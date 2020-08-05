В Таджикистане придумали новую программу по развитию государственного языка. Еще на 10 лет

00:14 06.08.2020

В Таджикистане разработали новую программу по развитию государственного языка



Август 05, 2020

Алишер Зарифи



В то время как Таджикистан собирается принять новую программу по развитию государственного языка на следующее десятилетие, специалисты обеспокоены уровнем использования и обучения таджикского языка.



Комитет по языку и терминологии объявил недавно о разработанной новой Программе развития государственного языка на 2020-2030 годы, проект которой находится на согласовании в правительстве страны.



Олимджон Мухаммадджонзода, председатель этого Комитета, на прошлой неделе на пресс-конференции заявил, что в настоящее время возникла настоятельная необходимость в принятии новой программы по развитию и изучению таджикского языка. Комментируя это заявление, он сказал: "С учетом развития технологий мы предполагаем разработку в рамках новой программы электронных версий словарей и других учебных пособий по государственному языку".



Мухаммадджонзода говорит, что одной из основных целей программы должно стать изучение таджикского языка среди таджикистанцев, живущих за рубежом, и продвижение таджикского языка в других странах. По его словам, в рамках программы планируется размещение текстов произведений таджикских писателей, которые имеются в архивах, в электронном виде, а также опубликование их в аудиоформате, чтобы все они стали доступны для широкого круга читателей .



В то время как ответственные лица Комитета по языку и терминологии считают необходимым принятие новой программы по поддержке государственного языка, некоторые из филологов считают более важным решение проблемных вопросов в использовании таджикского языка.



Кутбиддин Мухтори, преподаватель Таджикского национального университета, говорит, что сейчас студенты проявляют равнодушие к изучению государственного языка. Он в беседе с Радио Озоди 4 августа сказал, что социальные сети и улица показывают реальное состояние языка и уровень его использования носителями.



"Например, когда я как преподаватель вхожу в аудиторию, то учащиеся действительно стараются использовать при разговоре литературный язык, и если это день государственного языка, то они активно выступают, восхваляя наш язык. Это как бы одна сторона, видимая, официальная, однако если мы заглянем глубже, зайдем в социальные сети или просто выйдем на улицу, то увидим настоящую картину использования языка и в целом всеми носителями таджикского языка. Когда они вступают в полемику по некоторым вопросам, поднимаемым в сети, пишут комментарии и тем самым показывают свое истинное отношение к языку. Показывают, что для них государственный язык не имеет никакого значения. Сегодня мы видим эти две стороны использования таджикского языка и сами делаем выводы, что является истиной для нас, а что ложным".



В то время как председатель Комитета по языку утверждает, что принятие новой программы позволит шире применять государственный язык и решать другие проблемы в этой сфере, по мнению Умеда Джайхони, таджикского исследователя из Москвы, такие программы больше являются декларативными, нежели решающими проблемы в использовании языка. В беседе с Радио Озоди Джайхони сказал, что "одна из главных проблем – это русификация рабочего языка государственных учреждений и официальных СМИ".



Новая программа развития государственного языка будет третьей по счету – первая такая программа была принята на 1997-2000 годы, вторая – на 2012-2016 годы.



Официальные лица Комитета по языку и терминологии говорят, что две предыдущие программы охватывали такие вопросы, как перевод делопроизводства в организациях и учреждениях на государственный язык, развитие языков национальных меньшинств, обеспечение преподавания государственного языка в средних и высших учебных заведениях, но по их словам, у новой программы уже другие цели.



Некоторые из наших собеседников сказали, что две предыдущие программы были реализованы не должным образом и поэтому, по их словам, они выражали сомнение в том, что принимаемая программа сможет решить существующие проблемы.



По словам Мухтори, сейчас не время для увещеваний, и государственный язык должен быть защищен и использоваться в соответствии с установленным порядком. По его мнению, если молодые люди поймут, что без грамотного использования таджикского языка их нигде не возьмут на работу, то тогда они будут вынуждены выучить и правильно использовать язык: "У них появится внутренняя мотивация, чтобы изучать язык, и только в таких условиях государственный язык сможет развиваться".



Наш собеседник отметил, что одной из проблем является то, что преподаватели во время занятий не всегда используют литературный язык и поэтому в первую очередь необходимо внести коррективы в использовании языка учителями, чтобы те, в свою очередь, подали пример ученикам.



Споры о развитии таджикского языка и применении его орфографии ведутся уже на протяжении многих лет. Таджикский язык получил статус государственного 22 июля 1989 года и за это время правила правописания таджикского языка уже дважды пересматривались.



В последний раз нормы применения таджикского языка были утверждены таджикским правительством в 2011 году. 4 октября прошлого года Эмомали Рахмон на церемонии, посвященной Дню государственного языка, раскритиковал неразбериху и серьезные проблемы в использовании орфографии и сказал, что "наши ученые-языковеды должны помнить, что правила орфографии таджикского языка существуют не только для научных работников, но также являются практическим руководством, цель которого – повышение уровня образованности народа, и поэтому оно должно быть доступно и понятно всем слоям общества. После такой критики главы государства специалисты начали работу над новым проектом правил применения орфографии в таджикском языке и разрабатывать "Академическую грамматику таджикского языка".