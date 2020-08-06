Задержан матерый рос-мажор проректор МГУ, сынуля ректора Плехановки - Гришин-джуниор

11:44 06.08.2020

Алексей Иванов



В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали проректора МГУ по общим вопросам (г-н Садовничий спешно приказал удалить соответствующие данные с сайта университета), бывшего министра строительства Самарской области, энергичного коммерсанта и доктора наук Алексея Гришина, которого журналисты называют бизнес-партнером сына бывшего губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина.



Силовики посетили трехэтажный дворец стоимостью 360 млн рублей в деревне Дмитровка Красногорского района Московской области. Его владелец немедленно этапирован в Саранск, поскольку дело касается преднамеренного банкротства фирмы в Мордовии.



Гришин - отпрыск Виктора Гришина, ректора (с 2008 года) Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, члена Высшего совета партии "Единая Россия", который ранее возглавлял Комитет Госдумы РФ по делам Федерации и региональной политики, являлся заместителем руководителя фракции "Единая Россия" в ГД, а еще раньше - занимал пост вице-премьера Мордовии. И папа, и любимое чадо - доктора экономических наук.



Слово СУ СКР по Республике Мордовия: "Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст.196 УК РФ (преднамеренное банкротство). Как сообщалось ранее, к январю 2018 года у ООО "СДС-Управление строительства" образовалась кредиторская задолженность в сумме более 180 миллионов рублей. С целью преднамеренного банкротства и извлечения выгод для себя руководством организации по фиктивным основаниям был заключен договор цессии, согласно которому право требования ранее образовавшегося долга с ООО "Мордовдевелопмент" в сумме более 865 миллионов рублей получала иная коммерческая организация. В дальнейшем ООО "Мордовдевелопмент" передало в собственность этой коммерческой организации простые векселя на сумму более 894 миллионов рублей. В действительности никаких реальных финансово-хозяйственных взаимоотношений между данными организациями не было. Решением Арбитражного суда Республики Мордовия ООО "СДС – Управление Строительства" признано несостоятельным (банкротом), в связи с чем кредиторам вышеуказанного общества причинен крупный ущерб на общую сумму около 183 миллионов рублей. Ранее по уголовному делу были задержаны двое мужчин, в том числе исполняющий обязанности директора строительной организации. По решению суда оба помещены под домашний арест. В рамках расследования указанного уголовного дела 4 августа 2020 года следователями СК совместно с сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД при силовой поддержке сотрудников спецподразделения управления Росгвардии по региону в Москве был задержан 45-летний Алексей Гришин, являющийся соучредителем ООО "Инвест-Альянс", в которое входит в том числе ООО "СДС-Управление строительства". К настоящему времени проведены обыски по месту проживания подозреваемого в Красногорском районе Московской области, а также в квартире в городе Москве и в рабочем кабинете. Среди изъятого денежные средства, ювелирные украшения, финансовые документы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Подозреваемый доставлен в город Саранск, с ним работают следователи. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается".



"Известия Мордовии": "С большой долей вероятности можно говорить о том, что операция в столице стала возможной благодаря признательным показаниям бывшего директора компании "СДС-Управление строительством" Михаила Иоффе. Его обвиняют в мошенничестве и дачи взяток. Задержание Гришина-младшего проходило в его московской квартире по Ломоносовскому проспекту. Оперативники пришли за Алексеем по делу о "преднамеренном банкротстве". Речь идет о банкротстве компании "СДС-Управление строительства". Чтобы не платить долги кредиторам – 183 млн рублей, из предприятия вывели активы почти на 900 млн и обанкротили. Алексей Гришин являлся учредителем компании "Альянс-Инвест", которой и принадлежало предприятие "СДС-Управление строительством". Правоохранители также провели обыски в шикарном трехэтажном особняке Гришиных на Рублевке. Кроме того, следствием проверяется информация о том, что Алексей Гришин имеет отношение к компаниям-офшорам за границей, через которые из России выводились десятки миллиардов евро. Пока дело находится только на начальной стадии... Учитывая обширные связи Алексея, его финансовые возможности, есть вероятность, что он может покинуть Россию. Следователь в ближайшее время обратится в суд с ходатайством об избрании Гришину меры пресечения".



Алексей Викторович Гришин окончил гимназию № 12 г. Саранска и Плехановку по специальности "мировая экономика". Еще будучи студентом, по протекции отца работал ведущим специалистом постоянного представительства Республики Мордовия при Президенте РФ. Затем руководил представительством ОАО "Мордовэнерго" в Москве. В 2001-м защитил в РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидатскую по теме "Роль иностранного капитала в становлении и развитии южного промышленного района России в пореформенную эпоху 1860-1900 гг.". До мая 2006 года вкалывал заместителем генерального директора, первым заместителем генерального директора, генеральным директором ОАО "Ламзурь С" (крупнейший производитель кондитерских изделий в Мордовии). Награжден званием "Лауреат Государственной премии Республики Мордовии". С должности гендиректора "Ламзури" переместился в кресло помощника министра регионального развития РФ, оттуда - в кресло помощника заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. В 2009 году стал доктором экономических наук, защитив диссертацию по теме "Государственное регулирование инновационно ориентированной деятельности российских компаний: теория, методология, практика" в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Был заместителем генерального директора ОАО "Оборонстрой", исполнительным директором по организации проектирования Государственной корпорации "Олимпстрой". В июле 2012 года назначен на должность заместителя председателя правительства – министра строительства Самарской области. Лидерствовал в рейтинге наиболее богатых министров далеко не самого богатого субъекта федерации. В 2013-м избран членом Совета директоров ОАО "Корпорация развития Самарской области" и членом Регионального политического совета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия". В 2014-м назначен вице-губернатором. Также, при губернаторе Меркушкине, входил в Попечительский совет Фонда капитального ремонта Самарской области и наблюдательный совет Самарского областного фонда жилья и ипотеки. Занимался активной бизнес-деятельностью в Самаре и Саранске. В сентябре 2017 года Меркушкина уволили с поста губернатора и назначили специальным представителем Президента Российской Федерации по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, но Гришин заблаговременно (когда над покровителем начали сгущаться тучи) ушел в отставку с поста министра и переехал в Москву, где ушлого товарища сделали директором Департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ. В сентябре 2018 года Гришин перешел на должность советника министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, а в следующем году стал проректором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В Самаре бушевало расследование, Гришина подозревали в необоснованном увеличении сметы на строительство стадиона "Самара Арена", ФОКов в Самаре и Тольятти, спорткомплекса "Динамо", технопарка "Жигулевская долина". В местном минстрое прошли обыски, следственные органы арестовали бывших подчиненных Гришина (Реналя Мязитова, Светлану Моравскую, Дмитрия Костина), сообщалось об ущербе в 1,8 млрд рублей. Но Алексей Викторович чувствовал себя отлично, жил в подмосковном дворце, считался большим ученым и продолжал мастерить различные коммерческие схемы. По слухам, вместе с другим проректором МГУ – младшим братом вице-мэра Москвы Алексеем Бирюковым – курировал проект строительства научно-технологической долины "Воробьевы горы", стоимость которого оценивается в 110 млрд рублей.



Информированные блогеры пишут о человеческих качествах г-на Гришина: скрытен, интервью дает неохотно, с подчиненными холоден и высокомерен, "обожает европейскую кухню (санкционные продукты), плавать (в неглубоких бассейнах) и охотиться (по рассказам очевидцев, способен часами молчаливо и задумчиво сидеть в засаде)".



Заглавное фото - портрет "аристократа" Гришина, находящийся на почетном месте в его подмосковном особняке.