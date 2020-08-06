Как далеко зайдут Китай и США в холодной войне? - Люк де Бароше

10:22 07.08.2020

В отношениях Пекина и Вашингтона пробил час холодной войны 2.0. Противостояние двух гигантов оставит отпечаток на нашем столетии также, как борьба США и СССР определила облик второй половины ХХ века, считает автор. Европа может извлечь выгоду из противостояния двух великих держав.



Le Point (Франция): как далеко зайдут Китай и США в холодной войне?



Люк де Бароше (Luc de Barochez)



Европа может извлечь выгоду из противостояния двух великих держав. Если она, наконец, проснется и выступит единым фронтом.



В отношениях Пекина и Вашингтона пробил час холодной войны 2.0. Противостояние двух гигантов оставит отпечаток на нашем столетии также, как борьба США и СССР определила облик второй половины ХХ века. После того, как Китай вновь стал мировой державой первого ранга, его лидер Си Цзиньпин придерживается все более агрессивной позиции. Он намеревается вернуть Китаю подобающее место в сообществе наций и параллельно с этим укрепить собственную диктаторскую власть.



Ему противостоит Дональд Трамп, ставший одновременно плодом и катализатором напряженности. Его избрали в 2016 году не в последнюю очередь из-за социального недовольства подрывом американской промышленности в результате китайского экспорта. Начатая им торговая война с Пекином, а также протекционистский и односторонний подход подпитывали конфликт. Возникшая в конце 2019 в Ухане эпидемия коронавируса вывела конфликт на новый уровень. Китайская Компартия ухватилась за возможность, чтобы подчеркнуть эффективность своей авторитарной модели управления. Президент Трамп в свою очередь усмотрел в этом способ обвинить во всем Китай и назвать "китайский вирус" причиной кризиса. Он рассчитывает, что эскалация поможет ему добиться переизбрания в ноябре.



"Мир невозможен, война маловероятна", - говорил Раймон Арон (Raymond Aron) в 1947 году о начинавшейся холодной войне. Сегодня то же самое можно сказать и об отношениях Китая с США. Их системы власти слишком отличаются, недоверие слишком глубоко, а причины винить во всем соперника слишком сильны, чтобы можно было рассматривать возвращение к спокойным отношениям. Противостояние носит не только экономический и коммерческий, но и политический и идеологический характер. Китайское государство-партия продвигает противную демократическим и гуманистическим ценностям программу. Вернулся даже советский ГУЛАГ: компартия отправила в "лагеря перевоспитания" миллион уйгуров и прочих китайских мусульман.

Мир вновь становится двухполярным, и потенциальное появление в Белом доме демократа Джо Байдена кардинально не изменит расклад, поскольку в Конгрессе царит четкий консенсус по поводу китайской политики. Тем не менее конфликт США и КНР не назвать клоном холодной войны. Китай намного теснее связан с мировой экономикой, чем в свое время СССР. Коммунистическая идеология тоже не обладает былой притягательной силой. Западный лагерь в свою очередь не так слепо следует американскому лидерству, особенно после того, как Трамп сам подорвал его с "Америкой прежде всего". Европейцы осознали свое коллективное влияние и необходимость готовиться к миру, где американский зонтик уже не будет чем-то естественным.



Ускорит ли китайско-американская напряженность формирование европейской державы? Как гласит поговорка, когда два слона дерутся, плохо всей саванне. Если ЕС не хочет, чтобы его поставили на колени, он должен заставить уважать себя. Китай не считается с Европой, потому что она потакает ему. Мы слишком долго закрывали глаза на то, что происходит на "мировой фабрике", пока та снабжала нас дешевой продукцией и покупала наши товары. Экономические интересы встали выше ценностей, например, когда немецкий автопроизводитель Daimler принес "извинения" за цитирование невинной фразы тибетского далай-ламы. Если ты сам не уважаешь себя, не стоит ждать этого от других.



Европейцы понимают, как сильно ошиблись с Китаем. Всего несколько лет назад в руководящих кругах Берлина, Лондона и Парижа думали, что страна сама примет западные нравы, начнет продвигаться к демократии так же, как пошла по пути рыночной экономики в конце ХХ века. Факты опровергли это наивное мнение. Отказ коммунистического режима от экономической открытости, растущий авторитаризм, военный экспансионизм в Южно-Китайском море, угрозы в адрес тайваньской демократии и нарушение договора с Лондоном о статусе Гонконга серьезно подорвали его имидж.



В прошлом году Китай превратила из партнера в "системного противника", как указано в стратегическом анализе ЕС. Впоследствии пандемия и "масочная дипломатия" лишь ускорили осознание этого факта. Способствовали этому и другие моменты, такие как беспочвенные обвинения китайского посольства в адрес французских медиков, которые якобы бросили подопечных в домах престарелых. Пекин также потребовал от ЕС молчать о переданных Уханю 60 тоннах европейской медицинской помощи, но затем сам принялся выставлять напоказ собственную помощь европейским странам даже в тех случаях, когда речь шла о коммерческих соглашениях.



Китай сеет раскол среди европейцев. Благосклонно относится к одним, пренебрегает другими, наказывает тех, кто сопротивляются. Пекин требует от партнеров признания единства Китая, который включает в себя Гонконг, Тибет и Тайвань. И сплочения рядов по такой стратегической теме, как 5G. Европейцы мало что могут выиграть от поддержки антикитайского крестового похода под американским флагом. Но им следует коллективно защищать свои интересы от Пекина: обеспечить лучший контроль над стратегическими отраслями промышленности, проверять обоснованность китайских инвестиций, требовать равного отношения, осуждать дезинформацию. Только отказ от равнения на США и попрания своих ценностей ради Китая может позволить Европе не стать пешкой в новой холодной войне, как уже было во время предыдущей.



Оригинал публикации: Guerre froide Chine/États-Unis : jusqu’où iront-ils ?Опубликовано 06/08/2020