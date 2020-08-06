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|Назначена дата выборов президента Таджикистана - 11/10/2020
14:02 06.08.2020
Выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября 2020 года. Дату на совместном заседании назначили верхняя и нижняя палаты парламента страны.
Верхняя и нижняя палаты парламента Таджикистана на совместном заседании в четверг назначили выборы президента страны на 11 октября 2020 года, сообщает Национальное информагентство "Ховар".
Заседание прошло под председательством спикера верхней палаты парламента Рустама Эмомали.
Президент Таджикистана избирается сроком на семь лет. Кандидатом должен быть гражданин страны не моложе 35 лет, владеющий государственным языком и постоянно проживающий на территории Таджикистана не менее 10 последних лет. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняли участие более 50% избирателей. Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.
Предыдущие выборы президента Таджикистана состоялись 6 ноября 2013 года. Действующий президент Эмомали Рахмон получил тогда 83,92% голосов при явке 86,64%.