Кому мешает синагога ашкеназских евреев в Ташкенте

01:02 06.08.2020 КОМУ МЕШАЕТ СИНАГОГА АШКЕНАЗСКИХ ЕВРЕЕВ В ТАШКЕНТЕ



Среда, 05 Августа 2020



5 августа Ташкентский межрайонный экономический суд рассматривает иск строительной компании Absolute Business Trade, требующей отобрать земельный участок у единственной в столице Узбекистана синагоги общины европейских евреев. Участок ей понадобился для возведения крупного "элитного" жилого комплекса. Поскольку переезжать на новое место упрямые евреи не желают, застройщик обратился в суд, полагая, что тот примет "правильное" решение. Изгнание собственника с помощью подконтрольного властям суда в современном Узбекистане в порядке вещей.



На нынешнем месте - 2й Мирабадский проезд, дом 15 (возле бывшей улицы Саперной), - ташкентская синагога находится с 1973 года, когда, после почти полного закрытия иудаистских храмов в СССР в 1930-50-е годы, наступила некоторая оттепель и ашкеназской общине удалось "пробить" разрешение на открытие дома для богослужений в так называемой еврейской махалле (квартале).



В конце 1980-х и начале 1990-х на фоне всеобщего всплеска обращения к своим корням, в том числе религиозным, количество ее посетителей резко возросло, но вскоре, с открытием границ и массовой эмиграцией, пошло на спад. Сейчас, по словам представителей общины, по праздникам собирается 100-200 человек, всего же в Ташкенте живет не менее 10 тысяч евреев-ашкенази. Нередко приезжают гости из Израиля и из Америки, а в 2018-м ташкентскую синагогу даже посетил главный раввин Израиля. В последние три года община капитально отремонтировала здание и планирует пригласить в качестве раввина Ошера Кричевского, почти двадцать лет исполнявшего эту должность в Омске.



ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ



С февраля 2018-го на синагогу оказывается давление со стороны строительной компании Golden House, входящей в Orient Group, и желающей застроить территорию в несколько кварталов многоэтажными "элитками" - проект Mirabad Avenue, разработанный британской архитектурной компанией Chapman Taylor. Предполагается, что здесь появятся 16 зданий и 834 квартиры; цена квартир будет начинаться с 1300 долларов за один квадратный метр. (О том, как зону застройки "освобождают" от чужой недвижимости на нескольких улицах в районе "Саперной", рассказывается в статье "Связанные с властью застройщики массово сносят дома в Мирабадском районе Ташкента и подбираются к синагоге".)



Землю застройщику "подарил" 11 сентября 2017 года тогдашний хоким (мэр) Ташкента Рахмонбек Усманов, ранее возглавлявший Яккасарайский район, тот самый, где и располгается синагога. Усманов - соучастник отъема квартир у граждан под видом "притонов разврата", послушный исполнитель распоряжений Шавката Мирзиеева по "раздаче" земельных участков со стоящими на них частными домами разным застройщикам, на том основании, на котором хокимы и раздают им землю, то есть на никаком (об этом здесь, здесь и здесь).



После этого застройщик предложил членам общины перенести здание синагоги в какое-либо другое место, однако община отказалась, считая нынешнее место "намоленным" и почитаемым европейскими евреями, живущими в Ташкенте и посещающими его почти полвека.



На время застройщик отступил, занявшись выселением, точнее, обманом, вытеснением и выкидыванием из домов жителей близлежащих улиц. Стоимость "сотки" земли в этом районе - десятки тысяч долларов, но людей выбрасывали, выплачивая им лишь малую долю от действительной рыночной стоимости домов и участков, как это было и с жителями столичной махалли Алмазар, выгоняемых ради строительства Ташкент-Сити.



В феврале 2018 года община обратилась с письмом в Народную приемную президента Шавката Мирзиеева. Затем синагогу посетил хоким Рахмонбек Усманов, которому все показали и объяснили, после чего тот заявил, что она может спокойно работать. Но вскоре его сменили, а его последователь, Джахонгир Артыкходжаев, туда ни разу не заезжал.



Тем временем намеки стали все явственнее, по словам представителя общины, возле синагоги трижды происходили возгорания; последнее произошло в июле 2019 года, когда огонь вдруг вспыхнул в 2,5 метрах от крыши здания.



Проект Мирабад Авеню (бывшая улица Саперная)



Но в итоге застройщик все же предпочел "легальный" способ завладения чужой собственностью. И уже в текущем 2020 году другая компания - Absolute Business Trade, связанная с Golden House, подала в суд, с требованием о выселении. Причем первые два заседания суда прошли без участия представителей еврейской общины - их просто не уведомили. О том, что по поводу их выселения идет суд, в общине узнали лишь после звонка из Комитета по делам религий.



Из определения Ташкентского межрайонного экономического суда от 10 июля 2020 года (судья Хамраев И.О.):



"ЧП "Absolute Business Trade" (…) обратилось в суд с иском (…) к Ташкентской еврейской религиозной общине европейских евреев о взыскании компенсации за жилье по адресу г. Ташкент, Яккасарайский район, ул. 2-я Д.Кунаева (ныне Мирабадская - ред.), дом 15 суммы стоимости инвентарной сносимой квартиры в размере 73.777 сум ($7 - ред.) и выселении ответчика с имеющимися вещами по данному адресу".



"На выделенной земельной площади ЧП "Absolute Business Trade" наряду со сносимыми зданиями также находится относящаяся к Вам квартира №15 по улице 2 Кунаев Яккасарайского района", - из послания представителя застройщика еврейской общине.



Так, легким движением руки здание религиозного назначения превратилось в "квартиру".



Письмо от представителя застройщика



Представитель общины указывает, что застройщики получили разрешение на строительство, но в нем не сказано, что оно подразумевает снос синагоги. Поэтому-то они и именуют ее "квартирой", поскольку жилую собственность отбирать гораздо легче. Однако сами евреи переселяться не хотят, а принудительное выселение будет воспринято не только как враждебный шаг по отношению ко всей еврейской общине Узбекистана, но и вызовет крупный международный скандал.



КТО С КЕМ "РАБОТАЕТ"



Сведения о том, кому принадлежат вышеупомянутые компании-застройщики, оказались на удивление скупыми.



И Absolute Business Trade, и Golden House входят в состав Orient Group. То есть, это такая обширная зонтичная структура.



Собственник ЧП Absolute Business Trade, со стопроцентной долей, - Пайзуллажон Рахматуллаевич Мирзаев. Фирма зарегистрирована в 2012 году и изначально к строительству отношения не имела. Еще недавно она занималась оптовой и розничной торговлей дсп/мдф/двп/фанерой высокого качества (об этом до сих пор повествуется на строительном портале, где она разместила рекламное объявление).



Специализация фирмы Мирзаева была не случайной, еще в 2002 году Пайзуллажон Рахматуллаевич, вместе с зарегистрированной на Кипре офшорной компанией "Akafom Corporation Limited" создал ООО СП "Orient-Mebel", направлениями работы которой были заявлены переработка древесины и производство мебели и других изделий из мебели; открытие и эксплуатация столярных цехов; коммерческая деятельность.



Что касается компании Golden House, одного из крупнейших в стране застройщиков, то на ее сайте gh.uz содержится исключительно самовосхваляющая информация о том, какие проекты она намерена осуществить. И ни слова о собственниках, об учредителях.



Но в наше время сложно что-то скрыть. 29 августа 2019 года президент Мирзиеев подписал указ о награждении группы госслужащих и работников производственной и социально-экономической сфер - "за большие заслуги в укреплении независимости нашей страны, повышении ее экономического потенциала и успешном осуществлении реформ". В длинном списке награжденных орденом "Мехнат шухрати" ("Трудовая слава") оказался и Пайзуллажон Мирзаев.



Издание Sof.uz и некоторые другие по этому поводу сообщили: "Директор компании Unique Trade Business (Уникальный торговый бизнес - ред.) Пайзуллажон Мирзаев, владелец 76 процентов акций "Golden House Development", стал обладателем ордена "Герой Труда".



И тут Мирзаев, и там Мирзаев…



Что касается Orient Group, то Российская студия "8 планет" еще в прошлом году разработала для нее корпоративный сайт, и даже показала его своей аудитории, потенциальным клиентам.



"Группа компаний Orient - один из крупнейших частных конгломератов в Узбекистане. Orient является лидирующим игроком в таких сферах, как: банковское дело, сельское хозяйство, производство строительных материалов, коммерческая и жилая недвижимость, логистика, автомобильная/фэшн/продовольственная розница, дистрибуция и развлечения", - заявляется в аннотации.



Однако полноценно сайт так и не заработал. Вот что сегодня сообщает о себе Orient Group (мол, ничего другого, друзья, вам знать и не надо):



Небезынтересно, что в 2018 году в сети появилась серия анонимных разоблачительных статей под общим заголовком "Когда спрут во власти, или непотизм по-узбекски". В одной из них утверждалось, что семья бывшего главного налоговика Узбекистана Батыра Парпиева руководит и владеет частным акционерным коммерческим банком "Orient Finans Bank".



"Заработки на разнице курса исчислялись десятками миллионов долларов ежемесячно", - извещал автор. - "В этом банке фактическими бенефициарами были трое: сын бывшего всемогущего главы СНБ Рустама Иноятова (Иноятов породнился с Парпиевым, выдав свою дочь за его сына - ред.), Шариф Иноятов; Сакен Пулатов (друг (…) Шарифа Иноятова); Файзула (в узбекском написании - Пайзулла - ред.) Мирзаев (задний карман министра путей сообщения, вице премьера Раматова Ачилбая)".



Заглядываем в Сеть: действительно, в апреле 2020-го опубликована информация о собрании акционеров ЧАКБ Orient Finans": "Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета банка - Полатов Сакен Джетисбаевич, - Мирзаев Пайзуллажон Рахматуллаевич, - Пулатов Дильмурод Илясович, - Умаров Ойбек Мухаммадалиевич". Председателем правления банка избран Парпиев Бабур Батырович".



Сам Мирзаев возглавляет или является соучредителем нескольких компаний с названием "Ориент". Не все из них открыты в Узбекистане. Например, ООО "Ориент Девелопмент" зарегистрировано им в 2013 году в российском Петербурге, на равных долях с неким Дмитрием Никифоровым. Есть и компании без этого названия: зарегистрированная в Швейцарии, ALESCIT Trading SA. Ее президент - названный выше Сакен Полатов, друг сына Рустама Иноятова; Мирзаев - член компании.



Довольно прозрачные указания присутствуют в местных СМИ: "Несколько сотен успешных предпринимателей, блогеров и лидеров мнений собралось (…), чтобы лично познакомиться с новыми амбициозными проектами ORIENT Group, в состав которой входят The Tower Mall Management Group, сеть супермаркетов Makro и другие не менее известные компании. ORIENT Group уже хорошо известна в Ташкенте: благодаря The Tower MMG в столице появились ТРЦ Samarqand Darvoza, ТРЦ Compass, ТЦ Eski Shahar и Ecopark".



А Макро и Самарканд-Дарвоза - это Парпиев и Иноятов...



В общем, владельцы Orient Group желают остаться в тени, но, судя по косвенным данным, ими являются, наряду с Мирзаевым, бывший главный налоговик и бывший шеф тайной полиции.



Хотя, по сути дела это и неважно: в отъеме недвижимости у жителей Мирабадского района под проект застройки замешана почти вся правящая группа бывших каримовцев. Если Мирзиеев поручает Усманову "подарить" застройщику территорию, то, видимо, доля попадает и в карман самого Мирзиеева. (О том, как он закрепил "законодательный" отъем недвижимости граждан, введя в перечень причин ее возможного изъятия такой пункт как инвестиционные проекты, то есть проекты, предусматривающие развитие и улучшение архитектурного облика определенной территории, строительство объектов социально-экономического значения, рассказывается здесь.) Отсюда и наглость застройщика: дескать, все схвачено.



Статья по теме:



Связанные с властью застройщики массово сносят дома в Мирабадском районе Ташкента и подбираются к синагоге"



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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