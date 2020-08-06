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Турция отказалась признать греческо-египетское соглашение о демаркации морских границ
22:03 06.08.2020

Греция и Египет подписали в четверг соглашение о демаркации морских границ и установлении исключительной экономической зоны в Средиземном море. Документ вызвал резкую критику со стороны Турции.

"Соглашение заключено в рамках международного права… Оно также уважает добрососедские отношения, способствует стабильности и безопасности в нашем регионе, решает застарелую проблему",- заявил глава МИД Греции Никос Дендиас по итогам переговоров в Каире, куда он прибыл с неожиданным визитом. Министр напомнил, что переговоры с Египтом продолжались 15 лет.

Достижению договоренности поспособствовало аналогичное соглашение, подписанное в ноябре прошлого года Турцией и Правительством национального согласия Ливии. Согласно опубликованной карте, турецко-ливийская линия разграничения огибает Кипр и фактически "упирается" в Крит, по сути лишая часть греческих островов собственной экономической зоны, что вызвало гнев Афин.

Афины не скрывают, что их договор с Каиром - ответ на действия Триполи и Анкары. "После подписания нашего соглашения несуществующий меморандум между Турцией и Ливией оказался там, где он и был с первого момента: в мусорной корзине",- заявил греческий министр. В Афинах подчеркивают, что у Триполи нет абсолютно никаких правовых оснований отклонить дискуссию с ними, так как Ливия находится между двумя совершенно законными границами (Греция-Италия и Греция-Египет). Греция призвала Турцию и Ливию "принять реальность".

Однако Анкара с такой постановкой вопроса не согласна. "Соглашение о так называемой демаркации морских границ, которое было подписано сегодня, для нас недействительно",- заявили в МИД Турции, подчеркнув, что оговоренная в соглашении территория находится на турецком континентальном шельфе. "Нет никаких сомнений в том, что Турция не допустит какой-либо деятельности в этой области и продолжит решительно защищать законные права и интересы нашей страны и турок-киприотов в Восточном Средиземноморье",- говорится в сообщении ведомства.

Первые нефтегазовые месторождения были обнаружены в Восточном Средиземноморье в 2009 году. Некоторые перспективные участки шельфа являются предметом территориальных споров между Турцией и Кипром, Турцией и Грецией, Израилем и Ливаном. По информации СМИ, в конце июля греческие вооруженные силы были приведены в состояние повышенной готовности в связи с информацией о намерении Турции провести сейсморазведку у острова Кастелоризо с 21 июля по 2 августа. Впрочем, Анкара пока решила не обострять ситуацию и дала понять, что готова приостановить геологоразведочные работы в Средиземном море для обсуждения возникшей напряженности с Грецией.

В среду премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис напомнил, что Турция прервала зондирующие контакты с Грецией в 2016 году. "Мы были бы счастливы возобновить контакты, но мы не можем это делать под прицелом оружия",- заявил он. Между тем в четверг днем официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас сообщил, что Афины готовы начать контакты с Анкарой в августе.

Марианна Беленькая

Источник - kommersant.ru
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