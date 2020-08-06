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Ташкентская синагога Бет Менахем не будет снесена, застройщик отозвал иск
00:14 07.08.2020

Застройщик Absolute Business Trade отозвал иск против Ташкентской еврейской религиозной общины европейских евреев. Компания намеревалась добиться выселения и сноса центральной синагоги Бет Менахем для строительства многоэтажного здания.
5 августа 2020, 23:09 Общество
Центральная синагога Бет Менахем, основанная в 1973 году в Ташкенте, не будет снесена. Застройщик Absolute Business Trade отозвал свой иск, сообщил Комитет по делам религий при Кабинете Министров Узбекистана.

Как отмечается в сообщении комитета, решением хокима Ташкента Рахмонбека Усманова (ныне хоким Юнусабадского района) от 11 сентября 2017 года Absolute Business Trade получила в постоянное пользование 6 га земли для строительства многоэтажного дома с объектами торговли и услуг на первых этажах на пересечении улиц Мирабад и Нукусская.

Располагавшиеся на участке здания должны были быть снесены с компенсацией ущерба. Речь идет о домах №№ 13, 15 и 17. Ташкентская еврейская религиозная община европейских евреев, которая прошла государственную регистрацию в октябре 1998 года, располагается в доме №15. Само здание было построено 1929 году.

Иск застройщика. Фото: Евреи Узбекистана / Facebook.

Застройщик не смог договориться с общиной и в июне подал иск к религиозной общине в Ташкентский межрайонный экономический суд о взыскании с компенсации за жилье (по адресу Ташкент, Яккасарайский район, улица 2-Мирабад, дом 13) и суммы инвентарной стоимости сносимой квартиры в размере 7,3 млн сумов и выселении ответчика с имуществом.

На заседании 5 августа Absolute Business Trade отозвала исковое заявление на владение земельным участком, принадлежащим Ташкентской еврейской религиозной общине европейских евреев.

Документ о покупке дома №15 общиной. Фото: Евреи Узбекистана / Facebook.

Председатель Ташкентской общины бухарских евреев, член Совета по делам конфессий Аркадий Исахаров приветствовал решение суда.

"Мы с облегчением восприняли информацию о том, что все претензии, предъявляемые к религиозной организации относительно владения земельным участком, аннулированы и истец - частная фирма Absolute Business Trade отозвала свое исковое заявление. Этот случай стал первым, и я надеюсь, будет последним случаем, когда в отношении религиозной организации, официально проводящей свою деятельность на территории Республики Узбекистан, было подано заявление в судебные инстанции", - приводит слова Аркадия Исахарова Комитет по делам религий.

Он отметил, что Комитет по делам религий, являющимся государственным органом, координирующим взаимоотношение между государством и религиозными организациями, оказал религиозной организации всестороннюю юридическую и моральную поддержку.

Об Absolute Business Trade

Согласно Единому государственному регистру предприятий и организаций, компания Absolute Business Trade была зарегистрирована в октябре 2012 года и занимается строительством жилых зданий. Ее учредителем и руководителем указан Пайзуллажон Рахматуллаевич Мирзаев.

Пайзуллажон Мирзаев также является учредителем и руководителем другой строительной компании - Unique Trade Business, которая вместе с ним числится среди учредителей Golden House Development, работающей в сфере недвижимости.

Он также владеет 10% доли в Darvoza Savdo (сеть супермаркетов Makro), 51,19% - в Mall Estate (управление нежилыми помещениями), 17,8% - в DSK BINOKOR (производство строительных изделий из бетона) и в ряде других компаний. Unique Trade Business указана в учредителях строительных компаний Qurilish Universal Kompakt Servis (строит ТРЦ Riviera), Yangi Zamon Bino и других.

Указом президента от 30 августа 2019 года Пайзуллажон Мирзаев был награжден орденом "Мехнат шухрати".

Источник - gazeta.uz
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