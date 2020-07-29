 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 06.08.2020
23:31  Чего боятся среднеазиатские геи? - "МК"
22:04  Бюджетников Туркменистана отправляют в неоплачиваемые отпуска
22:03  Турция отказалась признать греческо-египетское соглашение о демаркации морских границ
21:56  2600 узбеков-гастарбайтеров вывезут из России тремя спец-поездами
17:31  Столица Золотой Орды была гигантским городом средневековья и превосходила размерами Лондон и Рим
14:18  ФБР США трясет американские офисы укр-олигарха Коломойского, как участника "международной схемы по выводу денег"
14:05  Глава горздрава Ташкента Ботир Исабеков освобожден от должности

14:02  Назначена дата выборов президента Таджикистана - 11/10/2020
13:53  Гражданская война породила на Украине тысячи "безумных Рэмбо"
13:51  Почему Израиль и... арабы хотят переизбрания Трампа, - Жак Бенийуш
13:49  Бейрут. Зачистка следов, - И.Нагаев
12:06  Чоркух. На кыргызо-таджикской границе опять стрельба - убит 1 таджик, есть раненые с обеих сторон
11:44  Задержан матерый рос-мажор проректор МГУ, сынуля ректора Плехановки - Гришин-джуниор
10:55  Озолотится ли Кыргызстан? Цены на золото превысили исторический максимум, - "ВБ"
08:26  Застарелые шоры. Администрации США раньше или позже придется менять политику в отношении БлВостока, - В.Рубин
08:18  Сумерки Русского мира на пороге глобального системного кризиса, - М.Калашников
07:59  Злая вонь. Гниющая кукуруза "травит" жителей Алматинской области
07:30  Современность превратила нас в цивилизацию, страдающую от зависимости, - Феликс Маркар
06:46  Много воды в Душанбе утекло. Узбекистан и Афганистан останутся без поставок электроэнергии из Таджикистана
06:40  Китай приложили об Индию. Компании КНР обвиняют в подрыве безопасности страны через мобильные приложения, - "Къ"
01:05  В период карантина работников предприятия, принадлежащего мэру Ташкента, заставляют работать с ночевкой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Афганистан   |   Таджикистан   |   Узбекистан   | 
Много воды в Душанбе утекло. Узбекистан и Афганистан останутся без поставок электроэнергии из Таджикистана
06:46 06.08.2020

Таджикистан прекратил экспорт электроэнергии в Узбекистан и Афганистан из-за уменьшения воды в реках. Такие меры, как отмечено в сообщении правительства, необходимы, чтобы избежать в стране энергетического коллапса в осенне-зимний период. Внутреннее потребление электроэнергии в Таджикистане тоже впервые за три года будет лимитировано. Власти республики уже призвали граждан к "рациональному расходованию" электричества и попросили их "воспринять ограничение правильно".

В среду Таджикистан раньше установленного международными договорами срока прекратил поставки электроэнергии соседним странам Узбекистану и Афганистану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря государственной энергетической компании "Барки точик" Нозира Едгори. Такое решение, отметил он, было принято "в связи с сокращением водных запасов страны для производства" электроэнергии. В обращении правительства к народу во вторник власти Таджикистана заявили, что ситуация возникла на фоне изменения климата. И уточнили: "Осенью и зимой 2019–2020 годов в зоне формирования русла рек Вахш и Пяндж выпало слишком мало снега, что составило 50% объема прошлых лет".

Решение Душанбе уже вызвало всплеск недовольства среди граждан Афганистана. По сообщениям афганского новостного канала TOLOnews, в последние несколько дней в интернете набирает просмотры видео, на котором в 2016 году тогдашний президент Афганистана Ашраф Гани обещает соорудить плотины и расширить возможности страны по импорту электроэнергии. Существенно афганские власти в этом направлении не продвинулись, что вызвало острую реакцию афганцев в сети. Сегодня Афганистан, по словам местных жителей, переживает энергетический кризис. "Нам хватает электричества на три часа, потом оно пропадает",- сообщает жительница Кабула Ширин Ага.

Как заявили в афганской энергетической госкомпании "Брешна Шеркат", запасы энергии Кабул надеется восполнить благодаря сотрудничеству с Ташкентом. В свою очередь, власти Узбекистана сообщили, что намерены компенсировать падение импорта электроэнергии поставками из Туркмении и ввести режим ограничения внутреннего потребления. "В целях стабилизации данной ситуации компанией в рамках своих полномочий подписан договор по импорту электроэнергии с ""Туркменэнерго""",- отмечено в сообщении Telegram-канала АО "Национальные электрические сети Узбекистана". По словам компании, резкое сокращение экспорта из Таджикистана началось еще 16 июля, а поставки из Туркмении, соответственно, уже начались во вторник.

В Душанбе тоже на одном прекращении экспорта останавливаться не собираются.

По заявлению правительства, 50% потребления электроэнергии приходится на жителей Таджикистана, и поэтому власти республики просят "правильно воспринять ограничение" внутреннего потребления энергии, вводимое госкомпанией "Барки точик".
О каком объеме внутреннего сокращения потребления энергии идет речь, пока неизвестно. Отмечено лишь, что ограничения коснутся всех учреждений, организаций, компаний и предприятий независимо от форм собственности. Все это, по словам властей страны, необходимо для резервирования воды в Нурекском водохранилище, ГЭС которого обеспечивает около 50% всей выработки электроэнергии в республике.

Ситуация с водными запасами в стране, судя по официальному заявлению правительства, выглядит серьезно. По крайней мере в этом таджиков убеждает руководство страны, отмечая, что "такая ситуация в Таджикистане возникла впервые". Впрочем, в том же заявлении сказано: ограничения на обеспечение электроэнергией граждан были впервые полностью сняты лишь в 2017 году, а в первые годы независимости были периоды, когда граждане получали электроэнергию всего два часа в сутки. Кроме того, в предыдущие несколько лет власти Таджикистана неоднократно сообщали о значительном снижении объемов водных запасов рек и низкой урожайности из-за засухи. Несмотря на это, руководство Таджикистана сохраняет оптимизм. За последние годы в стране и так "добились значительных достижений в сфере энергетики", отмечено в заявлении. В Душанбе уверены: "Если мы (граждане Таджикистана.- "Ъ") сегодня будем экономно расходовать электроэнергию и в водохранилище накопим необходимый объем воды, то сможем без проблем преодолеть зимний период".

Марина Коваленко

"Коммерсантъ" от 29.07.2020,

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596685560
Новости Казахстана
- Обеспечение экономической безопасности – один из основных приоритетов работы Аппарата Совета Безопасности
- "В отличие от режима ЧП, в условиях карантина Президент поручал регулировать МСБ, а не закрывать"
- 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Поддержка МСБ неэффективна без поддержки платежеспособности населения"
- Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных
- Минэкологии решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области
- Утильсбор и "Кривое дело"
- Депутаты демпартии "Ак жол" настаивают на кредитных каникулах
- Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  