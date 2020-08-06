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Более 2 млн казахстанцев вакцинируют от коронавируса бесплатно. Если поймают...
00:42 07.08.2020

Вакцину получат люди из группы риска: с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, старше 65 лет, а также медицинские работники.

Число казахстанцев, подлежащих бесплатной вакцинации от коронавируса нового типа, составит около 2,2 млн человек или 11,5% от всего населения страны, сообщает zakon.kz.

Об этом в Facebook сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов.

Казахстан вступил в программу COVAX Facility, созданную Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) совместно с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а также с международными корпорациями и производителями вакцин, - пишет он.
Вакцину получат люди из группы риска: с хроническими заболеваниями, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и хронической обструктивной болезнью легких, старше 65 лет, а также медицинские работники.

По оценкам GAVI, стоимость одной дозы вакцины для стран со средним уровнем дохода будет варьировать от 10 до 20 долларов США (данная сумма не включает расходы по транспортировке).

При этом, цена за дозу вакцины будут в пределах от 4142 до 8284 тенге (по курсу на 28 июля 2020 года – 414,2 тенге за доллар).

Ориентировочная сумма средств, необходимая на закуп вакцины против КВИ, в случае закупа через GAVI, составит от 9 037,8 млн. – до 18 075, 7 млн. тенге (без учета расходов на транспортировку).

С учетом позиции GAVI, Министерство здравоохранения рассматривает возможное увеличение количества подлежащих вакцинации лиц до 20% от всего населения (дети и взрослые, состоящие на диспансерном учете с хроническими заболеваниями, дети и персонал закрытых учреждений и другие), - добавил Багдат Кожахметов.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596750120
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