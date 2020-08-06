Глава горздрава Ташкента Ботир Исабеков освобожден от должности

14:05 06.08.2020

Ботирбек Исабеков покинул должность начальника Главного управления здравоохранения города Ташкента. Он занимал этот пост с июня 2019 года.



Начальник Главного управления здравоохранения города Ташкента Ботирбек Исабеков освобожден от должности в связи с переходом на другую работу, сообщили "Газете.uz" в горздраве.



Ботирбек Исабеков возглавлял управление с июня 2019 года. До этого он работал заместителем главного врача Учтепинского районного медицинского объединения, ранее был директором ГУП по медицинским обследованиям при Главном управлении здравоохранения столицы и заместителем начальника горздраве.