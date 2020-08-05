Современность превратила нас в цивилизацию, страдающую от зависимости, - Феликс Маркар

07:30 06.08.2020

5 августа 2020 г.

Феликс Маркар | Slate.fr



"Пришло время осознать то неприятие действительности, из-за которого мы сами роем себе яму своим безудержным потреблением", - пишет Феликс Маркар, сооснователь международной экологической ассоциации Black Elephant, на страницах издания Slate.fr.



"Некоторые люди прибегают к помощи алкоголя, травки или других веществ, чтобы впасть в спячку и дать себе несколько часов передышки от дискомфорта нашей современности. Другие злоупотребляют Netflix или YouTube. Третьи - мучным и сладостями, мороженым, фаст-фудом или шоколадом. Есть люди, чья ненасытная жажда самоутверждения заставляет их постоянно проверять свой почтовый ящик, Facebook, Instagram, Twitter или Snap. Компульсивные покупки и консумеризм также направлены на затушевывание неприятных ощущений и побега от дискомфорта бытия. Чрезмерное пристрастие к работе или жажда эндорфинов, выделяемых нашим телом во время физических или спортивных занятий, считаются терпимыми или даже приветствуются в современном обществе, несмотря на то разрушительное воздействие, которое они причиняют нашим парам и нашим семьям из-за нарциссизма, эгоцентризма и неспособности жить настоящим моментом, неявно лежащим в их основе", - говорится в статье.



"(...) Мой жизненный опыт убедил меня в том, что современность сделала нас цивилизацией людей с зависимостью. Наше поведение в отношении расхода углерода и потребления как такового, что бы ни говорили сторонники сомнительных концепций, таких как "экологический рост", коренным образом не отличается от поведения героиновых наркоманов, когда речь заходит об употреблении героина", - считает автор публикации.



"Вопреки распространенному мнению, зависимость - это не злоупотребление определенными веществами. Зависимость - один из способов приукрасить действительность. Найти убежище. Это симптом глубокого дискомфорта. Суть зависимость сводится к тому, чтобы использовать вещества или действия ради того, чтобы попытаться не чувствовать то, что вы чувствуете", - указывает автор.



"(...) Наша безграничная вера в технологии, которые помогут предотвратить будущие проблемы, и тот факт, что 10% самых богатых людей в 2020 году (те, чьи материальные ценности составляют не менее 90 тыс. евро и которые генерируют 50% выбросов парниковых газов), мешают заметить то, что значительная часть человечества, от Бангладеш до Сомали, от Сахеля до Гондураса, уже страдает от последствий нашей зависимости, которая состоит в стремлении "к чему-то большему". Недаром наше поведение и лежащие в его основе объяснения покажутся им необъяснимыми. Это потому, что они в корне иррациональны", - рассуждает Маркар.



"Наш мир и господствующая идеология Просвещения предпочитают думать, что ими управляют Разум и Наука. Чудовищное вранье. Подавляющее большинство представителей научного сообщества может сказать нам, что в мире, неспособном на данный момент устранить корреляцию в отношении роста и выбросов углерода, наша неспособность принять принцип бережливости является формой самоубийства, и возможность влияния на наше поведение почти нулевая. Светочи разума нашего времени, от Билла Гейтса до Ханса Рослинга, от Стивена Пинкера до Барака Обамы, утверждают, что, наоборот, мы должны двигаться вперед. Что решение наших современных проблем не в нормировании и уменьшении. Такое стремление коренится в прославлении возможностей нашего мозга и его перспектив: больше знаний, больше инноваций, больше науки и, конечно же, больше технологий. Но, как уже было сказано выше, "больше" - это именно та проблема, к которой мы пристрастились. Нам не нужно ничего "больше". Нам нужна детоксикация", - отмечает автор статьи.



"(...) Мы так безумно влюбились в наш полуторафунтовый мозг, мы так уважаем его, что нам трудно признать реальность - когда дело доходит до изменения нашего поведения, его полезность весьма ограничена и почти сводится к нулю. Инженерия, разум и наука пока не знают, как изменить поведение. Но есть три явления в этой области, которые я испытал как выздоравливающий наркоман, они могут пригодиться, если многие из нас, как я подозреваю, действительно стали "зависимыми", - комментирует Маркар.



"Во-первых, зависимость - это болезнь эго. Несправедливо, что наш мозг и исходящие из него рассуждения бесполезны или бесcильны. Они лишь представляют собой проблему. Наша вера в знания заставила нас потерять из виду необъятность нашего невежества, и последнее, по определению, всегда будет бесконечно больше, чем наше знание. Зависимого человека освобождает сам факт принятия мер, день за днем, а не рассуждения", - указывает автор.



"Коронавирус недавно напомнил нам: мы - такой же уязвимый вид животных, как и все остальные. Жизнь на Земле, среди прочего, может быть описана как борьба за энергию, содержащуюся в углероде, из которого мы сами состоим. (...) Мы находимся в процессе удушья от CO2, который наша цивилизация не может прекратить выделять в контексте глобальной экономики, 80% которой все еще крутится вокруг ископаемого топлива. Чтобы дела пошли лучше, нам необходимо научиться смирению - одному из недостающих качеств для нашей современности", - продолжает Маркар.



"Во-вторых, зависимость, нарциссизм и незрелость идут рука об руку. Симптоматикой всех трех является наша склонность путать проблемы с затруднениями. (...) Проблемы, такие как уравнения, которые нам приходится решать в начальной школе, требуют простых и относительно быстрых решений. Чтобы справиться с затруднительным положением есть много способов. Переход от здоровья к нездоровью происходит по стадиям. Но такие ответы не являются простыми, быстрыми или окончательными. Затруднения никогда полностью не исчезают. Вы никогда не "излечитесь". В лучшем случае, мы получим каждый день какую-то передышку, совершая такие же действия. Нам нужно научиться с этим справляться", - говорится в статье.



"В-третьих, нам пора похоронить наши абсурдные нарративы о так называемой "меритократии" наших современных обществ (...), следствием которой стал глубоко оскорбительный и унизительный вывод о том, что те, кто остался вне системы этих инфантильных элитарных сказок и не преуспел в них - дураки, плохо воспитанные или ленивые (или комбинация всех трех). Распространение этого ошибочного рассуждения в глобальном масштабе объясняет нашу способность принимать неприемлемое", - утверждает автор публикации.



"(...) Вопреки тому, что говорят нам экономисты, игра в земную реальность - это игра с нулевым результатом: относительное благополучие большинства жителей Запада и глобализированной элиты зиждется на средневековых условиях жизни значительной части людей, живущих менее чем на 2 евро в день. (...) Отныне все человечество пришло к осознанию того, что то, что происходит в китайском городе, названия которого еще несколько месяцев назад никто не знал, - это проблема каждого", - отмечает Маркар.



"(...) Мне когда-то сказали, что избавиться от зависимости - значит научиться регулярно делать то, что вам не хочется делать. Такое определение странным образом похоже на определение перехода во взрослую жизнь, и это не случайно. Как недавно высказалась американская активистка Соня Рене Тейлор, современность превратила нас в цивилизацию избалованных детей, назойливых и делающих все не то и не к месту. Пришло время стать мудрыми. Пришло время повзрослеть", - резюмирует Феликс Маркар.



Источник: Slate.fr