ФБР США трясет американские офисы укр-олигарха Коломойского, как участника "международной схемы по выводу денег"

14:18 06.08.2020

ФБР провело обыски в американских офисах компании Optima, связанной с Игорем Коломойским



ФБР провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, подозревая ее руководство в участии в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США. Как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.



Адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами. Согласно гражданскому иску, поданному в прошлом году в Делавэре, Optima была частью международной схемы, по которой Коломойский выводил миллиарды долларов из украинского банка для покупки недвижимости в США, включая небоскребы, заводы и офисы. Суд в Кливленде расследует предполагаемую роль Коломойского в этой схеме.



Компания контролируется тремя жителями Флориды, которых суд рассматривает как представителей бизнеса Коломойского в США. Фирма получила как минимум 2 миллиона долларов в виде займов в рамках программы помощи в борьбе с коронавирусом для малых и средних компаний. Представитель Optima от комментариев отказался.