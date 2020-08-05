В тюрьмах Туркменистана начали принимать меры по профилактике эпидемии коронавируса

00:55 06.08.2020

В пенитенциарных учреждениях Туркменистана стали принимать некоторые меры по профилактике распространения коронавируса, сообщают источники "Хроники Туркменистана".



В женской колонии в Дашогузском велаяте были запрещены передвижения заключенных между блоками, а также была создана изолированная зона для больных инфекционными заболеваниями. Для работы в карантинной зоне были привлечены четыре врача и восемь медсестер из городской инфекционной больницы.



Также была приостановлена работа швейного цеха.



До одного часа сокращены суточные свидания. Встречи с посетителями проходят через защитное стекло и по телефону.



Заключенным разрешили получать медикаменты от родственников, так как в самом исправительном учреждении наблюдается острая нехватка лекарств.



Руководство колонии также не снабжает одноразовыми медицинскими масками женщин, отбывающих сроки. Заключенным было приказано самим шить себе маски из подручных материалов.



В расположенном в Лебапском велаяте пенитенциарном учреждении LBK/12 18 июля скончались двое заключенных. Родственникам сообщили, что они умерли от пневмонии. Тела родным не выдали. Их захоронили на одном из кладбищ города Сейди солдаты внутренних войск МВД.



По данным источников ХТ, руководство прокуратуры и Министерства юстиции приняли согласованное решение, в соответствии с которым все осужденные пока не будут этапироваться в колонии и тюрьмы в другие регионы. Они будут находиться в пенитенциарных учреждениях того велаята, где проходил суд до принятия иного решения.



Напомним, что в своем докладе по итогам работы за 2019 год омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова рассказала о посещении трех исправительных учреждений в Ахалском велаяте. По информации Гурбанназаровой в учреждениях созданы медицинские условия для прохождения амбулаторного лечения заключенных, при необходимости больные имеют возможность выехать на лечение за пределы колонии; просроченных лекарств не обнаружено.