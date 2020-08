Коронакризис-2020: Никто не знает, что будет дальше, но уже 54 млн человек остались без работы в США

00:34 07.08.2020

Мы переживаем экономическое опустошение в масштабах, которых Америка никогда раньше не видела



Майкл Снайдер



В течение очень долгого времени нас предупреждали, что экономический кризис в США неизбежно наступит, и вот он здесь. Страх перед COVID-19 и беспрецедентные гражданские беспорядки в наших крупных городах в совокупности привели нас к историческому экономическому спаду, и никто точно не знает, что произойдет дальше. В конце июля мы узнали, что в прошлом квартале ВВП США снизился на 32,9 процента в годовом исчислении. Это официально делает последний квартал худшим кварталом за всю историю США, и многие считают, что эта новая экономическая депрессия только начинается. Но, конечно, не все районы страны страдают одинаково. По данным USA Today, в прошлом квартале особенно сильно пострадали такие штаты, как Гавайи, Невада, Мичиган и Нью-Йорк…



В прошлом квартале пострадали все штаты. Хотя, согласно данным по занятости, которые анализирует экономист Адам Кэминс из Moody’s Analytics, штаты, сильно зависящие от туризма и индустрии путешествий - такие, как Гавайи и Невада - в результате кризиса пострадали больше других. Мичиган, сердце автомобильной промышленности страны, схлопнулся, поскольку потребители отложили покупки автомобилей. А густонаселенные северо-восточные штаты, пораженные наиболее серьезными вирусными вспышками - такие, как Нью-Йорк, Нью-Джерси и Массачусетс, - понесли самые тяжелые экономические потери, поскольку губернаторы этих штатов "закрыли" их - а жители остались дома - раньше, чем в других.



Первоначально мейнстримовские СМИ говорили нам, что экономика США оживет в третьем квартале, но мы продолжаем обнаруживать все больше признаков, указывающих на то, что экономика снова начинает замедляться.



Например, министерство труда только что выпустило несколько новых цифр, которые оказались более, чем просто поразительными. Если вы можете в это поверить, то на прошлой неделе еще 1 434 000 американцев подали новые заявки на пособия по безработице. По сравнению с пересмотренным числом на прошлой неделе это - рост, и он наблюдается вторую неделю подряд.



Лично я не знаю, как это вообще возможно. До этого года рекорд за одну неделю составил всего 695 000. Цифры, которые мы получаем каждую неделю, настолько непристойны, что в них действительно трудно поверить.



В целом, новые заявки на пособия по безработице в настоящее время превышают один миллион в течение 19 недель подряд.



Но работающих американцев было только 152 миллиона, когда занятость достигла своего пика в феврале. Так как же возможно, что 54 миллиона рабочих подали первичные заявки на пособие по безработице в этом году?



Неужели все стало так плохо?



Может быть, да. Bloomberg только что сообщил о недавнем опросе, проведенном Бюро переписи населения, согласно которому 30 миллионов американцев утверждают, что им не хватало еды в течение недели, которая закончилась 21 июля.



В еженедельном опросе домохозяйств, проведенном Бюро, около 23,9 млн. из 249 млн. респондентов указали, что у них "порой не хватает еды" в неделю, закончившуюся 21 июля, а около 5,42 млн. указали, что у них "часто недостаточно еды".



Еще раз повторю: эти цифры настолько шокирующие, что мне трудно в это поверить.



Действительно ли сейчас в США десятки миллионов людей, которые не могут позволить себе трехразовое питание?



Может быть, да. Но мне все еще трудно принять тот факт, что мы так низко пали за столь короткий период времени.



Между тем, мы только что получили больше плохих новостей о ресторанной индустрии. По данным Национальной ассоциации ресторанов, по крайней мере, во всей стране будут закрыты 15 процентов всех ресторанов.



Операторы небольших ресторанов, опасающиеся рецессии с двойным падением, теперь прибегают к ликвидации своих закусочных на торговой площадке Facebook Marketplace.



Простой поиск по слову "ресторан" на Facebook Marketplace, в 80 милях от Трентона, штат Нью-Джерси, позволяет найти десятки, десятки и десятки "закусочных мам и пап", которые пытаются выйти из игры".



На самом деле, если мы потеряем всего лишь 15 процентов наших ресторанов, нам надо провести масштабное празднование, потому что это будет потрясающей победой.



По мере того, как страх перед COVID-19 растет месяц за месяцем, а гражданские беспорядки становятся все серьезнее и серьезнее, ресторанам, барам, кинотеатрам и другим заведениям, где собирается общественность, выживать становится все труднее.



Я думаю, что, в конце концов, мы потеряем сотни тысяч ресторанов, и мне очень жаль это говорить.



Конечно, этой новой экономической депрессией будет опустошена каждая отрасль экономики, и даже самым громким именам будет по-настоящему нанесен сильный удар.



На самом деле, вы знаете, что все становится действительно плохо, когда даже Walmart начинает увольнять своих работников: "Walmart Inc. Присоединяется к рядам компаний Macy’s и L Brands, ликвидируя сотни корпоративных рабочих мест, чтобы сократить расходы.



Как в четверг сообщило Bloomberg, сотрудники отделов планирования, логистики и риэлтеров этого мега-ритейлера получили розовые квитки".



Если бы руководители Walmart действительно верили, что экономика США вернется к нормальной жизни, то такого шага они не сделали бы.



Но в настоящий момент всем должно быть ясно, что возврата к нормальной жизни не будет.



Наступают очень сложные времена, и то, что мы испытали до сих пор, является лишь верхушкой айсберга.



Банкротами станут еще больше крупных корпораций, еще больше бизнесов обрушатся, еще больше работников уволят, а финансовое домино начнет обрушаться с поразительной скоростью.



Так что, начинает происходить многое из того, о чем предупреждали я и так много других экономических авторов.



Началось великое разрушение, и нам всем необходимо найти способ пережить ту тяжелую экономическую боль, которая нас ожидает.



Автор: Майкл Снайдер - Michael Snyder - американский журналист, политический активист и писатель.



Перевод Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя.



Copyright © The Most Important News