Бейрут. Зачистка следов, - И.Нагаев

13:49 06.08.2020

Уничтожен крупный порт, и зачищены следы прохождения огромных денег

Игорь Нагаев



Не имеет значения то каким образом сложились все обстоятельства и умыслы, либо недосмотры, но в результате взрыва в порту Бейрута:



- порта больше нет,



- одной трети города тоже больше нет, либо она в таком состоянии, что легче снести и построить заново.



Напомню, что Бейрут жил огромным портом и банками. Через этот порт проходило большое количество разных грузов, включая контрабанду в виде оружия и наркоты. И, разумеется , всегда вокруг порта выстраивалась во все времена одна и таже инфраструктура: склады, гостиницы, рестораны, бордели, биржи и банки. Банки до недавнего времени все свои документы хранили исключительно в бумажном виде, такие архивы занимают много места, поэтому очень часто под хранение документов предыдущих годов арендуют какие-либо склады. Ну, раз портовые склады рядом, то вполне разумно хранить там.



Следовательно, взрыв уничтожил не только сам огромный порт, но и архивы банков, которые были на складах около порта, а значит и исчезли следы банковских проводок, по которым можно было легко отследить нужные денежные потоки. Вообще то Ливан раньше был одним из главных банковских центров Средиземноморья и арабского мира в частности, и тот же СССР активно пользовался банковскими услугами банков Бейрута и сотрудничал с ними. Например, легендарный банкир СССР и РФ Виктор Геращенко в 1967-1972 работал в должности заместителя управляющего, с 1969 года - управляющим отделением Московского народного банка в Бейруте в Ливане. А в последнее время опять громко заговорили об имуществе Советского Союза, которое следует вернуть правопреемнице Советского Союза- России. О том, что такая работа активизировалась говорил недавно и наш Президент.



Но уводят деньги в другие страны или прячут потоки от вражеских санкций не только россияне или граждане бывшего СССР, но и другие граждане и их банки. И многие невидимые финансовые пути ведут в Ливан, ОАЭ, Гонконг и Сингапур. Напомню также, что уже несколько лет по всему миру различные и весьма благополучные банкиры регулярно выпадают с крыш небоскребов-т.е. чтобы уж наверняка навсегда замолчать о маршрутах конкретных денег и золота. Это же какие объемы денег можно было найти через архивы банков Бейрута!



Т.о. образом взрыв похоронил огромнейший порт в пользу какого-то неведомого покамест нам порта-конкурента, и похоронил следы огромных незаконно кем-то спрятанных, или присвоенных денег, в том числе советских.



Кроме того, уничтожение такого огромного архива документов предупреждает нас о том, что заранее зачищаются следы подготовки обвала бирж перед тем, как случится обвал. В результате таких обвалов богатые становятся намного богаче, а бедные- беднее.



И никакой невидимой руки рынка в конкурентной борьбе, а только исключительно невидимая рука конкурентов-диверсантов и воров. А люди…При таких высоких ставках жизни людские заказчики не считают. Людей жалко.