Кто скупает землю Украины, - В.Прохватилов

00:47 06.08.2020

Кто скупает землю Украины



ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Скоро значительная часть украинских черноземов через подставных лиц перейдет в собственность западных корпораций



Аграрные компании США, ЕС и Китая ведут "отчаянную борьбу" за украинский чернозем, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.



На территории Украины находится почти треть мирового чернозема, самой лучшей почвы для сельского хозяйства, отмечает немецкое деловое издание. "Ведущие производители сельскохозяйственной техники из Германии не хотят упускать такой "важный рынок". Но интерес к нему проявляют и другие международные концерны, а также европейские и американские банки и финансовые институты. Среди них Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и Черноморский банк торговли и развития… Большие средства вкладывает в страну и Китай... Пекин арендует сельскохозяйственные угодья напрямую или поддерживает местных производителей, обязывая их поставить часть урожая в Поднебесную… Тем самым китайцы укрепляют продовольственную безопасность своего государства".



31 марта Верховная рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", которым разрешается продажа земель.



Законом снимается запрет на приобретение земель сельхозназначения для физических лиц – граждан Украины и юридических лиц.



Закон был принят после ультимативного требования МВФ ускорить "принятие законодательства, направленного на совершенствование системы урегулирования банковских проблем и земельной реформы". Ранее Европейский суд обязал Украину снять мораторий на продажу земли.



Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Николай Стрижак говорит: "То, что нам предлагают, – это реформа с элементами рабовладельческого общества". А Юлия Тимошенко заявила: "Нам дадут в долг несколько миллиардов, а заберут ресурс, который не имеет цены".



Украинский чернозем на сегодняшний день в буквальном смысле цены не имеет. По оценке доктора экономических наук заведующего отделом земельных отношений и природопользования Института аграрной экономики Ольги Ходаковской, стартовая цена одного гектара земли сельхозназначения составит не более $2500. По другим оценкам, цена украинского чернозема не превышает $1000 за гектар. Для сравнения: средняя цена за один гектар сельскохозяйственной земли в Венгрии составляет $4000, Эстонии – $5000, Румынии – $6000, Франции – $7400, Польше – $11.000, Австрии – $42.000, Германии – $32.300, Чехии – $42000. Самые дорогие земли сельскохозяйственного назначения в Нидерландах и Швейцарии – $ 63.700 и $ 70.000 соответственно.



По оценкам сельскохозяйственного агентства США, Украина может стать вторым по величине после США экспортером зерна в мире. На фоне низкой стоимости земель на Украине ее аграрный сектор необычайно привлекателен для западного капитала, поэтому МВФ и выкрутил руки Зеленскому (было нетрудно), настояв на снятии моратория на продажу сельхозземель.



Западные компании уже широко присутствуют в украинском аграрном секторе. По оценке украинского координатора мониторингового проекта Land Matrix (Италия, Швейцария, ЮАР) Михаила Амосова, на Украине "более 50 иностранных инвесторов обрабатывают землю. Зафиксировано 208 сделок, в результате которых контролируются большие массивы земель… Агрохолдинги покупают целые предприятия. Арендуют землю по низким ценам. В земельном банке иностранных компаний – около 10% украинских с/х земель". Иными словами, иностранные корпорации покупали до сих пор не землю, а украинские холдинги, которые эту землю арендуют.



Яркий пример – покупка одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Мрия" государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (SALIC). Сейчас саудиты обрабатывают на Украине 195 тыс. га пахотной земли. Арабы намерены построить на Украине портовый терминал и вложить деньги в украинские железные дороги.



Третий по величине украинский агрохолдинг "Агропросперис" – крупнейший производитель и экспортер сельскохозяйственных культур Черноморского региона. Единственным акционером банка является "Агро Холдингс (Юкрейн) Лимитед", дочерняя компания инвестиционного фонда NCH Capital (США), которым владеют американские бизнесмены Джордж Рор и Морис Табасиник.



Агрохолдинг AgroGeneration с земельным банком в 120 тыс. га был основан в 2007 году французским бизнесменом Шарлем Бегбедером; 62% его акций принадлежит международному инвестиционному фонду SigmaBleyzer Southeast European Fund IV.



Сегодня, по данным Land Matrix, на Украине работает более 50 иностранных инвесторов, которые контролируют свыше 3,5 млн земель. Этих распорядителей денег не устраивала работа через украинских посредников, уменьшающая норму прибыли, и они продавили отмену моратория на продажу земли. Отследить точную долю иностранного капитала в остальных крупнейших украинских агрохолдингах невозможно из-за преобладания "серых схем" в украинском агропроме и отсутствия нормального земельного кадастра.



Официально продажа сельхозземель юридическим лицам должна начаться в 2024 году, но на самом деле иностранные компании могут покупать украинский чернозем уже сейчас. "Схема довольно проста, – пишет украинское деловое издание Uteka. – На первом этапе создается общество с ограниченной ответственностью "А" с последующим распределением уставного капитала: 99% + 1% (99% – нерезидент, 1% – физическое лицо, гражданин Украины). На втором этапе создается ООО "Б" с новым распределением уставного капитала: 99% + 1% (99% – ООО "А", 1% – физическое лицо, гражданин Украины). И именно это ООО ("Б") уже не будет иметь признаков иностранного предприятия (о котором упоминается в Земельном кодексе), поскольку де-юре основано гражданином Украины и юридическим лицом Украины. Еще один вариант возможен при создании ООО "нужным" гражданином Украины, а после госрегистрации права собственности осуществляется выкуп долей в уставном капитале непосредственным заказчиком – иностранным субъектом". Поэтому скоро "значительная часть земли окажется в руках представителей иностранных структур (через подставных лиц), которые будут спекулировать земельными участками в Украине".



В 2015 году депутат бундестага Нима Мовассат выразил протест против захвата украинских земель иностранными агрохолдингами, что ведет к разорению фермеров. Депутат провел расследование, которое показало, что Украина является одним из перспективных растущих рынков для производителей генно-модифицированных семян Monsanto и DuPont. Предоставляемые Украине кредиты МВФ и ЕБРР обусловлены передачей пахотных земель этим и другим западным компаниям, среди которых, в частности, Toepfer International (ныне ADM Germany), KWS, Bayer, BASF.



В конце прошлого года главное научно-экспертное управление Верховной рады опубликовало доклад, в котором признается, что на сегодняшний день "большое количество сельскохозяйственных земель находятся в аренде крупных предприятий с иностранным капиталом". Более точной оценки масштабов присутствия иностранного капитала в украинском агропроме нет.



Нерезиденты уже сейчас могут стать собственниками украинских юридических лиц – пользователей земель сельскохозяйственного назначения, созданных не менее трех лет назад. За такими юридическими лицами сохраняется право не только выкупить свой земельный пул, находящийся у них в аренде, но и купить новые земли. Компания, в пользовании которой находился всего один гектар пашни, может, например, выкупить 210 тысяч гектаров, говорит украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.



"Если раньше у сторонников полной либерализации рынка земли хотя бы был аргумент в виде инвестиций, которые чисто гипотетически могли бы зайти на наш внутренний рынок капитала, то нынче даже слабый аргумент в виде притока инвестиций канул в Лету", – говорит Алексей Кущ. Теперь основная борьба за украинский чернозем разгорится не на рынке земли, а на рынке офшорных корпоративных прав на украинские агропредприятия, то есть вместо земли будут скупаться готовые компании. В результате "Украина ничего не получит не только в части дополнительных налоговых поступлений, но даже в контексте притока валюты на внутренний рынок в виде инвестиций. Сделки будут закрыты в низконалоговых зарубежных юрисдикциях. Украинскую землю будут покупать под пальмами".



Огромная разница в цене на землю на Украине и в Европе приведет к тому, что происходило в Аргентине и Бразилии в начале 2000-х годов. В Аргентине было скуплено почти за бесценок большое количество земель; через некоторое время эти земли, истощенные интенсивным земледелием, были перепроданы в 10 раз дороже. В Бразилии скупка земель по заниженной цене и продажа по завышенной породили Движение безземельных крестьян и самозахват земельных участков. Нетрудно понять, что Украину ожидают еще более серьезные потрясения.