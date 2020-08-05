Книги президента Туркменистана опубликованы онлайн в свободном доступе

00:58 06.08.2020

На сайте, посвященном 25-летию Нейтралитета Туркменистана, в свободном доступе были опубликованы книги президента Гурбангулы Бердымухамедова.



Всего в каталоге значится 63 произведения, среди которых помимо книг, непосредственно написанных Бердымухамедовым, есть 11 сборников, составленных из его изречений "К новым высотам прогресса".



Возможности скачать книги нет, но прочесть их можно полностью, без каких-либо ограничений онлайн. Произведения представлены на туркменском, русском и английском языках. Некоторые книги переведены и на другие языки. Например, "Конь – символ верности и счастья" можно прочесть на хинди, турецком, немецком, китайском и арабском языках.



Стоит отметить, что книги президента являются неотъемлемой составляющей культа личности президента. Их изучают школьники, студенты, бюджетники, военные и даже сборщики хлопка, во время перерыва.



Омбудсмен Яздурсун Аннагурбанова в своем отчете о работе за 2019 год отдельно подсчитала количество книг президента в библиотеках пенитенциарных учреждений Ахала.



Писать Гурбангулы Бердымухамедов стал после того, как занял пост президента в 2007 году. За 13 лет у власти глава государства написал 52 книги, или в среднем по четыре произведения в год.



