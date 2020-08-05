В Казахстане появился новый праздник. День Абая – 10 августа

00:02 06.08.2020

Вышло постановление Правительства РК от 4 августа 2020 года №495 О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан", передает zakon.kz.



Приводим текст постановления.



В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года "О праздниках в Республике Казахстан" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:



1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 689 "Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, ст. 343) следующее дополнение:



перечень праздничных дат в Республике Казахстан, утвержденный указанным постановлением:



дополнить пунктом 22-1 следующего содержания:



"22-1. День Абая – 10 августа".



2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.



Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года в Восточном Казахстане. В этом году исполняется 175 лет со дня его рождения.