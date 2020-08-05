Нет результата тестирования – умер не от ковида. Как в Узбекистане считают жертв коронавируса

00:56 06.08.2020

НЕТ РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТИРОВАНИЯ - УМЕР НЕ ОТ КОВИДА. КАК В УЗБЕКИСТАНЕ СЧИТАЮТ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА



Среда, 05 Августа 2020



По официальным данным, по состоянию на 4 августа общее количество заболевших опасным вирусом в Узбекистане составило 26.550 человек, увеличившись за сутки на 484 нового зараженного. Погибших (с учетом 4 умерших за последние сутки) - 161 человек.



Однако, судя по рассказам тех, кто непосредственно находится в центре трагических событий, численность умерших исчисляется уже как минимум несколькими сотнями.



Анонимный автор двухминутной аудиозаписи, распространившейся в середине июля в соцсетях (аккаунт скрыт), признается: все, о чем он тут говорит, - реальные факты.



По словам молодого человека под псевдонимом "Doc Rifa", он работает в одной из ташкентских больниц, и по долгу службы ему часто приходится сталкиваться со случаями гибели пациентов, а в последнее время все больше от ковида. Вот и 14 июля он отработал тяжелую смену - накануне отдежурил в ночную ("сейчас только чай попью и лягу спать"). "Ситуация очень серьезная, я и родню свою предупредил - они у меня тоже медики - пусть увольняются! Вот вчера, 13 июля, у нас в реанимации скончалось 7 пациентов, в параллельном реанимационном отделении - 8. Только за сутки в двух реанимациях умерло около 30 человек! Трупы вывозятся "хундайчиками" (вместительные кареты "скорой" помощи южнокорейского производства "Hyundai" - ред.). Во 2-ой больнице (какой именно - не уточняется - ред.) тоже, говорят, 30 скончалось", - эмоционально, используя нецензурную лексику, рассказывает врач.



Как утверждает мужчина, в основном "лежат все молодые пацаны - 72-го, 78-го годов рождения", которые плачут, говоря, что не хотят умирать. "Утешаешь их, как можешь, все, мол, будет нормально, но уже через час приходишь - мертвые лежат. Самый молодой пацан у меня был 87 года рождения - накачанный такой, здоровый… Все очень серьезно, ребята, мы даже реанимировать их не успеваем. Часа 3 грузил вчера трупы в черных мешках - машины приезжали друг за другом… Я не нагнетаю обстановку - говорю, как есть. Просто чтобы знали - чего бояться", - заключает автор аудиомонолога.



1 августа при беседе нашим изданием одна из жительниц Ташкента тоже сообщила, что развал и хаос, наблюдающиеся в сфере медицины в связи с распространением ковида, работают на усугубление коррупции. "Вчера умер муж моей двоюродной сестренки. Он лежал в реанимации нового ТашМИ и каждый день просил мою сестренку забрать его оттуда, потому что не мог смотреть, как в день по четыре-пять человек умирали рядом с ним! Слава богу, она вовремя забрала его, а то выкупала бы уже его тело за 37 миллионов сумов!" ($3,6 тысячи - ред.) - сказала собеседница.



Оказывается, столь крупную сумму негласно запрашивают за то, чтобы человек не был похоронен в безымянной общей могиле (если даже умер от двустороннего воспаления легких).



В последнее время в СМИ и социальных сетях появляется много рассказов и сообщений с жалобами на работу сферы здравоохранения: люди не могут дождаться приезда "скорой" часами, из поликлиники не приходят, в больницу попасть крайне сложно - отказывают в госпитализации. Врачи сами советуют задействовать связи - без них сложно найти место ни в одной больнице.



"Однако на всех брифингах штаб эту информацию опровергает, рапортует о слаженной работе и полной готовности к принятию больных, а новостные сводки и репортажи показывают оснащенные медучреждения, мужественный медперсонал и счастливых пациентов с букетами", - с возмущением отмечает Телеграм-канал ташкентской журналистки Евгении Грандэ, описывая еще одну драматическую историю столичной жительницы Амалии Ибрагимовой, неистово борющейся за спасение своего отца. Женщина вынуждена была пройти через муки ада, добиваясь оказания ему элементарной медицинской помощи. И таких историй как минимум, десятки.



На состоявшейся 3 августа пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о расхождении данных о смертности от коронавируса, ректор Ташкентского института усовершенствования врачей профессор Хабибулла Акилов практически признал существующую в сфере здравоохранения путаницу (явную или неосознанную) в статотчетности.



По его словам, "раньше на стационар не принимались пациенты, не сдавшие тест на коронавирус (?!). Сейчас же, если поставлен клинический диагноз, у них (т.е. медиков - ред.) есть приказ начать лечение пациента с симптомами коронавируса в больнице или дома, не дожидаясь результатов анализа".



Дальше еще интереснее. Акилов с сожалением констатирует, что "пациенты, которые пытаются лечиться дома и попадают в критическое состояние без результатов теста, умирают через несколько дней" (а разве не преступно допускать подобное развитие событий? - ред.). "Они не являются статистически жертвами коронавируса, если их диагноз не подтвержден официально. Поэтому наблюдается расхождение в статистике. Пациентов без результатов теста считают умершими от пневмонии. Те, у кого есть анализ, будут включены в статистику коронавируса", - сообщил он.



Почему-то уважаемый профессор не считает для себя нужным задаваться вопросом: каким образом могут тестироваться тяжело больные и безденежные пациенты, если стоимость процедуры в частных клиниках в среднем равна 250.000-350.000 сумов ($25-35)? И это притом, что у приближенных к верхним этажам власти должностных лиц и их многочисленных родственников - полный спектр бесплатных медуслуг…



Говоря о причинах широкого распространения инфекции, чиновники от медицины склонны считать, что "не все следуют карантинным мерам", имея в виду тех отдельных граждан, кто "тайно лечится дома", но никак не упоминая опасные в смысле массовости заражения действующие стройплощадки.



А как быть с теми, кто добровольно хотел бы быть госпитализированным, но кого, несмотря на явные симптомы заболевания, принципиально не забирают, ссылаясь на отсутствие мест в больничных учреждениях? И как со всем вышесказанным стыкуется распоряжение республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом, согласно которому "больные в легкой форме и бессимптомные будут лечиться дома"? Та же абракадабра и с запутанными протоколами лечения.



Словом, в нынешней ситуации, когда отечественное здравоохранение скорее мертво, чем живо, вряд ли стоит ожидать иного отношения к пациентам…



Соб. инф.