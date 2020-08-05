В период карантина работников предприятия, принадлежащего мэру Ташкента, заставляют работать с ночевкой

01:05 06.08.2020

Сотни работников предприятия Imzo Akfa, расположенного в Сергелийском районе города Ташкента и специализирующееся на производстве пластиковых окон и дверей, по 15 дней работают на предприятии с ночевкой. На фотографиях, отправленных в редакцию "Озодлика" 3 августа, видны застеленные на полу предприятия матрасы. В разговоре с "Озодликом" работники предприятия пожаловались на то, что по 15 дней работают с ночевкой без возможности уйти домой. 4 августа сотрудник отдела кадров предприятия Imzo Akfa, в котором трудятся более 500 рабочих, сообщил нашему радио, что эти меры являются временным и введены в целях предотвращения распространения опасного вируса.



В разговоре с "Озодликом" один из работников предприятия Imzo Akfa, пожелавший остаться неизвестным в целях своей безопасности, говорит, что он и сотни его коллег с 10 июля работают с ночевкой без возможности уйти домой.



- Двести человек работают и спят в одном месте в антисанитарных условиях. У троих наших рабочих обнаружили коронавирус, но руководство предприятия скрывает эту информацию. Они не хотят, чтобы работа на предприятии приостановилась. Здоровье рабочих их не интересует, - говорит один один работников Imzo Akfa.



В подтверждение своих слов он отправил в редакцию "Озодлика" фотографии, сделанные внутри предприятия.



На фотографиях, сделанных 3 августа, видны матрасы, застеленные на пол производственного помещения.



Работники предприятия говорят, что приносят с собой постельное белье.



Они утверждают, что руководство Imzo Akfa заставляет рабочих трудится по 10 часов в день, что явно противоречат Трудовому кодексу.



- Мы работаем по 10 часов в день, а в некоторые дни и по 12 часов. Когда мы спросили руководство, будут ли надбавки к зарплате за сверхурочную работу, нам сказали "нет". Начальники в открытую говорят нам: "Хотите, работайте, не хотите, мы возьмем на ваши места других людей". За 15-дневную смену каждому из нас выплатили всего лишь по 700 тысяч сумов (70 долларов), - говорит "Озодлику" рабочих цеха по производству дверных ручек.



Однако в телефонном разговоре с нашим журналистом сотрудник отдела кадров Imzo Akfa заявил, что все работники предприятия остаются на работе с ночевкой по собственной воле.



- Для них здесь созданы все условия, питаются они бесплатно. Их оставляют с ночевкой для того, чтобы коронавирус не проник на территорию предприятия, но это временные меры, - сказал представитель Imzo Akfa.



Он опроверг информацию о том, что работников предприятия заставляют работать вразрез нормам Трудового кодекса.



Мэр Артыкходжаев vs. предприниматель Артыкходжаев



Предприятие Imzo Akfa является одним из десятков предприятий, входящих в состав холдинга Akfa Group, принадлежащего мэру Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, который одновременно с этим является одним из крупных предпринимателей в Узбекистане. Кроме того, Артыкходжаев назначен президентом Шавкатом Мирзияевым главным ответственным за борьбу с эпидемией коронавируса в Ташкенте.



Однако во время видеоселекторгого совещания 15 июля о ситуации с коронавирусом в Ташкенте и Ташкентской области президент Мирзияев объявил выговор хокиму Ташкента за ненадлежащую организацию работы по предотвращению распространения коронавируса в столице и лечению больных, недостаточную готовность к неблагоприятным изменениям эпидемиологической ситуации.



Джахонгир Артыкходжаев, являющийся мэром узбекской столицы и владельцем частной бизнес-империи, по мнению аналитиков, после прихода к власти Шавката Мирзияев стал ярким примером конфликта государственных и частных интересов.



"Озодлик" неоднократно публиковал расследования западных исследователей о том, что многомиллиардные госзаказы уходят без тендера компаниям Артыкходжаева.



Работа с ночевкой в период карантина



Напомним, что в июне "Озодлик" сообщал о том, что как минимум у двух работников Самаркандского автомобильного завода ("СамАвто"), которых принуждали работать с ночевкой, был обнаружен коронавирус. Спустя некоторое время один из них скончался.



После этого случая руководство "СамАвто" прекратило принуждать своих работников работать с ночевкой.



Чуть ранее "Озодлик" сообщал о смерти в результате разрыва аппендикса 53-летнего А.С., работавшего механиком в автобусном гараже автозавода "UzAutoMotors". Несмотря на постоянные жалобы на плохое самочувствие, руководство автозавода не отпускало механика домой и заставляло работать с ночевкой.



Этот случай вынудил правозащитников провести акцию протеста с требованием прекратить принуждать работников крупных производственных предприятий работать с ночевкой в период карантина.



Кроме того, в апреле этого года рабочие автомобильного завода в городе Питнак Хазараспского района Хорезмской области обращались в нашу редакцию с жалобой на то, что в период карантина их заставляют работать с ночевкой в антисанитарных условиях.



По данным Министерства здравоохранения Узбекистана, по состоянию на 5 июля общее число случаев заражения COVID-19 в стране превысило 25,5 тысяч.



Больше всего случаев заражения выявлено в Ташкенте. Согласно статистике Минздрава, в узбекской столице количество зараженных коронавирусом достигло 16 187 человек.



Хурмат Бабаджанов/Озодлик