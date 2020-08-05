Албания выдала Германии обвиняемого в терроризме таджикистанца

22:07 05.08.2020

Албания выдала Германии 24-летнего гражданина Таджикистана Комрона Зухурова, обвиняемого в членстве в террористической группировке "Исламское государство" (ИГ) и подготовке к теракту. Прокуратура страны во вторник, 4 августа, заявила, что Зухуров планировал нападения на учреждения сил США в Германии.



В июне суд в Тиране решил экстрадировать Комрона Зухурова в Германию, а не в Таджикистан, где он, по мнению судьи, мог быть подвергнут несправедливому суду, пыткам и жестокому обращению.



Албанская полиция 30 апреля сообщила, что Управление по борьбе с терроризмом арестовало гражданина Таджикистана Комрона Зухурова в ходе совместной с Интерполом операции. В полиции заявили, что задержанный вместе со своим неким напарником прибыл в Албанию с целью совершить заказное убийство.



В распространенном албанскими властями заявлении говорилось, что на задержанного Комрона Зухурова распространяется международный ордер на арест, выданный 21 апреля федеральным судом немецкого города Карлсруэ. "Арестованный обвиняется в принадлежности к террористической ячейке, которая была создана ИГ для совершения терактов на территории Германии", - отмечалось в документе.



Аслан Даджани, адвокат Комрона Зухурова на заседании суда заявил, что его подзащитный отвергает выдвинутое германскими властями обвинение. До ареста Зухуров два года жил в Германии, и в феврале этого года прибыл в Албанию для того, чтобы навестить тетю, подчеркнул адвокат.



Власти ФРГ 15 апреля сообщили об аресте группы граждан Таджикистана по подозрению в подготовке терактов на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. "Целями будущих атак должны были стать учреждения сил США в Германии, или отдельные граждане. В частности, планировалось убийство лица, публично высказывавшего мысли, которые, по их оценке, были критикой ислама", - заявила тогда полиция Германии.



Генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что все задержанные Азизджон Б., Мухаммадали Г.. Фарходшох К. и Суннатуллох К. – граждане Таджикистана. Пятый подозреваемый Равшан Б., также гражданин Таджикистана, которого считают лидером террористической ячейки, находится в тюрьме с марта 2019 года.