Первые военные юристы Советского Туркестана - Николай Степанченко

10:10 07.08.2020

СТЕПАНЧЕНКО Николай Александрович



Род. 12 окт. 1894 г. в Киевской губ.



окончил ремесленную школу (училище), г. Киев



член ВКП(б) с 5 марта 1917



основная профессия - слесарь-механик

член правления Союза металлистов, секретарь конфликтной комиссии, член исполкома, член парткома, председатель завкома (до 10.1917);

с 10.1917 - боец и комиссар в отрядах красной гвардии

В 02.1918 - комиссар красной гвардии Димиевского и Навестринского? подрайонов Киевского района;

15.02.1918 - ранен в руку

26.03.1918 - ранен и контужен в боях в районе ст. Гребенка в боях против войск Украинской Народной Республики



В 03.1918 - начальник боевого отряда, нач-к боевого участка в с. Гребенка

с 6.03.1918 - командир 4-й сотни 2-го? Киевского советского полка

военком полка

политинспектор

участвовал в боях в р-не г. Полтава

В 03.1918 - 14.08.1918 - эвакуирован из Харькова в Саратов, где находился в госпитале на излечении;

15.05.1918 - участвовал в подавлении мятежа в г. Саратов

с 18.10.1918 - член сейфовой комиссии - представитель в ней от РКП(б), Саратов

с 19.12.1918 - губернский агент по сбору и выкачиванию всякого рода оружия из Саратовской губ. Приволжского окружного артиллерийского управления

с 19.03.1919 - комендант Театров Красной Армии Политуправления Киевского Военного округа;

10.05.1919 - участвовал в подавлении мятежа в г. Киев

с 14.07.1919 - комиссар всех кино- и театров Красной Армии г. Киев

+ одновременно, с 19.07.1919 - инспектор по политпросвет. части войск РККА Киевского гарнизона

с 20.08.1919 - при эвакуации Киева от наступающего Деникина отозван в распоряжение ЦК РКП(б)

с 10.09.1919 - из ЦК РКП(б) передан в распоряжение Политуправления РВСР и затем в распоряжение военкома Приволжского ВО тов. Когана, которым назначен уполномоченным по обследованию, наблюдению, руководству и управлению агит.-просвет. пунктами военкоматов Саратовской, Оренбургской и Уральской губ.

с 30.09.1919 - нач-к Симбирского губ. политпросветотдела

с 31.12.1919 /приказом с 20.12/ - переведен в распоряжение формируемого военкомата Западно-Сибирского ВО, в связи с чем зачислен в резерв комиссаров Приволжского ВО;

с 1.01.1920 - будучи комиссаром резерва Приволжского ВО утвержден (временно?) председателем комиссии по обследованию санитарных учловий войсковых частей г. Ардатова

с 19.01.1920 - в отмену прежних приказов назначен "начальником губполитпросвета, для формирования отдела и 10-ти политпросветотделов в уездах для одной из губерний Украины", Донецкая обл.

с 28.04.1920 - член Луганского горсовета

с 15.06.1920 - пред. отдела РВТ ЗВО (Заволжского военного округа?)

с 16.06.1920 - председатель Симбирского губернского рев.-воен.

трибунала

с 24.08.1920 - зам. пред. РВТ Приволжского ВО

+ с 19.09.1920 - председатель выездной сессии Приволжского ВО

+ с 10.1920 - как член Симбирского губкома ВКП(б) утвержден зав. учетно-информационно-статистическим отделом, зав. Оргинструкторским отделом губкома ВКП(б) и зав. Центрального бюро субботников и воскресников, зав. конфликтным подотделом губкома ВКП(б) и членом губернского комитета всеобщей трудовой повинности;

+ с 11.1920 - председатель коллектива (ячейки) ВКП(б) работников просвещения и соц. культуры

В 01.1921 решением губкома ВКП(б) откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б) "как нуждающийся в климатическом лечении"

с 1.02.1921 /назначен/ - член коллегии РВТ Туркестанского фронта

с 18.02.1921 - прибыл в Ташкент и назначен председателем отдела РВТ Туркфронта при 1-й Туркестанской стр. дивизии, г. Асхабад

8.11.1921 приказом откомандирован из РВТ Туркфронта на рук. работу в Закаспийский (Туркменский) областной гражданский трибунал.



награды:

лошадь и шашка в серебряной оправе от командира бронепоезда Полупанова и командующего армией Муравьева (2.02.1918)



жена - Клавдия Ивановна [Морозова?]. Дочь 20.10.1920 г.р.



Анкета от 29.03.1921

Послужной список от 2.04.1921 /с дополнениями/



Российский Государственный военный архив (РГВА)

Ф. 37976, Оп. 5, Дело 164-578

с. 232-240



подготовила:

Шалапутина Дарья Владимировна – учащаяся юридического

факультета ФГКОУ ВО "Московская академия Следственного комитета Российской Федерации"



/дальнейшая судьба и биография Н.А.Степанченко пока не обнаружены и требуют дополнительного исследования/