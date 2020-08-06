|Первые военные юристы Советского Туркестана - Николай Степанченко
10:10 07.08.2020
СТЕПАНЧЕНКО Николай Александрович
Род. 12 окт. 1894 г. в Киевской губ.
окончил ремесленную школу (училище), г. Киев
член ВКП(б) с 5 марта 1917
основная профессия - слесарь-механик
член правления Союза металлистов, секретарь конфликтной комиссии, член исполкома, член парткома, председатель завкома (до 10.1917);
с 10.1917 - боец и комиссар в отрядах красной гвардии
В 02.1918 - комиссар красной гвардии Димиевского и Навестринского? подрайонов Киевского района;
15.02.1918 - ранен в руку
26.03.1918 - ранен и контужен в боях в районе ст. Гребенка в боях против войск Украинской Народной Республики
В 03.1918 - начальник боевого отряда, нач-к боевого участка в с. Гребенка
с 6.03.1918 - командир 4-й сотни 2-го? Киевского советского полка
военком полка
политинспектор
участвовал в боях в р-не г. Полтава
В 03.1918 - 14.08.1918 - эвакуирован из Харькова в Саратов, где находился в госпитале на излечении;
15.05.1918 - участвовал в подавлении мятежа в г. Саратов
с 18.10.1918 - член сейфовой комиссии - представитель в ней от РКП(б), Саратов
с 19.12.1918 - губернский агент по сбору и выкачиванию всякого рода оружия из Саратовской губ. Приволжского окружного артиллерийского управления
с 19.03.1919 - комендант Театров Красной Армии Политуправления Киевского Военного округа;
10.05.1919 - участвовал в подавлении мятежа в г. Киев
с 14.07.1919 - комиссар всех кино- и театров Красной Армии г. Киев
+ одновременно, с 19.07.1919 - инспектор по политпросвет. части войск РККА Киевского гарнизона
с 20.08.1919 - при эвакуации Киева от наступающего Деникина отозван в распоряжение ЦК РКП(б)
с 10.09.1919 - из ЦК РКП(б) передан в распоряжение Политуправления РВСР и затем в распоряжение военкома Приволжского ВО тов. Когана, которым назначен уполномоченным по обследованию, наблюдению, руководству и управлению агит.-просвет. пунктами военкоматов Саратовской, Оренбургской и Уральской губ.
с 30.09.1919 - нач-к Симбирского губ. политпросветотдела
с 31.12.1919 /приказом с 20.12/ - переведен в распоряжение формируемого военкомата Западно-Сибирского ВО, в связи с чем зачислен в резерв комиссаров Приволжского ВО;
с 1.01.1920 - будучи комиссаром резерва Приволжского ВО утвержден (временно?) председателем комиссии по обследованию санитарных учловий войсковых частей г. Ардатова
с 19.01.1920 - в отмену прежних приказов назначен "начальником губполитпросвета, для формирования отдела и 10-ти политпросветотделов в уездах для одной из губерний Украины", Донецкая обл.
с 28.04.1920 - член Луганского горсовета
с 15.06.1920 - пред. отдела РВТ ЗВО (Заволжского военного округа?)
с 16.06.1920 - председатель Симбирского губернского рев.-воен.
трибунала
с 24.08.1920 - зам. пред. РВТ Приволжского ВО
+ с 19.09.1920 - председатель выездной сессии Приволжского ВО
+ с 10.1920 - как член Симбирского губкома ВКП(б) утвержден зав. учетно-информационно-статистическим отделом, зав. Оргинструкторским отделом губкома ВКП(б) и зав. Центрального бюро субботников и воскресников, зав. конфликтным подотделом губкома ВКП(б) и членом губернского комитета всеобщей трудовой повинности;
+ с 11.1920 - председатель коллектива (ячейки) ВКП(б) работников просвещения и соц. культуры
В 01.1921 решением губкома ВКП(б) откомандирован в распоряжение ЦК ВКП(б) "как нуждающийся в климатическом лечении"
с 1.02.1921 /назначен/ - член коллегии РВТ Туркестанского фронта
с 18.02.1921 - прибыл в Ташкент и назначен председателем отдела РВТ Туркфронта при 1-й Туркестанской стр. дивизии, г. Асхабад
8.11.1921 приказом откомандирован из РВТ Туркфронта на рук. работу в Закаспийский (Туркменский) областной гражданский трибунал.
награды:
лошадь и шашка в серебряной оправе от командира бронепоезда Полупанова и командующего армией Муравьева (2.02.1918)
жена - Клавдия Ивановна [Морозова?]. Дочь 20.10.1920 г.р.
Анкета от 29.03.1921
Послужной список от 2.04.1921 /с дополнениями/
Российский Государственный военный архив (РГВА)
Ф. 37976, Оп. 5, Дело 164-578
с. 232-240
подготовила:
Шалапутина Дарья Владимировна – учащаяся юридического
факультета ФГКОУ ВО "Московская академия Следственного комитета Российской Федерации"
/дальнейшая судьба и биография Н.А.Степанченко пока не обнаружены и требуют дополнительного исследования/