игоря Савицкого
16:31  Александр Григорьевич Сиад Барре, - Г.Зотов
16:27  Куда ведут легенды. Экспедиция к пещере Амира Темура
16:23  Коронавирус вызвал на Украине эпидемию безрассудства и смуты, - Н.Стороженко
16:21  Китаю все сложнее сдерживать свои возможности, - Т.Бордачев
14:25  Бейрут. Взорвалась конфискованная селитра с корабля россиянина Гречушкина. Погибших - "гораздо более 100"
08:31  Золото как мировые деньги – важный урок советской истории, - В.Катасонов
08:11  Дискриминация белого гетеросексуального большинства не вечна, - Андрей Бабицкий
08:03  Низкая зарплата, ветхие здания. Почему не развивается семейная медицина в Кыргызстане, - С.Мукеева
08:01  На главного кыр-олигарха Р.Матраимова поступил очередной донос. Теперь от депутата Асанова
07:54  Идлиб опять ждет штурма. Ситуация в зоне деэскалации резко обострилась
07:50  Что рвануло в Бейруте? Масштабы ущерба - "невозможно описать"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Албания выдала Германии обвиняемого в терроризме таджикистанца
22:07 05.08.2020

Албания выдала Германии 24-летнего гражданина Таджикистана Комрона Зухурова, обвиняемого в членстве в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) и подготовке к теракту. Прокуратура страны во вторник, 4 августа, заявила, что Зухуров планировал нападения на учреждения сил США в Германии.

В июне суд в Тиране решил экстрадировать Комрона Зухурова в Германию, а не в Таджикистан, где он, по мнению судьи, мог быть подвергнут несправедливому суду, пыткам и жестокому обращению.

Албанская полиция 30 апреля сообщила, что Управление по борьбе с терроризмом арестовало гражданина Таджикистана Комрона Зухурова в ходе совместной с Интерполом операции. В полиции заявили, что задержанный вместе со своим неким напарником прибыл в Албанию с целью совершить заказное убийство.

В распространенном албанскими властями заявлении говорилось, что на задержанного Комрона Зухурова распространяется международный ордер на арест, выданный 21 апреля федеральным судом немецкого города Карлсруэ. "Арестованный обвиняется в принадлежности к террористической ячейке, которая была создана ИГ для совершения терактов на территории Германии", - отмечалось в документе.

Аслан Даджани, адвокат Комрона Зухурова на заседании суда заявил, что его подзащитный отвергает выдвинутое германскими властями обвинение. До ареста Зухуров два года жил в Германии, и в феврале этого года прибыл в Албанию для того, чтобы навестить тетю, подчеркнул адвокат.

Власти ФРГ 15 апреля сообщили об аресте группы граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. "Целями будущих атак должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане. В частности, планировалось убийство лица, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама", - заявила тогда полиция Германии.

Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что все задержанные Азизджон Б., Мухаммадали Г.. Фарходшох К. и Суннатуллох К. – граждане Таджикистана. Пятый подозреваемый Равшан Б., также гражданин Таджикистана, которого считают лидером террористической ячейки, находится в тюрьме с марта 2019 года.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596654420
Новости Казахстана
- В Казахстане наблюдается положительная динамика в борьбе с COVID-19
- К новому учебному году Правительство обеспечит компьютерами 500 тыс. учеников из наиболее нуждающихся семей
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июля 2020 года №486
- Выявлено 869 нарушений в сфере реализации лекарств и медизделий
- Казахстан – страна всеобщего счастья и светлого будущего
- Межведомственная комиссия рассмотрела вопросы по доступу Казахстана к комплексу вакцин-кандидатов от COVID-19
- Более 2,1 млн казахстанцев получили единовременную выплату "42 500 тенге"
- Миссия выполнена: третья миротворческая рота вернулась домой
- Все будет по закону
- Кадровые перестановки
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  