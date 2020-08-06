"Зубы дракона". Об экономических последствиях коронавирусной пандемии, - Олег Щукин

12:09 07.08.2020

Опубликованы показатели крупнейших экономик мира за второй квартал 2020 года.



Картина вырисовывается очень наглядная и, можно сказать, поучительная. Поучительная в том смысле, что экономические последствия коронавирусной пандемии внезапно оказались достаточно жестко связаны не только с национальными показателями заболеваемости и смертности, но и с позицией того или иного государства в мировой торговле.



Впрочем, судите сами. Согласно данным МВФ, по сравнению с показателями 2019 года номинальный ВВП США снизился на 32,9%, Японии - на 22%, Великобритании - на 17%, Евросоюза - на 14,4% (Германия - 10,1%, Франция - 13,8%), России - на 9,6%. Для Индии оценка падения ВВП составила 39%, для Бразилии - 11,2%. В "плюсовой" зоне среди топ-10 экономик мира оказались только Индонезия (3,5%) и КНР (3,2%). Эксперты отмечают, что все эти цифры несколько лучше прогнозных оценок, которые давались на весеннем пике "коронакризиса", и уже в текущем квартале почти повсеместно должно начаться постепенное восстановление производства товаров и услуг, если, конечно, осенью не случится "второй волны" COVID-19 или какой-либо иной, еще неведомой нам заразы.



Так вот, нетрудно заметить, что "экспортные" экономики (Китай, Индонезия, Россия, Бразилия, Германия), традиционно имеющие профицит внешней торговли, в целом пострадали гораздо меньше "импортных". И это - не какое-то случайное совпадение, а закономерное следствие того, что в "экспортных" экономиках определенная часть выпавших поставок товаров и услуг за рубеж могла быть перенаправлена на внутренний рынок. И чем большим был такой рынок в абсолютном и относительном измерениях, тем меньшим оказывался для соответствующих стран негативный эффект "коронакризиса".



А в "импортных" экономиках, где потребляется больше, чем производится, наблюдалась обратная закономерность: чем объемнее был их внутренний рынок, чем больше внешнеторговый дефицит и меньше доля реального сектора (промышленность + сельское хозяйство + строительство + транспорт), тем серьезнее оказались их потери, поскольку вся инфраструктура, выстроенная вокруг поставок товаров и услуг из-за рубежа, "схлопывалась" в первую очередь и без какой-либо компенсации.



В целом, согласно текущим оценкам ВТО, за второй квартал 2020 года объем мировой торговли сократился примерно на 18,5%, что также лучше прогнозов апреля-мая, которые колебались в диапазоне 26-32%. Однако данный показатель значительно, более чем вдвое, превышает общее падение мирового ВВП, которое составило около 8,6%. При этом объем денежной эмиссии, который был закачан в национальные рынки, а следовательно - и в мировую экономику под флагом преодоления "коронакризиса", уже сегодня определяется суммой, превышающей 8 трлн. долл. (из них более 6 трлн. долл. приходится на американский Федрезерв), что составляет около 10% от номинального мирового ВВП 2019 года.



Конечно, львиная доля этих денег идет на разного рода спекуляции с валютами и долговыми обязательствами (в том числе - корпоративными), но через выплаты населению эти "вертолетные" деньги уже начали прорыв и на потребительские рынки стран "коллективного Запада". Что, в свою очередь, должно привести не только к гиперинфляции, но и к глобальному переделу мировых активов. В условиях такой финансовой агрессии со стороны США и их союзников вряд ли можно будет удержать ситуацию в "мирных" рамках - даже если использование доллара в международных транзакциях будет быстро снижаться вследствие дедолларизации все большего числа национальных экономик, а МВФ решится предоставить китайскому юаню бóльшую долю в своей "валютной корзине".



Во всяком случае, как утверждают аналитики Goldman Sachs, привилегии британского фунта стерлингов сошли на ноль только в начале 2020 года, когда доля валюты Соединенного Королевства в мировых расчетах стала примерно равной доле этого государства в мировом ВВП на уровне примерно 3,8%. У США же сегодня свыше 60% в суммарных международных транзакциях и около 20% в мировом ВВП. И уже отмеченная выше "вертолетная" эмиссия доллара направлена, прежде всего, на сохранение и расширение "долларовой зоны" в глобальной экономике. Так что до утраты статуса главной мировой валюты "баксу", если не случится какого-нибудь глобального форс-мажора, еще идти и идти.



Тем не менее, в эту сторону разворачивать и подталкивать наших заокеанских "партнеров" не просто можно, но и нужно. В противном случае их нынешняя финансовая агрессия рано или поздно перерастет в агрессию военную, вернее - "гибридную". Да она уже перерастает. Не стоит доверять оценкам Сатановского и Кедми, согласно которым в течение ближайшего десятилетия нашей стране предстоит пережить новое "22 июня 1941 года". Еще в конце 2019 года странами "коллективного Запада" было выделено, по разным оценкам, 100-180 млрд. долл. на то, чтобы "обнулить русский фактор" в глобальном балансе сил. И под "коронакризисную эмиссию" эти деньги, составляющие всего-то 2% от ее общего объема, судя по всему, были выделены и хотя бы частично ушли по назначению. Сегодня эти "зубы дракона" уже начали прорастать по всему постсоветскому пространству, от Калининграда и Минска до Хабаровска и Владивостока, далее везде. И России необходимо, словно легендарному Язону из мифа об аргонавтах, уничтожить эту угрозу.