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|Глава горздрава Ташкента Ботир Исабеков освобожден от должности
14:05 06.08.2020
Ботирбек Исабеков покинул должность начальника Главного управления здравоохранения города Ташкента. Он занимал этот пост с июня 2019 года.
Начальник Главного управления здравоохранения города Ташкента Ботирбек Исабеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили "Газете.uz" в горздраве.
Ботирбек Исабеков возглавлял управление с июня 2019 года. До этого он работал заместителем главного врача Учтепинского районного медицинского объединения, ранее был директором ГУП по медицинским обследованиям при Главном управлении здравоохранения столицы и заместителем начальника горздраве.