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КырЖурналистка Шагапова призналась, что выдумала Бишкек-батыра, в честь которого ставят памятники в КырСтолице
22:28 05.08.2020

РОДА БИШКЕК-БААТЫРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЭТО МОЙ ВЫМЫСЕЛ, - НУРИЯ ШАГАПОВА

Кыргызстанский журналист и писатель Нурия Шагапова рассказала, кто такой Бишкек баатыр.

"Прочитала публикацию о том, что будет установлен памятник Бишкеку баатыру. Сказать, что в шоке, – значит ничего не сказать. Все объясню. В 1991 году я работала в издательстве "Илим" Академии наук. Однажды академик Владимир Михайлович Плоских, когда особенно дискутировали по поводу переименования столицы, попросил меня написать легенду о Бишкеке. Я перелопатила все, сказки тоже в том числе, но никакой информации или легенды не нашла", – написала Шагапова на своей странице в "Фейсбуке".

Изучив всю соответствующую литературу, Нурия Шагапова, по ее словам, нашла единственное упоминание о том, "что Пишпек – бывшая крепость и якобы был такой герой Бишкек. И больше ни-че-го. Ну я и написала про Бишкека баатыра", – пояснила она.

"Тут я в ступоре. Во-первых, нет РОДА Бишкек-баатыров, просто в природе не существует и не существовало. Это мой вымысел. Если бы был, то уж в устном народном творчестве обязательно упоминалось. В-третьих, именами героев называют своих детей – Манас, Семетей, Сейтек, Шабдан и так далее. Кто хоть однажды встретил человека по имени Бишкек? Я лично ни-ког-да!" – добавила писатель.

В центре Бишкека, напомним, возводят памятник одноименному баатыру. Памятник Бишкеку баатыру поставят на пересечении бульвара Эркиндик и проспекта Чуй. Уже, по данным столичной мэрии, начались строительство фундамента под памятник и облицовка плитами – этим занимается "Бишкекасфальтсервис", конечную стоимость работ определят позже. Пока монумент выглядит как большой круг – он по макету должен выглядеть как некий щит с картой Бишкека, а рядом будет стоять трехметровая фигура одноименного баатыра. Памятник Бишкеку баатыру обойдется в 8 миллионов сомов – деньги на него собрало объединение "Бишкек баатыр" во время марафона.

Автор монумента – скульптор Адиль Сейталиев, его работа победила в открытом конкурсе, который провела в 2019 году "Бишкекглавархитектура". Памятник будет высотой более трех метров с фундаментом в полтора метра.

СПРАВКА. Нурия Шагапова в 1978 году окончила Фрунзенский политехнический институт по специальности "инженер-строитель". В 1984-м прослушала курс журналистики в Кыргызсофпрофе. По архивным находкам Нурия Шагапова написала повесть "Разоренное гнездо сокола", которая вышла в 2004 году в Алматы. В настоящее время Нурия Шагапова пишет рассказы, легенды, сказки-версии и сценарии для детских спектаклей.

Источник: delo.kg

Источник - paruskg.info
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