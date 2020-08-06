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2600 тысячи узбеков-гастарбайтеров вывезут из России тремя спец-поездами
21:56 06.08.2020

Почти 2000 узбекистанцев вывезут из России
Узбекистан в ближайшие сутки вывезет с российско-казахской границы двумя поездами почти 2000 своих граждан, ожидавших возможности вернуться домой.
Сегодня, 20:10 Общество
Почти 2000 граждан Узбекистана покинут Россию в течение ближайших суток двумя поездами компании "Узбекистон темир йуллари", сообщил "Газете.uz" источник в правительстве.

Один из поездов отойдет от станции Бузулук в Оренбургской области, посадка пассажиров на него началась в 18:00 по ташкентскому времени. Как ожидается, поезд отправится этой ночью, а в Ташкент прибудет 8 августа.

Второй железнодорожный состав в эти минуты пересекает территорию Казахстана и скоро прибудет на казахско-российскую границу. Он заберет пассажиров со станции Кинель в Самарской области и отправится обратно в Узбекистан завтра вечером. В Ташкент поезд прибудет к вечеру 9 августа.

По данным источника, оба поезда вместят по 918 пассажиров (всего 1836 человек).

Еще один поезд с 800 согражданами отправится в ближайшие сутки в Узбекистан из Ростова-на-Дону.

Накануне сообщалось о скоплении около 1000 граждан Узбекистана в Большечерниговском районе Самарской области. Кроме того, узбекистанцы ожидали возможности выехать домой и в Первомайском районе Оренбургской области. Они надеялась попасть на родину через закрытую из-за коронавируса российско-казахстанскую границу.

Ранее в середине июля, более 2000 граждан Узбекистана вывезли из приграничных регионов России в Ташкент на трех поездах. В мае около 1500 человек вывозили автобусами.

Источник - gazeta.uz
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