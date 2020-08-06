По пол-ведра по политбюровски. Лукашенко рассказал о застольных "провокациях" Назарбаева

12:17 07.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе интервью на Youtube-канале журналиста Дмитрия Гордона заявил, что может выпить полведра "Зубровки", но выпивает в двух случаях: с коллегами-президентами и в компании женщин, передает Tengrinews.kz.



"Полведра могу выпить, но потом могут похоронить… Я пью исключительно в двух случаях: а) когда собираются президенты. У меня есть, я его называю, моего лучшего друга, "провокатором", это Нурсултан Назарбаев. Он садится и знает же, что я выпить не могу, как они там, члены политбюро, он наливает рюмочку: "Ну что, Саш, понемножку?" - сказал Лукашенко.



По его словам, он также может выпить в женской компании.



"Не будешь же ты сидеть как король какой-то, хоть ты и президент. Женщины выпивают, а я буду сидеть и делать вид, что трезвенник?" - объяснил Лукашенко.