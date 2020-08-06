 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Злая вонь. Гниющая кукуруза "травит" жителей Алматинской области
07:59 06.08.2020

Жители города Жаркента Алматинской области жалуются на зловоние, которое постоянно возвращается в населенный пункт и травит людей. Происходящее прокомментировали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что зловоние исходит от гниющих отходов переработки кукурузы, их складировало одно из предприятий города. В воздух попадают выбросы сероводорода, от которого и страдают местные жители.

"Здесь мы увидели большой объем загрязняющих веществ. После мы встретились с представителями местной общественности и посетили предприятие. Проблема в том, что оно было спроектировано без наличия своего очистного сооружения. У него была ориентация и надежды на городские, коммунальные, очистные сооружения.

Но в 2018 году городской коллектор отказался от предоставления своих услуг предприятию из-за очень большого объема загрязняющих веществ. Коллектор уже не справлялся с таким объемом. В итоге компания построила свой коллектор, однако сбрасывала свои отходы без какой-либо очистки напрямую через трубу на поля фильтрации", - говорит председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР Зулфухар Жолдасов.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие работало без проведения соответствующей экологической экспертизы. За это предпринимателя оштрафовали.

"Было принято решение о проведении детальной проверки предприятия в ближайшее время, и в случае фактического подтверждения превышения уровня сбросов, что видно даже наглядно, будет поставлен вопрос о запрете сбросов вплоть до приостановки работы предприятия. Кроме того, министерство будет настаивать на проведении предприятием рекультивации полей фильтрации, куда им были сброшены выбросы", - говорится в сообщении Минэкологии.

В компании заявили, что очистные сооружения уже строятся, их планируется запустить в августе. Пока предприятие по своей инициативе приостанавливает производство.

Источник - tengrinews.kz
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