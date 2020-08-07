Египет начинает в Сирии свою игру. В сирийский конфликт включился новый участник, - Д.Седов

11:16 07.08.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 07.08.2020 |



В турецких СМИ появилась важная информация. В сирийской провинции Идлиб на линии противостояния с турецкими войсками зафиксированы египетские военнослужащие. Их пока немного – около 150 человек, но все понимают, что включение в сирийский конфликт нового сильного участника повлечет серьезные последствия.



"Войска прибыли через базу ВВС в Хаме и расположены в районе Хан аль-Асал неподалеку от Алеппо", – сообщает турецкое информационное агентство Анадолу. По словам официального представителя протурецкой Сирийской национальной армии Юсефа аль-Хамуда, "этот шаг со стороны египтян можно сравнить с пощечиной Эрдогану".



Египет начинает в Сирии свою игру



Фото: yenisafak.com



Новость вызвала в Турции волну воинственных настроений. В турецких социальных сетях стал распространяться мем: "Пусть Египет нападет на нас. Нам нужен металлолом от русских танков и самолетов".



Линия Каира вполне вписывается в логику событий. Египет наряду с ОАЭ поддерживает в Ливии генерала Халифу Хафтара, который дошел со своей армией до Триполи, но был отброшен с помощью турецких военных. Усиление турецкого влияния в Ливии вызывает опасения египтян, и парламент Египта принял документ об "угрозах государству с западного направления", где пролегает практически не охраняемая граница с Ливией. По данным СМИ, Турция перебросила в распоряжение враждебного Хафтару правительства в Триполи до 27 тыс. боевиков, сражающихся под командой турецких офицеров. Это предполагает расширение военных действий и расширение потока беженцев в Египет.



Египет начинает в Сирии свою игру



Фото: @EgyptWatch2



Президент Аль-Сиси объясняет свою политику в Ливии "бескорыстной поддержкой племенных вождей", но Каир защищает в этом районе и свои экономические интересы. Он разрабатывал в Левантийском бассейне (восточная часть Средиземного моря, примыкающая к берегам Северной Африки и Малой Азии) газовые месторождения, экспортируя газ в Южную Европу. Объем добычи уже достиг 30 млрд. кубометров. В конце 2018 года Египет подписал соглашение с Кипром о сооружении газопровода до месторождения "Афродита" на шельфе у южного побережья острова. Запасы месторождения определяются в 850 млрд. кубометров газа, и оно является объектом заинтересованности многих стран, в том числе Турции. Египет надеялся с помощью средиземноморского газа поправить дела в экономике: страна потеряла 5% ВВП от замораживания туризма во время эпидемии коронавируса и 10% ВВП от прекращения переводов египтян, работавших в странах Персидского залива.



Однако Турция нанесла Египту удар. В ноябре 2019 года Эрдоган подписал соглашение с Северным Кипром о демаркации его морских границ с Ливией, перерезав маршрут запланированного газопровода к "Афродита". Каир вынужден был обратиться в МВФ за кредитом в $ 2,8 млрд., Фонд предложил 5, 2 млрд., но Аль-Сиси не решился взять эти деньги, учитывая, что МВФ ставит политические условия и требует увеличения налогов на население. Когда египетские солдаты появились в Сирии на границе с Турцией, военные эксперты начали взвешивать сравнительные шансы Турции и Египта в военном столкновении. По общим показателям у Египта более многочисленные вооруженные силы, преимущество в количестве танков и авиации. Однако Эрдоган расходует вдвое больше средств на создание профессиональной армии, имеет современную военную промышленность. Турецкие войска в последнее время, как правило, выигрывают в локальных конфликтах, в том числе они помогли правительству в Триполи отразить наступление генерала Хафтара.



Для президента Аль-Сиси представляет опасность ситуация в самом Египте. Около половины населения поддерживает бывшего президента Мухаммада Мурзи, который являлся ставленником Эрдогана. Аль-Сиси придется готовиться к войне на два фронта – внутренней и внешней, в то время как Эрдоган расправился со своей оппозицией и имеет свободу рук. Играет роль и принадлежность Турции к НАТО. США хотя не афишируют поддержку Эрдогана в противостоянии с Египтом, но негласно ее оказывают. В то же время Евросоюз осторожно поддерживает Аль-Сиси в надежде не допустить новый приток беженцев в Европу, если война в Ливии будет продолжаться. Большинство военных экспертов считают, что широкомасштабных военных действий между армиями Турции и Египта не произойдет, но боестолкновений между египетскими солдатами и турецкими ставленниками в Сирии, в том числе в Идлибе, не избежать.



Сайт Veterans Today напоминает фразу американской писательницы Барбары Такман о Первой мировой: "Никто не хотел войны. Война была неизбежна".