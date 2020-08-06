 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Столица Золотой Орды была гигантским городом средневековья и превосходила размерами Лондон и Рим
17:31 06.08.2020

Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем серию статей о городах Золотой Орды. Сегодня речь пойдет о столице государства – городе на реке Ахтубе Сарай ал Джедид.

Сарай ал Джедид – крупнейший мегаполис Европы

Сарай был самым крупным городом Золотой Орды. Но, думаю, многим будет интересно узнать, что даже в средневековой Европе ему почти не было равных. Согласно сохранившимся письменным источникам, в 14 в. численность населения в Сарае достигала 75 тысяч человек.

Попробуем провести небольшое сравнение. В 15 в. население торгово-ремесленного Любека составляло 20-25 тысяч человек, Нюрнберга (1440 г.) – 20 тысяч, Франкфурта на Майне (конец 15 в.) – менее 10 тысяч и т.д. Это северогерманские города. В Лондоне в 14-15 вв. население не превышало 35 тысяч человек. Переместимся в Италию. В 14-15 вв. в Риме жило около 30 тысяч человек. Не забудем также Россию. В 1545 г. в Новгороде обитало около 50 тысяч жителей, и, скорее всего, примерно столько же жило в Москве.

Как видим, Сарай значительно превосходил европейские города численностью населения. Не забудем учесть, что данные по Сараю относятся к 14 в., а по остальным городам – к 15-му – середине 16 вв. Если бы столица Золотой Орды просуществовала до этого времени, она могла бы претендовать на статус крупнейшего мегаполиса Европы. Однако и в 14 в. только Венеция, Флоренция и Генуя превосходили его населением. Вместе с ними Сарай составлял четверку крупнейших центров жизни средневековой Европы.

Что увидел своими глазами путешественник Ибн-Батута

В 1330-е гг. в Сарае побывал арабский путешественник Ибн-Батута. Он писал о нем, что это

"один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, … переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами".

Чтобы объехать город целиком путешественнику потребовался целый день от самого утра до заката. Ибн-Батуту поразил "сплошной ряд домов, где нет ни пустопорожних мест, ни садов".

Зададимся вопросом – почему большинство городов того времени были мало населены, а Сарай отличался избытком жителей? Ответ состоит в том, что в средневековой Европе процветало натуральное хозяйство. Типичные города были связаны с ближайшей сельской округой в радиусе 10-15 км. С ней осуществлялся основной товарообмен. Приток городского населения тоже шел из этих деревень. Кроме того, население городов периодически сокращалось из-за войн, вследствие которых иные города разорялись и даже исчезали с лица земли.

Сарай всего этого избежал. Во-первых, это был важнейший центр и перевалочный пункт в международной торговле, во-вторых, ему подчинялись и были с ним тесно связаны большие географические районы, доставлявшие ему людей, в-третьих, Сарай изобиловал деньгами, и, в-четвертых, Золотая Орда десятилетиями не вела на своей территории войн.

Гибель великого города

Сарай был крупнейшим центром ремесленного производства. В нем целыми кварталами жили и трудились металлурги, гончары, стекольщики, ювелиры и т.д. Через Сарай проходил международный торговый путь из Китая в Западную Европу.

Город был захвачен и полностью разрушен в ходе нашествия войск Тамерлана. Но даже после этого к его окрестностям до середины 15 в. продолжали съезжаться иностранные купцы. Окончательный развал Золотой Орды привел к полному опустению Сарая, после чего он превратился в город-мираж. Его великолепные здания разрушались, и это продолжалось до 1578 года. По словам В.Л. Егорова

"сын Ивана Грозного царь Федор специальным указом повелел ломать "мизгити (мечети – В.Е.) и палаты в Золотой Орде и тем делати город" Астрахань".

Источник - ИстПросвет
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