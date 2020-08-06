Почему Израиль и... арабы хотят переизбрания Трампа, - Жак Бенийуш

13:51 06.08.2020

В начале года президентские выборы были для Трампа просто формальностью, но коронавирус сделал их результат непредсказуемым. Арабы жаждут его переизбрания не меньше, чем израильское правительство, пишет автор. Что ждет Ближний Восток в случае победы Джо Байдена?



Causeur (Франция): Израиль и арабские государства хотят переизбрания Трампа



Жак Бенийуш (Jacques Benillouche)



Арабы могут рассчитывать на Трампа для неограниченных поставок оружия и жаждут его переизбрания не меньше, чем израильское правительство. Что ждет Ближний Восток, где так сильна поляризация мнений насчет иранской угрозы, в случае победы Джо Байдена?



Биньямин Нетаньяху - не единственный, кто желает переизбрания Дональда Трампа в ноябре 2020 года. Арабские государства и, в частности, монархии Персидского залива обеспокоены результатами опросов, по которым нынешний президент проиграет с результатом в 41% против 50%. В случае победы демократ Джо Байден (Joe Biden) сможет порадоваться тому, что оставил Трампа с одним мандатом (президенту обычно удается добиться переизбрания). В начале года выборы были для республиканца просто формальностью, но коронавирус сделал их результат непредсказуемым.



Экономический и санитарный кризис был одной из причин недовольства республиканского электората, но последним ударом стало убийство Джорджа Флойда (George Floyd), которое пробудило давно забытые расистские стереотипы.



Старые кандидаты



Политические обозреватели с удивлением отмечают, что в США значимые кандидаты - редкость: такие люди обычно предпочитают бизнес политике. В результате американцы вынуждены обходиться старыми политиками, которые не спешат уходить на пенсию. Выборы будут идти от противного: американцы будут голосовать не "за", а "против", потому что ситуация изменилась, и они хотят наказать того, при ком положение дел в экономике так обострилось. Исход решат несколько штатов. Джо Байден лидирует в шести символических штатах, в частности в Мичигане, Пенсильвании, Висконсине, Флориде, Аризоне и Северной Каролине, где Трампу удалось вырвать победу в 2016 году. Из-за экономических трудностей уходящий президент лишился доверия тех, кто поддерживали его популистскую политику, но сейчас недовольны ростом безработицы.



У демократов есть все шансы на то, чтобы отобрать Сенат у республиканцев и тем самым установить контроль над всеми тремя ветвями власти. Но Трамп расплачивается не только за коронавирус, но и за высокомерие, нарциссизм и расизм. Его противники с самого начала его президентского срока только и мечтают о том, как лишить его власти.



25 миллиардов по оружейным контрактам



Все это не на шутку расстраивает арабские государства и прежде всего страны Персидского залива, которые оценили "договор века" Трампа, поскольку тот обрубил часть израильских амбиций. Они знали, что могли рассчитывать на израильскую поддержку против Ирана, чьи возможности по постановке помех нельзя сбрасывать со счетов, несмотря на американские санкции. После отхода США Израиль в некотором плане заменил их в качестве пугала.



Арабы могли рассчитывать на Трампа для неограниченных закупок оружия. Стоит отметить, что их суммы удвоились за последние месяцы. США подписали контракты на 25 миллиардов долларов с девятью странами Ближнего Востока и Северной Африки при том, что объем за 2018 год составил всего лишь 11. Кроме того, в мировом масштабе продажи американского оружия выросли в этом году на 42%, достигнув отметки почти в 70 миллиардов долларов, что стало рекордом с 2010 года. Главным клиентом в Северной Африке стало Марокко: 10 миллиардов долларов на F-16 и F-36, а также боевые вертолеты AH-64E Apache. Другие страны Персидского залива, такие как ОАЭ, Катар, Бахрейн, Саудовская Аравия и Кувейт тоже не остались в стороне с договорами на 14 миллиардов. Все эти клиенты обеспокоены будущим поставок оружия.



Неопределенность с Байденом



Что произойдет при Джо Байдене, который может поддержать европейские правительства, заблокировавшие поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ из-за вмешательства в Йемене? В Великобритании решение суда повлекло за собой приостановку продажи оружия саудитам, правительство не раз нарушало свои обязательства на этот счет. В целом, складывается впечатление, что Запад стремится продавать оружие исключительно для парадов и не задумывается о потенциальных врагах своих клиентов.



Трамп не стал останавливать поставки, несмотря на противодействие Конгресса в связи с гражданской войной в Йемене и убийством саудовского журналиста Джамаля Хашогги в стамбульском консульстве в октябре 2018 года. Президент США заявил, что безопасность союзников важнее. Кроме того, когда речь заходит о бизнесе, его не слишком волнуют вопросы демократии и прав человека.



Нет гарантии, что в случае избрания Джо Байден не продолжит эту политику поддержки арабских стран, поскольку эта стратегия нацелена в первую очередь на продвижение американских интересов, а не помощь автократическим режимам. У республиканцев и демократов всегда были близкие взгляды на внешнюю политику, в частности на отношения с Израилем. В случае победы Байдена белый дом, несомненно, будет делать больший упор на защите прав человека в арабских странах, но без ущерба для оборонных вопросов.



Израильская аннексия под угрозой?



В то же время не факт, что Джо Байден поддержит израильскую аннексию западного берега реки Иордан. Чувствуя изменение ветра, Нетаньяху готовит свое радикальное крыло к пересмотру политики в регионе. Он учитывает вероятное поражение Трампа и отмечает, что суверенитет поселений на западном берегу Иордана требует полной поддержки США. Таким образом он перекладывает на союзника ответственность за то, что этот шаг будет отложен на неопределенный срок. Как бы то ни было, победа Байдена станет лучшим вариантом, чем победа Берни Сандерса (Bernie Sanders), который вызывает в Израиле и арабских странах ненависть из-за мягкого отношения к Ирану.



Экономическая обстановка на Ближнем Востоке изменилась. Мировой спрос на нефть уменьшается из-за кризиса, а также развития альтернативных источников энергии и открытия новых месторождений в Северной Америке. Страны Персидского залива лишились былого влияния. Обвал цен после пандемии только ускорил этот процесс. Особенно сильно пострадали те страны Персидского залива, которые в период больших прибылей не задумывались о диверсификации и индустриализации для того, чтобы уменьшить зависимость от внешней поддержки.



Персидский залив ставит на Израиль



Отход американцев еще больше осложняет ситуацию, поскольку ни одна другая страна, например, Россия или Китай, не может заменить США в том, что касается обеспечения защиты арабских государств. Они слишком тесно связаны с Ираном. Именно поэтому страны Персидского залива сделали ставку на Израиль в плане экономического развития и безопасности. Директор "Моссада" Йоси Коэн, частый гость в арабских дворцах, способствовал формированию совместных предприятий. Кроме того, арабское руководство не любит перемены и особенно модернизм, который может лишить его контроля над гражданами. Поэтому Израиль становится единственным государством, которое может обезопасить статус-кво.



Как бы то ни было, несмотря на все более активные попытки, нормализация отношений Израиля с арабскими странами несет в себе существенные риски для арабских государств с точки зрения межарабских отношений и палестино-израильского конфликта. Израильские планы по аннексии западного берега Иордана еще больше осложняют ситуацию. В любом случае, можно с уверенностью говорить о том, что поставившие все на Трампа арабские страны и Израиль много потеряют в случае поражения республиканцев. Они опасаются, что Иран может воспользоваться этим для расширения политики постановки помех в регионе при слишком мирно настроенном президенте США.