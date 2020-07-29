Много воды в Душанбе утекло. Узбекистан и Афганистан останутся без поставок электроэнергии из Таджикистана

06:46 06.08.2020

Таджикистан прекратил экспорт электроэнергии в Узбекистан и Афганистан из-за уменьшения воды в реках. Такие меры, как отмечено в сообщении правительства, необходимы, чтобы избежать в стране энергетического коллапса в осенне-зимний период. Внутреннее потребление электроэнергии в Таджикистане тоже впервые за три года будет лимитировано. Власти республики уже призвали граждан к "рациональному расходованию" электричества и попросили их "воспринять ограничение правильно".



В среду Таджикистан раньше установленного международными договорами срока прекратил поставки электроэнергии соседним странам Узбекистану и Афганистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря государственной энергетической компании "Барки точик" Нозира Едгори. Такое решение, отметил он, было принято "в связи с сокращением водных запасов страны для производства" электроэнергии. В обращении правительства к народу во вторник власти Таджикистана заявили, что ситуация возникла на фоне изменения климата. И уточнили: "Осенью и зимой 2019–2020 годов в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега, что составило 50% объема прошлых лет".



Решение Душанбе уже вызвало всплеск недовольства среди граждан Афганистана. По сообщениям афганского новостного канала TOLOnews, в последние несколько дней в интернете набирает просмотры видео, на котором в 2016 году тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани обещает соорудить плотины и расширить возможности страны по импорту электроэнергии. Существенно афганские власти в этом направлении не продвинулись, что вызвало острую реакцию афганцев в сети. Сегодня Афганистан, по словам местных жителей, переживает энергетический кризис. "Нам хватает электричества на три часа, потом оно пропадает",- сообщает жительница Кабула Ширин Ага.



Как заявили в афганской энергетической госкомпании "Брешна Шеркат", запасы энергии Кабул надеется восполнить благодаря сотрудничеству с Ташкентом. В свою очередь, власти Узбекистана сообщили, что намерены компенсировать падение импорта электроэнергии поставками из Туркмении и ввести режим ограничения внутреннего потребления. "В целях стабилизации данной ситуации компанией в рамках своих полномочий подписан договор по импорту электроэнергии с ""Туркменэнерго""",- отмечено в сообщении Telegram-канала АО "Национальные электрические сети Узбекистана". По словам компании, резкое сокращение экспорта из Таджикистана началось еще 16 июля, а поставки из Туркмении, соответственно, уже начались во вторник.



В Душанбе тоже на одном прекращении экспорта останавливаться не собираются.



По заявлению правительства, 50% потребления электроэнергии приходится на жителей Таджикистана, и поэтому власти республики просят "правильно воспринять ограничение" внутреннего потребления энергии, вводимое госкомпанией "Барки точик".

О каком объеме внутреннего сокращения потребления энергии идет речь, пока неизвестно. Отмечено лишь, что ограничения коснутся всех учреждений, организаций, компаний и предприятий независимо от форм собственности. Все это, по словам властей страны, необходимо для резервирования воды в Нурекском водохранилище, ГЭС которого обеспечивает около 50% всей выработки электроэнергии в республике.



Ситуация с водными запасами в стране, судя по официальному заявлению правительства, выглядит серьезно. По крайней мере в этом таджиков убеждает руководство страны, отмечая, что "такая ситуация в Таджикистане возникла впервые". Впрочем, в том же заявлении сказано: ограничения на обеспечение электроэнергией граждан были впервые полностью сняты лишь в 2017 году, а в первые годы независимости были периоды, когда граждане получали электроэнергию всего два часа в сутки. Кроме того, в предыдущие несколько лет власти Таджикистана неоднократно сообщали о значительном снижении объемов водных запасов рек и низкой урожайности из-за засухи. Несмотря на это, руководство Таджикистана сохраняет оптимизм. За последние годы в стране и так "добились значительных достижений в сфере энергетики", отмечено в заявлении. В Душанбе уверены: "Если мы (граждане Таджикистана.- "Ъ") сегодня будем экономно расходовать электроэнергию и в водохранилище накопим необходимый объем воды, то сможем без проблем преодолеть зимний период".



Марина Коваленко



"Коммерсантъ" от 29.07.2020,