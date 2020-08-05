Багдад хочет успокоить протестное движение. Иракский премьер видит панацею в досрочных выборах, - Р.Мустафин

00:32 06.08.2020

5.08.2020



Равиль Мустафин



Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кязими выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Президент Бархам Салих поддержал главу кабинета и призвал парламентариев ускорить подготовку и принятие законов о выборах в соответствии с международными стандартами. С идеей досрочного голосования в июне 2021 года согласились некоторые лидеры политических партий шиитов и суннитов. Часть курдов отнеслась к предложению довольно прохладно.



Объявив о выборах, аль-Кязими пытается сбить накал непрекращающихся протестов, которые начались еще в октябре прошлого года. Сотни тысяч человек, недовольных ростом безработицы и коррупции, снижением уровня жизни, перебоями с электро- и водоснабжением, непрофессионализмом чиновников, требовали отставки правительства, отстранения от власти коррумпированных политиков и чиновников, вывода иностранных войск, проведения досрочных выборов. В столкновениях с частями армии, полицейскими и проиранскими ополченцами погибло 600 человек, ранено более 18 тыс., в основном молодежь.



Избранный в мае главой кабмина аль-Кязими признался, что нашел казну пустой, страна по уровню коррупции опустилась с 162-го на 168-е место. Доходы от нефти упали с 7 млрд долл. в месяц до 3 млрд. Ставить перед собой другие задачи, вроде ослабления путем досрочных выборов, например, проиранских или иных группировок, по меньшей мере смешно, да и опасно. Тому примеры – недавние убийства известного журналиста и политолога, а заодно советника премьера по антитеррору Хишама аль-Хашими и командира пехотной бригады 7-й дивизии, бригадного генерала Ахмеда Абдель Вахида аль-Лями. Как передает Bloomberg, объявленные аль-Кязими досрочные выборы не волнуют мощные и влиятельные проиранские группировки. Они им просто не страшны с учетом сильных позиций в парламенте. Опираться же на армию действующий глава правительства не может: как и спецслужбы, она слишком слаба и коррумпирована. Что в таких условиях может сделать аль-Кязими, считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Виктор Надеин-Раевский, это "попытаться пройти без особых потерь между Сциллой и Харибдой. Это значит, не слишком разругаться с американцами, хотя условием его назначения на пост главы правительства стало согласие аль-Кязими добиваться договоренности с Вашингтоном о выводе войск США из Ирака. Правда, в Багдаде опасаются, что своих сил не хватит, чтобы противостоять "Исламскому государству" (запрещено в РФ. – "НГ"), а кроме того, не хотят терять американскую помощь. Во-вторых, не разозлить Иран, как это было в середине июля, когда аль-Кязими решил арестовать дюжину боевиков из проиранской группировки "Катаиб аль-Хезболла" после того, как те обстреляли ракетами посольство США. Через несколько дней задержанных освободили в результате заступничества Ирана".



Неслучайно многие шиитские, в том числе проиранские силы уже заявили о своем согласии на досрочные выборы. Так, генеральный секретарь организации Бадр из проиранского движения Фатих, а также лидер движения Наср, бывший иракский премьер-министр Хайдар аль-Абади даже считают, что провести досрочные выборы лучше в апреле будущего года, а не в июне, как предлагает аль-Кязими. С ними согласен и спикер парламента суннит Мухаммед аль-Халбуси. Правда, ряд политиков, не уверенных, что 10 месяцев хватит для уточнения избирательных законов, называют в качестве наиболее реального срока проведения выборов начало 2022 года, когда до "плановых" выборов останется 3–4 месяца. Напомним, последние парламентские выборы проходили в мае 2018 года.



А вот многие курдские политики отнеслись к идее проведения досрочных выборов весьма прохладно. Глава Демократической партии Курдистана Хасро Горан в интервью телеканалу Rudaw заявил, что для их проведения иракское правительство должно выделить не менее 30 млн долл. Центризибиркому и принять измененные законы о выборах. Дело в том, что курды хотят голосовать по законам, принятым еще в 2005 году, когда Ирак рассматривался как единый избирательный округ. Это позволяло избирателям-курдам, проживавшим в районах, где они составляли меньшинство, голосовать за своих кандидатов в других частях Ирака. Избирательные законы, принятые в 2014 и 2018 годах, разделили страну уже на 18 избирательных округов – по числу провинций. Курдам это было невыгодно. По словам советника премьер-министра Хусейна аль-Хиндави, правительство готово ассигновать на выборы от 200 млн до 300 млн долл. А смогут ли курды вернуться к законам 2005 года – большой вопрос. Возможно, данное обстоятельство станет непреодолимым препятствием для проведения досрочных выборов, особенно с учетом раскола Ирака не только по территориальному и конфессиональному признакам, но и по внутриконфессиональным противоречиям.