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Аркадаг написал свою 53 книгу. Догоняем Жюля Верна
00:05 07.08.2020

Президент Туркменистана написал свою 53 книгу

5 августа президент Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над новой книгой, передает госинформагентство ТДХ.

Новое произведение главы государства под названием "Духовный мир туркмен" посвящено традициям нации.

В 12 главах книги, как пишет издание, Бердымухамедов рассказал, что такое "красота жизни, благоденствие на земле, вечность сущего, значение науки и образования в развитии общества, принципы здорового образа жизни, трудолюбие, гостеприимство, дружеские и братские отношения, нравственные устои и единство".

Кроме того, особое внимание уделено национальным пословицам, поговоркам и мудрым изречениям, умелое использование которых обогащает содержание произведений.

Стоит отметить, что президент и ранее интересовался туркменскими поговорками. В январе этого года он поручил вице-премьеру по культуре и СМИ Бахаргуль Абдыевой (ныне переведена на другую работу) собрать и систематизировать поговорки и пословицы, крылатые выражения, а также вышедшие из употребления слова, которые являются бесценным достоянием страны.

В июне Бердымухамедов напутствовал агрономов, процитировав им полтора десятка пословиц.

Напомним также, что три дня назад все книги, написанные президентом, а также 11 томов сборника его изречений (всего 63 книги) были опубликованы онлайн.

Источник - hronikatm.com
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