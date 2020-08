Кто в Америке хозяин – президент или компании Силиконовой долины? - В.Катасонов

08:15 07.08.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 07.08.2020



Как глубинное государство стремится избежать повторения "ситуации с Трампом"



У всех на слуху имена гигантов американской IT-индустрии: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Google, Alphabet. Они являются гигантами Силиконовой долины (Silicon Valley), штаб-квартиры этих корпораций размещаются в штате Калифорния, на берегу залива Сан-Франциско. Их еще называют "большой пятеркой" американского IT-бизнеса (Google в 2015 году был реорганизован и вошел в качестве дочерней компании в международный холдинг Alphabet, поэтому Google и Alphabet – фактически одна корпорация).



Эти компании занимают верхние строчки рейтингов мирового бизнеса. Несмотря на вирусно-экономический кризис, рыночная капитализация Microsoft, Apple и Amazon продолжает держаться на уровне выше 1 триллиона долларов у каждой компании. У нескольких других американских IT-гигантов – в диапазоне от полутриллиона до триллиона долларов. Для сравнения: у крупнейшего банка Уолл-стрит JPMorgan Chase рыночная капитализация не дотягивает до 300 млрд. долл., капитализация крупнейшей нефтяной компании США Exxon Mobil Corporation составляет 186 млрд. долл.



"Большая пятерка" IT-компаний оказывает сильное влияние на всю американскую экономику. От финансовых показателей и биржевых котировок корпораций Силиконовой долины зависят общие биржевые индексы Америки, которые в свою очередь ощутимо влияют на ожидания участников рынка и принимаемые ими решения.



Однако разговор сейчас пойдет о воздействии IT-компаний не на экономическую жизнь, а на общественное мнение и политику. А оно несравненно сильнее, чем даже воздействие на экономику. Формально компании "большой пятерки" и примыкающие к ним другие гиганты Силиконовой долины занимаются решением научно-технических проблем в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и практическим внедрением этих технологий в жизнь. Они разрабатывают программное обеспечение (software), компьютерную технику (hardware), обеспечивающие интернет-коммуникации, средства мобильной связи и т. п. Однако они уже давно вышли за рамки этого привычного набора разработок, перенеся центр внимания на эффективное использование ИКТ сначала в США, а затем и за их пределами. Это включает создание социальных сетей, поисковых систем, хранилищ больших массивов информации (big data), различных сервисов для пользователей Интернета и социальных сетей (видео, игры, реклама, интернет торговля и др.) и т. д.



Далее IT-компании Силиконовой долины, получив прямой доступ к миллионам и даже миллиардам людей, начинают сами заниматься бизнесом: рекламой, продажей имеющейся у них информации, ее сбором по специальным заказам. А заказы на сбор и запросы на уже собранную информацию стали поступать не только от бизнес-структур, но и от правоохранительных органов и спецслужб США. И здесь бизнес в его привычном понимании кончается. Втянувшись в эту деятельность, IT-гиганты Силиконовой долины пошли еще дальше. Они стали обслуживать не только американские (а отчасти и иностранные) спецслужбы, но и политиков. Особый интерес политиков к IT-гигантам появился тогда, когда те фактически поставили под свой полный контроль Интернет и социальные сети во всем мире (за исключением стран, которые ограничили такой контроль). Возможности у политиков, сумевших поставить IT-гиганты себе на службу, поистине безграничны: воздействуя на пользователей Интернета и социальных сетей, можно провоцировать "цветные революции", добиваться нужных результатов на выборах, организовывать массовые беспорядки, дискредитировать неугодных политиков и общественных деятелей.



Массовые беспорядки в США.



Массовые беспорядки в США. Фото: REUTERS / Rebecca Cook



Руководители IT-гигантов постоянно твердят, что они вне политики. Что лишь в крайних случаях они блокируют информацию, появляющуюся в Интернете и социальных сетях. На самом деле эти заверения в политической бесстрастности лживы. IT-гиганты имеют самые тесные связи с Демократической партией США. А демократы не скрывают, чего они добиваются: дальнейшей либерализации американского общества (включая полную свободу сексуальных извращений, легализацию сатанизма, педофилии и проч.), ухода государства из экономики, снятия всех ограничений на иммиграцию, продолжения мультикультурного проекта, вакцинации населения, насаждения микрочипов и иных способов цифровой идентификации людей. Политики-демократы типа Хиллари Клинтон – лишь видимая часть айсберга, называемого глубинным государством. Такие политики оглашают программу глубинного государства, а IT-гиганты эту программу претворяют в жизнь.



Хилари Клинтон.



Хиллари Клинтон. Фото: Reuters



Я отнюдь не идеализирую президента США Дональда Трампа. Однако по многим пунктам его позиция противоположна позиции ультралибералов. И чтобы ослабить нынешнего президента, исключить возможность его победы на выборах в ноябре, противники Трампа используют все средства. Участвуют в этом и компании IT-индустрии Силиконовой долины, также работающие на глубинное государство.



Возьмем корпорацию Google. Хотя с момента ее рождения не прошло и четверти века, компания успела приобрести всемирную известность. Ее поисковая система занимает львиную долю мирового рынка (60%), ее сервис YouTube вошел в каждый дом. Известна эта корпорация и многочисленными скандалами, возникающими из-за того, что она негласно собирает информацию о сотнях миллионов (миллиардах?) людей по всему миру. Google использует собранную информацию в коммерческих целях (реклама, сбыт товаров и услуг), делится своей информацией со спецслужбами США и некоторых других стран. Google стала глазами и ушами Большого Брата – глубинного государства. Судя по всему, глубинное государство наделило Google полномочиями не только наблюдать за гражданами Америки и других стран (в интересах американских спецслужб), но и выступать в роли цензора, или информационного инквизитора. Например, выстраивая поисковую систему таким образом, чтобы пользователи не могли найти те материалы, которые Большому Брату кажутся "сомнительными". И, наоборот, предлагая информационные материалы, отражающие идеологию ультралибералов и глубинного государства. Например, всячески продвигая "Википедию". Обращу внимание на то, что Google является крупным спонсором проекта "Википедия".



А при необходимости компания может просто блокировать сайты и сервисы типа YouTube, которые оказались в полной власти Google. Случаев блокировок уже бесчисленное множество. В том числе YouTube блокировал аккаунты неугодных ему российских сайтов. Это и Федеральное агентство новостей (ФАН), и "Крым-24", и AnnaNews, и NewsFront. Недавно был заблокирован аккаунт известного российского информационного агентства "Царьград", имеющего миллион подписчиков.



В 2016 году корпорация Google, используя свои информационные возможности, подыгрывала демократам и играла против Трампа. После победы Трампа компания пыталась всячески отрицать свое активное участие в политической игре, даже уничтожила некоторые материалы, компрометирующие ее. Однако 25 июня 2019 года в ряде американских СМИ появилась новость: Google работает над тем, чтобы не допустить на выборах президента США в 2020 г. повторения "ситуации с Трампом". Об этом сообщила в частной беседе руководитель отдела ответственных инноваций Google Джен Дженнаи (Jen Gennai). Разговор был записан на скрытую камеру организацией Project Veritas, которая занимается расследованием случаев коррупции, мошенничества и нарушения прав человека. "Мы все облажались в 2016-м, опять-таки не только мы, люди облажались, новостные медиа облажались, все облажались…", – говорит дама из компании Google. Глагол "облажаться" – из машинного перевода, предлагаемого тем же Google; приведу слова Джен Дженнаи в оригинале: We all got screwed over in 2016, again it wasn’t just us, it was, the people got screwed over, the news media got screwed over… Далее она говорит, что надо извлечь уроки из 2016 года, усовершенствовать технологии ИИ (искусственного интеллекта), "чтобы это (победа Трампа. – В.К.) не повторилось". Дженнаи прокомментировала также выдвинутое в марте прошлого года предложение сенатора Элизабет Уоррен (Elizabeth Warren), кандидата в президенты от Демократической партии, расформировать (или разукрупнить) Google вместе с другими крупными технологическими компаниями (Apple, Amazon и Facebook).



Вот слова Дженнаи: "Элизабет Уоррен говорит, мы должны распустить Google. Вообще, я люблю ее, но она очень заблуждается, от этого все станет не лучше, а хуже, потому что на все эти более мелкие компании, у которых нет таких ресурсов, как у нас, ляжет задача предотвратить следующую ситуацию с Трампом, и похоже, что маленькие компании не смогут этого сделать". После публикации видео Project Veritas Дженнаи сообщила, что это был случайный разговор с кем-то в ресторане, когда использовались неточные выражения. Впоследствии YouTube удалил ту копию видео Project Veritas.



Вот еще пример. Один из активных сторонников Трампа – американец Алекс Джонс, известный тележурналист-антиглобалист, продвигающий христианские ценности на своем сайте InfoWars. Этот журналист – сторонник традиционализма, противник всякого рода извращенцев, резко осуждающий рождающееся на почве беззакония и на фоне слабости государства насилие (типа того, что сегодня мы наблюдаем в Америке). У него было около 2,5 миллиона подписчиков. И вот в 2018 году сайт InfoWars был заблокирован не только в YouTube, но также в Twitter и в Facebook.



Twitter удалил в начале июня сего года видео предвыборного штаба Дональда Трампа о протестах, связанных с убийством афроамериканца Джорджа Флойда. Удаление было мотивировано нарушением авторских прав. Некий анонимный пользователь Twitter обратился к администратору, заявив, что он автор и его права нарушены. История, с одной стороны, забавная; с другой стороны, устрашающая: теперь, значит, может появляться из ниоткуда анонимный, таинственный "автор" и требовать уничтожения информации.



И вот последние новости, имеющие непосредственное отношение к президенту Трампу. Он регулярно высказывается по поводу так называемой пандемии COVID-19, но многие его высказывания, оказывается, не нравятся Большому Брату (глубинному государству). Для борьбы с президентом Большой Брат задействовал Twitter, которым любит пользоваться президент. Напомню, что Twitter – социальная сеть для публичного обмена сообщениями, созданная одноименной компанией, которая также имеет прописку в Силиконовой долине. Так вот Twitter присвоил некоторым сообщениям президента Трампа маркировку, которая указывает на то, что они могут содержать недостоверную информацию. Не вдаваясь в подробности, отмечу, что размещенная президентом информация относится к теме коронавируса и методам борьбы с ним. И эту информацию президент получал от авторитетных медиков и других специалистов.



Но это еще не все. Как сообщил 28 июля 2020 года Twitter, на странице Трампа была удалена запись, в которой хозяин Белого дома поделился информацией о том, что от коронавируса "есть лекарство". Большой Брат настроен на то, чтобы и далее терроризировать мир коронафобией и готовить человечество к тотальной вакцинации и чипизации. Видимо, Twitter получил команду от Большого Брата и сообщил своим пользователям, что информация президента США "нарушает нашу политику, касающуюся дезинформации по теме COVID-19".



В тот же день Twitter на полсуток заблокировал доступ к аккаунту Дональда Трампа-младшего после репоста видео. Это запись встречи профессиональных медиков, которые обсуждают использование гидроксихлорохина для лечения коронавируса. Twitter, Facebook оперативно удалили это видео. Представитель Twitter объяснил: речь шла о "распространении приводящей к заблуждению и потенциально вредоносной информации, связанной с коронавирусом".



С учетом сказанного, думаю, понятно, кто сейчас хозяин в Америке. Это не американский президент. Это IT-корпорации из Силиконовой долины. А если быть более точным, то Большой Брат (глубинное государство), использующий Силиконовую долину в своих целях. Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596777300

