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|Бюджетников Туркменистана отправляют в неоплачиваемые отпуска
22:04 06.08.2020
С 4 августа руководство Ашхабадского международного аэропорта "Огузхан" отправило в отпуска без содержания большую часть сотрудников. На данный момент им сообщили, что отпуск продлится до середины сентября.
Как рассказал корреспонденту "Хроники Туркменистана" один из сотрудников аэропорта, работать оставили минимально возможное количество специалистов для поддержания оборудования в рабочем состоянии. Между тем старое здание аэропорта, через который вылетают внутренние рейсы, работает в прежнем режиме.
По данным корреспондентов ХТ, в неоплачиваемые отпуска отправляют работников и других государственных и бюджетных учреждений. В первую очередь это касается сотрудников старше 50 лет.
Напомним, что в середине июля Министерство труда и социальной защиты населения Туркменистана рекомендовало руководителям предприятий всех форм собственности предоставлять отпуска работникам группы повышенного риска в качестве меры профилактики распространения вирусных инфекций.
Радио "Азатлык" сообщило накануне, что бюджетников и работников госпредприятий Лебапского велаята отправляют в неоплачиваемые отпуска на 90 дней.