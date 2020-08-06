Что еще взорвется на Ближнем Востоке после Бейрута? - Л.Савин

08:14 07.08.2020

ЛЕОНИД САВИН | 06.08.2020 |



Израильская газета "Хаарец" уже предрекла Ливану экономический коллапс и бунт населения



Вечером 4 августа в порту Бейрута прогремело два взрыва. Первый был сравнительно небольшим (воспламенилась пиротехника), но огромные клубы дыма привлекли большое количество зевак, в их камеры попал и второй взрыв. Он был похож на детонацию тактического ядерного заряда. Взрыв был настолько мощный, что от взрывной волны пострадали все здания делового квартала и аэропорт, находящийся в другой части города.



По данным на вечер 5 августа – 135 погибших и около 5 тысяч раненых. Среди погибших и пострадавших не только жители Бейрута. Так, из Бангладеш сообщают, что погибли три гражданина этой страны, 101 ранен, из них 21 моряк ВМС Бангладеш (моряки находились в Ливане в составе миссии ООН). Пострадала сотрудница посольства России в Ливане.



Мэр Бейрута назвал произошедшее национальной катастрофой. В стране объявлен траур.



Американское издание Veterans Today обратило внимание на странный объект в воздухе, который был зафиксирован над складами порта перед вторым взрывом. Кроме того, радиационный замер, сделанный в Италии, показал резкий всплеск радиоактивного фона. Кто-то сразу предположил, что Израиль (возможно, совместно с Соединенными Штатами) атаковал Ливан, применив тактическое ядерное оружие. Сторонникам этой версии тут же возразили: в таком случае был бы электромагнитный импульс, отключились бы все мобильные телефоны. Версия со взрывом компактного ядерного боезаряда отпала…



Возникла также версия о применении направленного боезаряда и последовавшей детонации огромного количества селитры. Эту версию поддержал, в частности, телеканал СNN, в эфире которого бывший оперативник ЦРУ Роберт Баер заявил, что сам по себе нитрат аммония (селитра) не может взорваться таким образом.



Иранское новостное агентство опубликовало данные о подозрительной активности вечером 4 августа у сирийско-ливанского побережья четырех американских самолетов-разведчиков ВМС. А за несколько дней до инцидента над Бейрутом были замечены израильские беспилотники. Неделю назад израильские дроны кружили и над Южным Ливаном, один из них был сбит "Хезболлой".



Утром 5 августа в Бейруте огласили официальную версию событий. На складе у 12-го причала проводили сварочные работы, в результате чего от искр загорелась пиротехника; пламя перекинулось на мешки с селитрой (на складе находилось 2750 тонн соли), которая и взорвалась. Селитра попала в порт несколько лет назад на судне Rhosus, приписанном к Молдавии. Согласно документам, груз перевозили из грузинского порта Батуми в Мозамбик, но в 2013 году судно сделало остановку в Бейруте, чтобы взять дополнительный груз. Впоследствии суд Ливана арестовал судно вместе с грузом по причине неуплаты сбора. Капитан и еще несколько членов команды долгое время находились под арестом, а груз хранился на складах причала.



Почти сразу, как это происходит теперь постоянно, заговорили о "русском следе": выплыла фигура собственника Rhosus, проживающего на Кипре российского гражданина из Хабаровска Игоря Гречушкина, который после ареста судна бросил груз и команду на произвол судьбы. Однако эту версию опровергает корреспондент телеканала Аль-Манар Ахмад Хаж-Али. По его словам, нитрат аммония предназначался для террористических группировок в Сирии, а заказчиком выступали арабские монархии Персидского залива, действовавшие по указке Вашингтона.



Остается вопрос, почему взрывоопасное вещество столько лет хранилось в критически важном для жизнедеятельности страны порту, в непосредственной близости от зернохранилища и жилых кварталов. Что тут сказать? Ливан – особая страна. Там нет устойчивого правительства; у власти находятся люди случая; скандалы с авантюристами и любителями наживы превратились в политическую норму.



На складах в порту Бейрута может оставаться еще много чего, способного взорваться. Скорее всего, поэтому и появился над городом радиационный фон. Так, по данным некоторых источников, в Ливане ранее были захоронены радиоактивные отходы, полученные из Европы. Кто-то из местных хорошо нажился на этом.



Не уйдем мы и от вопроса о том, кому это выгодно. Через порт Бейрута проходит не менее 70% необходимых Ливану товаров. Вместе со складами сгорели запасы медикаментов, часть которых поставлялась из Ирана. А поскольку Ливан – страна на грани национального банкротства, этот удар пострашнее уничтожения селитры. Израильская газета "Хаарец" уже предрекла Ливану экономический коллапс и бунт населения.



Кстати, взрыв произошел за несколько дней до запланированного судебного слушания по делу убийства бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. А 5 августа планировалось выступление генерального секретаря партии "Хезболла" Хасана Насраллы...



Пока власти Ливана отрицают причастность Израиля или США к взрыву в порту. Расследование продолжается.