В Туркменистане начали штрафовать за отсутствие масок. Гюльчатайки прячут личики

00:18 06.08.2020

В Туркменистане граждан начали штрафовать за отсутствие защитных масок, сообщает туркменская служба Радио Свобода. В этой стране продолжают отрицать наличие коронавируса, несмотря на переполненные больницы.



"Полиция задерживает людей без масок и сразу ведет в отдел полиции, где им выписывают штраф в размере 60 манатов ($17)", – сообщил корреспондент туркменской службы. Задержанных также заставляют писать расписки, что они впредь не будут появляться на улице без маски.



В полицию доставляют и водителей, которые находятся за рулем автомобилей без масок. Им выписывают дополнительный штраф в размере 50 манатов ($14).



По официальным данным, в Туркменистане до сих пор нет коронавируса. Однако Министерство здравоохранения и медицинской промышленности страны рекомендовало гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию из-за "повышенного содержания пыли в воздухе".



Источники туркменской службы Радио Свобода при этом отмечают, что в больницах и поликлиниках страны регулярно сообщают об отрицательных результатах тестов на коронавирус у пациентов больниц, среди которых есть и чиновники, при этом сами больницы в настоящее время переполнены.



Представители миссии ВОЗ 15 июля рекомендовали властям Туркменистана принимать меры, "как будто коронавирус уже выявлен". В стране начали вводить карантинные меры: закрыли рынки, крупные магазины и мечети. В Ашхабаде, к примеру, запретили работу крупных магазинов и рынков, в Лебапской области закрыли также общественные заведения и мечети, а в городе Мары жителям рекомендовали отменять свадьбы и поминки. Во всех регионах представители власти обходили дома с призывом не выходить на улицу и носить маски.