Угрожавший взорвать банк в Киеве узбекистанец оказался олигофреном

22:25 05.08.2020

УГРОЖАВШИЙ ВЗОРВАТЬ БАНК В КИЕВЕ УЗБЕКИСТАНЕЦ ОКАЗАЛСЯ ОЛИГОФРЕНОМ



Мужчине из Узбекистана, который захватил заложников в банке в центре Киева и угрожал взрывом, предъявили обвинение, сообщили в офисе генпрокурора Украины.



"Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу было сообщено о подозрении предъявлено обвинение в совершении террористического акта, то есть в угрозе взрывом (ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины)", – отмечается в заявлении генпрокурора.



Следствие обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.



3 августа около полудня мужчина захватил отделение "Универсал банка" в центре украинской столицы, угрожая привести в действие взрывное устройство. Преступником оказался гражданин Узбекистана 1988 года рождения Сухроб Каримов, получивший вид на жительство на Украине три года назад.



Одним из требований Каримова было предоставление ему доступа к прессе, и правоохранительные органы разрешили съемочным группам трех украинских телеканалов войти в помещение, где находились злоумышленник и руководительница отделения банка. Во время интервью, которое транслировалось в прямом эфире, спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину. В ходе спецоперации никто не пострадал, по итогам проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.



Мужчина, который угрожал взорвать банк в Киеве, оказался серьезно болен, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.



По словам Геращенко, 32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов, нездоров с детства. Еще в десять лет у него диагностировали олигофрению. При этом Каримов свое заболевание скрывал. Отмечается, что мужчина вел спокойный образ жизни и не привлекался к уголовной ответственности.



Накануне, 3 августа, около полудня Каримов вошел в отделение банка в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве и заявил, что в его рюкзаке лежит бомба. Захватчик требовал 40 тысяч гривен (1,5 тыс долларов США) и общения с журналистами. Себя Каримов называл "святым духом".



Каримова задержали в ходе интервью с журналистами. Силовики перехватили шнур, который вел от его ноги к рюкзаку, где, по словам террориста, находилось взрывное устройство. Никто не пострадал. Сообщается, что в задержании добровольно приняли участие журналисты двух телеканалов.