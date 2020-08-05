Олимпийское спокойствие Минсельхоза – ответ на засуху в Казахстане?

00:53 06.08.2020

Автор: Егор Васильев



Несмотря на сильную засуху, царившую в Казахстане на протяжении двух месяцев, Министерство сельского хозяйства Казахстана пока не намерено пересматривать свой прогноз по урожаю зерновых в стране на 2020 год.



По прогнозу Минсельхоза этой осенью будет намолочено не меньше прошлогоднего объема зерна (17,4 млн тонн в чистом весе).



Засуха в Казахстане: зерна может не остаться?



В предыдущем материале мы разобрались, почему и как засуха может привести к новым потерям в объемах урожая, но единодушия насчет перспектив 2020 и влияния на них засухи среди экспертов нет.



Снег во спасение



Генеральный директор научно-производственного центра зернового хозяйства имени Бараева, академик Кенже Абдуллаев, к примеру, вообще не видит поводов для паники в связи с засухой в мае-июне – потому что осенне-зимние влагозапасы, по его мнению, способны были компенсировать отсутствие осадков.



"По данным синоптиков, с 1 сентября 2019 по 1 марта 2020 года осадки в основных зерносеющих областях республики составляли более чем двойную норму. Это говорит о хорошем накоплении влаги, а значит, и о возможном будущем хорошем урожае, – утверждает Абдуллаев. – Если же говорить о снежном покрове, особенно в Северном Казахстане и Акмолинской области, то он в этом году также дает надежду на то, что предстоящей осенью можно будет получить урожай гораздо больший, чем это было в прошлом году. Тем более что влага ушла вглубь на 130-140 сантиметров, и это очень хорошая предпосылка для корневой системы зерновых", – добавляет он.



Академик также напоминает, что в текущем году по поручению президента Казахстана в севооборот были введены дополнительные земли, и расширение площадей посевов пшеницы также может увеличить урожай (общая посевная площадь всех сельхозкультур в этом году выросла в стране на 237 тыс. га). Ну, а "лишние" 100 млрд тенге ($240 млн), которые были влиты в посевную государством для вооружения фермеров удобрениями и влагосберегающими технологиями, позволят, по мнению академика, повысить урожайность вдвое.



"В прошлом году аграрии страны ожидали неплохой урожай, предполагая получить в среднем 20-22 центнера с гектара, однако засуха, во многих регионах довольно сильная, спутала все карты, – говорит Абдуллаев. – В результате средняя урожайность по республике вышла на 10 центнеров ниже ожидаемой. Даже у нас в Акмолинской области урожай едва вытянул в среднем от 16 до 20 центнеров с гектара. На фоне остального урожая цифра вроде бы неплохая, но все равно далека от ожидаемой. Так что, кроме предложения для аграриев нашими учеными влагосберегающих технологий, мы параллельно стремимся, как я уже упоминал, к серьезной разработке засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных растений, адаптированных для нашего климата", – заключил он.



Его точку зрения разделяет и первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, который заявил, что в МСХ ждут урожая на уровне как минимум не меньше 2019 года за счет обеспечения сельчан необходимым объемов минеральных удобрений.



Уверенность минсельхоза в будущем урожае подкрепляется и тем фактом, что в апреле он увеличил введенные с марта квоты на экспорт пшеницы за границу – с 200 тыс. тонн для одного экспортера до 250 тыс. тонн. Более того, квотирование было отменено с 1 июня, что указывает на уверенность МСХ в достаточности нового объема зерна осенью.



Почему может вернуться квотирование



Тут стоит отметить, что даже двухмесячное квотирование нанесло казахстанским аграриям существенный урон – зернотрейдеры считали его излишним, поскольку, по их расчетам, Казахстану до нового урожая для обеспечения продбезопасности достаточно было иметь запас в 1 млн тонн, а в стране на момент объявления режима ЧП в наличии имелось порядка 5 млн тонн зерна. Генеральный директор трейдинговой компании Nurly Zhol Trade Канат Кобесов утверждает, что мелкие трейдеры потеряли за счет ограничений $3 миллиона выручки, а Казахстан в целом недополучил более сотни миллионов валютной выручки.



"В каждый из месяцев, когда действовали ограничения, экспортеры не смогли вывезти по 300 тыс. тонн пшеницы, - заявил он в интервью изданию Forbes Казахстан. - При средней цене пшеницы $250 за тонну получается $75 млн в месяц, или $150 млн за весь период ограничений. Это та валютная выручка, которую потерял Казахстан. Что касается трейдеров, то с каждой тонны их маржа примерно $5. Так что мы не смогли заработать за апрель и май $3 млн", – уточнил участник рынка.



К этому следует прибавить и то, что ограничения были введены внезапно, без возможности исполнить трейдерами ранее взятые на себя обязательства. И, по сведениям Кобесова, как минимум у семи десятков зернотрейдеров сорвались ранее заключенные контракты, по которым была получена предоплата в долларах. Валюту трейдеры успели потратить на приобретение зерна у крестьян, и для возвращения средств партнерам ее пришлось покупать заново.



При этом курс тенге к доллару как раз в этот период стремительно снизился (с 380 до 440), и возвращать деньги пришлось с большими затратами в тенге, что привело к новым убыткам в 15%.



Сейчас квотирование снято, но трейдеры не исключают его возвращения – дело в том, что в соседней России с мая засуха наблюдалась в Ставрополье, на Кубани, в Ростовской и в Саратовской областях, захватив в конце мая и приграничные с Казахстаном Сибирь и Алтай.



Российский Минсельхоз в мае снизил прогноз урожая текущего года со 125,3 млн тонн, которые озвучивались зимой, до 120 млн тонн. В июле, правда, ожидания российского МСХ вновь возросли – до 122,5 млн тонн, однако министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев признает, что засуха в южных регионах страны способна доставить проблемы именно этим территориям.



Если в 2019 году, по данным комитета по статистике, Казахстан экспортировал в Россию всего 294 тыс. тонн пшеницы на сумму $43,3 млн, то нынешние неурядицы на юге могут привести к резкому росту спроса на казахстанское зерно со стороны северного соседа. Но Минсельхоз Казахстана, как уже говорилось выше, предпочитает дуть на воду и вводить ограничения на экспорт даже тогда, когда запасы зерновых в стране в пять раз превышают ее собственные потребности.



При этом не исключено, что Казахстан и сам получит из-за засухи объем зерновых гораздо меньший, чем ожидает МСХ – и в этом случае власти почти наверняка прибегнут как минимум к механизму квотирования, а то и к прямому запрету на вывоз пшеницы и муки. Но это будет шагом к снижению объемов урожая в последующие годы, поскольку внутренний рынок Казахстана ограничен 2,5 млн тонн, и выращивать больше без возможности сбыть за границу просто нет смысла. Так что засухи в последующем едва ли будут определяющим фактором объемов урожая зерновых в Казахстане – гораздо большее влияние на них будет оказывать политика аграрных властей.