Чоркух. На кыргызо-таджикской границе опять стрельба - убит 1 таджик, есть раненые с обеих сторон

12:06 06.08.2020

На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка



В перестрелке на границе Киргизии и Таджикистана один человек убит, один ранен. Погиб житель села Таджикистана, травму получил пограничник Киргизии. О причинах инцидента не сообщается. Он произошел на севере Таджикистана и западе Киргизии в районе пограничного азербайджанского села Чоркух.



Государственная погранслужба Киргизии сообщила о ранении своего военнослужащего "неизвестными со стороны Таджикистана". В Душанбе подтвердили, что неизвестные ранили пограничника охотничьем ружьем марки ТОЗ-8. Откуда был произведен выстрел в сообщении госкомитета нацбезопасности Таджикистана не уточняется.



Вместе с тем Душанбе сообщил о смерти своего гражданина. "На расстоянии 1 км от линии госграницы гражданин Таджикистана Ваххобов Вохид Абдулхаевич... был ранен в ногу с кыргызской стороны, в результате чего скончался",- говорится в сообщении (цитата по ТАСС).



Протяженность границы Таджикистана и Киргизии составляет около 1 тыс. км. До сих пор остаются спорными десятки участков. Пока описаны более 580 км границы.



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6 августа 2020, Бишкек - , Мария ОРЛОВА



Конфликт на границе. Таджикистан сообщает о погибшем жителе Сомониена



Житель кишлака Сомониен сельского джамоата Чоркух Исфаринского района Таджикистана погиб в результате инцидента, произошедшего сегодня утром на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает "Авеста" со ссылкой на пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ.



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В ведомстве добавили, что также в ходе инцидента ранен начальник КПП ГПС КР.



"В настоящее время на месте инцидента находятся представители ответственных структур двух стран, проводящие расследование происшествий", - говорится в сообщении.



Напомним, конфликт произошел сегодня около 5.00 на кыргызско-таджикском участке границы в Баткенской области.