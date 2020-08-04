Кто первым создаст вакцину от КОВИ? Речь идет о престиже и о политике, - Aftonbladet

10:24 07.08.2020

Гонку, которая началась между странами, старающимися разработать вакцину от covid-19, можно сравнить с коcмической гонкой. Речь идет о субстанции, которая должна спасти много жизней, но эта борьба может иметь опасные последствия, поскольку тему вакцины политики стали использовать в своих интересах.

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Вспышка коронавируса



"Речь идет о престиже и о политике", - говорит профессор Ларс Магнуссон (Lars Magnusson).



Разработка вакцины против covid-19 стоит высоко в повестке дня по всему миру. И пока научные центры и компании усердно занимаются исследованиями, политики стали использовать тему вакцины как рычаг давления на национальном и международном уровне.



В США правительство президента Дональда Трампа запустило операцию Warp Speed, чья цель поначалу состояла в том, чтобы вакцина была готова к октябрю. Потом сроки немного перенесли, и теперь Трамп утверждает, что несколько сотен миллионов доз будут в распоряжении страны к концу года.



В России между тем готовятся к массовой вакцинации, которую планируют начать уже в октябре. Китай, вероятно, также далеко продвинулся в разработках. Обе страны критикуют за то, что они недостаточно надежно испытывают свои результаты.



"Вакцина - это совершенно новый продукт, который сейчас используют в глобальной борьбе за власть", - говорит Ларс Магнуссон, профессор экономической истории в Упсальском университете.



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Вопрос престижа



Готовая вакцина не только повысит престиж властей страны на национальном уровне, а значит, может пойти на пользу правительствам и режимам, но даст преимущество в сфере глобальной геополитики, считает Магнуссон.



"Для китайцев, которые хотят блеснуть своими достижениями перед США, это значит очень много".



Также Магнуссон указывает на то, что Китай более сплочен в отличие от США, где политический мир расколот.



"Если китайцы получат вакцину раньше США и, возможно, даже раньше Путина и россиян, это сдвинет геополитический баланс в их сторону".



Может усилить Китай



Глобальный статус страны также может повыситься, если она будет помогать распространять вакцину и проявлять добрую волю по отношению к другим странам.



"США сейчас подозревают в том, что они в первую очередь будут "подкармливать" собственные большие фармацевтические компании. А Китай на этом фоне, например, сможет выразить желание послать вакцину в Африку безвозмездно, укрепив свой образ как большой и доброй державы.



Магнуссон сравнивает "вакцинную гонку" с космической, которая велась за право первыми оказаться в космосе и на Луне.



"В 1950-е годы российский „Спутник" считался вопросом огромного престижа. Я определенно думаю, что вакцина поднимет престиж страны, разработавшей ее, не меньше, чем когда-то запуск человека в космос".



Давление



В США, например, фармацевтическим компаниям приходится выдерживать огромное давление со стороны политиков, требующих создать вакцину как можно быстрее.



"Но в конечном итоге именно фармацевтические компании будут отвечать, если что-то пойдет не так, поэтому они ведут себя очень осторожно", - говорит Фаршид Джалалванд (Farshid Jalalvand), клинический микробиолог Лундского университета.



Но он считает, что фармацевтические индустрии ЕС и США настолько хороши, что, когда вакцина все-таки выйдет на рынок, она точно будет безопасной. Но есть и страны, где система разработки и производства может под давлением отработать не так хорошо, говорит он.



"Я был бы осторожнее с вакциной, которая создана в стране, где институты не могут так же хорошо выдерживать давление, как здесь".



"Есть риски"



Вакцина, созданная в России, согласно официальным данным? пока что протестирована всего на 76 добровольцах.



"Конечно, очень рискованно, когда политики публично обещают вакцину. Возможно, это не так сильно касается демократий, как тех стран, где политики могут просто переступить через определенные регулирующие органы", - говорит Матти Сэлльберг (Matti Sällberg), профессор и вакцинолог кафедры лабораторной медицины Каролинского института.



Он считает, что процесс разработки вакцин на самом деле не так уж сильно отличается в разных странах, а главная разница связана как с тем, что в него вмешиваются со своим мнением политики.



"Политики могут считать, что вакцина должна быть готова к определенному моменту времени. Но если хочешь получить безопасную, необходимо иметь терпение. А в данном случае нужно помнить, что все уже и до этого развивалось невероятно быстро", - говорит Сэлльберг.



Факты: Борьба за вакцину



Европа: В ЕС вакцину разрабатывают совместно, разделив задачи между странами. Пока нет никаких обещаний касательно того, к какому времени она будет готова, но шведский координатор разработки Рихард Бергстрем (Richard Bergström) ранее сказал, что вакцина в некотором количестве будет у ЕС в начале следующего года. Astra Zeneca объявила, что у нее 10 миллионов доз вакцины будут готовы к концу этого года, а у ЕС заключен с компанией договор на поставку 400 миллионов доз.



США: Президент Дональд Трамп заявил, что лично отвечает за операцию Warp Speed, в рамках которой, согласно изначальному плану, вакцину должны были изготовить в октябре. Но сейчас он скорректировал сроки, сообщив, что сто миллионов доз вакцины будут доступны к концу года или максимум в начале 2021.



Китай: Китай продвинулся в создании вакцины очень далеко. Многим предприятиям трудно найти достаточное количество людей для испытаний третьей фазы, а Китаю с этим еще сложнее, так как у его фармацевтических компаний в основном нет таких налаженных отношений с больницами по всему миру, как у европейских и американских.



Россия: Россия сказала, что по плану начнет массовую вакцинацию уже в октябре. Страну критикуют за то, что пока она провела испытания лишь на 76 людях. Также сообщалось о подозрениях, что российские хакеры попытались украсть информацию про вакцину.



Великобритания: Мэтт Хэнкок (Matt Hancock), британский министр здравоохранения, сказал, что Великобритания "в лучшем случае" получит вакцину к рождеству. Страна подписала договор на 100 миллионов доз с Astra Zeneca и еще на 90 миллионов доз с двумя другими предприятиями.



Оригинал публикации: Kamp mot klockan för att bli först med vaccinОпубликовано 06/08/2020