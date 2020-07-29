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Китай приложили об Индию. Компании КНР обвиняют в подрыве безопасности страны через мобильные приложения, - "Къ"
06:40 06.08.2020

Власти Индии закрывают страну для китайских компаний, работающих в сфере цифровых технологий. Обнародованный в Дели новый черный список из 47 мобильных приложений, заблокированных с понедельника, заметно дополнил предыдущий список, одобренный в начале июля. Как сообщила газета The Economic Times, правительство проверит еще около трехсот китайских приложений, которые могут представлять угрозу для национальной безопасности и конфиденциальности пользователей. На фоне звучащих на Западе обвинений Китая в подрыве информационной безопасности Индия, имеющая давний неурегулированный конфликт с Пекином, неожиданно вырвалась в мировые лидеры по борьбе с китайскими IT-компаниями, обогнав США и ЕС.

О том, что правительство Индии сделало новый шаг по вытеснению из страны китайских телекоммуникационных компаний и социальных сетей, сообщил представитель администрации премьер-министра Нарендры Моди.

Мы запретили 47 мобильных приложений из Китая в рамках предпринимаемых усилий по обеспечению национальной безопасности и сохранению конфиденциальности пользователей",- заявил индийский чиновник, которого цитирует агентство AFP.

Накануне индийские пользователи популярной китайской платформы WeChat получили уведомление: "В соответствии с индийским законодательством в настоящее время мы не можем предложить вам WeChat".

В черный список из 47 китайских мобильных приложений, которые могут представлять угрозу суверенитету, целостности и безопасности страны, попали "клоны" и модификации китайских программ, которые были запрещены в Индии в июне. Тогда индийские власти заблокировали 59 китайских мобильных приложений, обосновав этот неожиданный шаг их "пагубным влиянием на суверенитет и безопасность страны", а также необходимостью "обеспечения конфиденциальности индийских пользователей".

В первоначальный черный список попали китайская социальная сеть TikTok, браузер UC Browser, а также приложения Kwai, Shareit, Baidu map, Clash of Kings, Mi Community, Club Factory, UC News, Weibo, QQ Music, Mobile Legends. Кроме того, еще в июне Министерство информационных технологий приняло решение отстранить телекоммуникационный гигант Huawei от создания индийских сетей 5G, отказавшись от достигнутых ранее договоренностей.

Несмотря на то что в течение нескольких недель индийские власти уже запретили более ста китайских мобильных приложений, они явно не намерены на этом останавливаться. Как сообщила во вторник, ссылаясь на правительственные источники, газета The Economic Times, в ближайшее время правительство проверит еще 271 китайское мобильное приложение на предмет их несоответствия интересам национальной безопасности Индии и законам об обеспечении конфиденциальности пользователей.

"Индийские власти проявили к этим компаниям повышенное внимание, их проверки уже начались. Это свидетельствует о вероятности их запрета в Индии",- сообщил The Economic Times источник в правительстве.

По информации газеты, в новый, уже третий по счету список могут войти мобильные приложения китайских компаний Xiaomi, AliExpress, Alibaba, а также интернет-производителя TencentZili.
Развернутая в Индии борьба с информационными компаниями КНР, подозреваемыми в подрыве национальной безопасности страны, способна нанести чувствительный удар по их позициям на индийском рынке, по своему объему сопоставимом с совокупным рынком стран Евросоюза.

До последнего времени взаимодействие Пекина и Дели в области цифровых технологий считалось одним из наиболее перспективных направлений двустороннего сотрудничества. Китайские компании рассматривали Индию как страну огромных возможностей, учитывая, что около 50% ее населения, составляющего 1,3 млрд человек, пользуется интернетом. Ситуация резко изменилась после серии пограничных инцидентов последних месяцев, включая самое масштабное за последние полвека столкновение в Восточном Ладакхе, в ходе которого 16 июня погибли 20 индийских военнослужащих.

После этого индийский премьер Нарендра Моди, еще прошлой осенью принимавший с большой помпой председателя КНР Си Цзиньпина, занял подчеркнуто жесткую позицию по отношению к КНР и даже потребовал от Пекина удалить свой аккаунт в китайском сервисе микроблогов Sina Weibo, открытый в 2015 году во время визита в КНР. За время существования аккаунта у индийского премьера появилось 200 тыс. подписчиков.

Новый шаг индийских властей стал еще одним косвенным подтверждением сохраняющейся напряженности в отношениях Индии и Китая, имеющих неурегулированный территориальный конфликт после войны 1962 года.

По сообщению газеты Hindustan Times, ссылающейся на индийские военные источники, в конце прошлой недели Индия приступила к переброске на передовые позиции в союзной территории Джамму и Кашмир дополнительных армейских частей, танков и артиллерии. "Индийская армия развернула на северном направлении танки Т-90, боевые машины пехоты, дислоцировала 155-миллиметровые гаубицы и горнострелковую бригаду численностью 4 тыс. военнослужащих в ответ на концентрацию на линии фактического контроля 50-тысячной группировки Народно-освободительной армии Китая (НОАК)",- заявил источник Hindustan Times. По словам собеседника издания, "перед индийскими войсками поставлена задача не допустить возможной китайской агрессии из региона Аксайчин".

На этом фоне действия Индии по выдавливанию китайских коммуникационных компаний неожиданно оказались еще более радикальными, чем те шаги, которые предпринимаются США и ЕС, обвиняющими КНР в подрыве информационной безопасности.
В начале июля госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможности введения рестриктивных мер против китайских мобильных приложений, которые могут быть использованы для шпионажа. Жесткий подход демонстрируют и в лагере демократов: сотрудники избирательного штаба Джо Байдена получили во вторник рекомендацию партийного руководства удалить китайское приложение TikTok из служебных и личных мобильных устройств связи.

Тем не менее, как уточнил в эфире Fox News советник главы Белого дома Питер Наварро, президенту Дональду Трампу еще предстоит предпринять "решительные действия" против китайских мобильных приложений и его администрация "только начинает работу" в этом направлении. В связи с этим господин Наварро назвал действия Индии по закрытию китайских мобильных приложений "ориентиром для других стран" и "обнадеживающим примером, которому должен последовать Вашингтон".

Сергей Строкань
"Коммерсантъ" от 29.07.2020,

Источник - kommersant.ru
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