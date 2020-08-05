Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 135

00:50 06.08.2020

ДОХА, 5 авг - РИА Новости. Число жертв разрушительного взрыва в порту Бейрута возросло до 135, сообщил в среду министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан.



Ранее министерство здравоохранения Ливана сообщило, что число погибших от взрыва в порту ливанской столицы достигло 113.



"В результате взрыва погибли 135 человек, около 5 тысяч получили ранения, десятки пропавших в результате взрыва в Бейруте", - сказал Хасан телеканалу "Аль-Джазира".



Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии и приказало провести расследование в пятидневный срок, распорядившись поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута и тех, кто отвечал за обеспечение его безопасности и сохранность взрывчатых веществ с 2014 года.



Михаил Алаеддин