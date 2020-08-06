Поколение утюб. Как миром управляют Instagram-звезды и к чему это приведет, - Эдуард Биров

13:31 07.08.2020

Как миром управляют Instagram-звезды и к чему это приведет

Сообщение типа "Макаревич назвал мразями критиков Горбачева" прочитают на порядки активнее.



Захотелось как-то одному продвинутому горожанину и подписчику модных утюб-каналов сделать капитальный ремонт в квартире.



Раньше в таких случаях невежественные люди прошлого, не сумевшие бы отличить айпод от айпада, искали толковую строительную бригаду, спрашивали у знакомых контакты, кто сделал хороший ремонт, смотрели у них результат, советовались со спецами.



Но не таков человек эпохи гаджетов – он забабахал в гугле запрос, нашел модного блогера, тот посоветовал еще более модного дизайнера, сделал ему заказ, собрав деньги по сусекам и родным.



Отличный ремонт получился – в черно-белых цветах за почти миллион кровно одолженных, через месяц пошли трещины. Жалуется мне этот неглупый и уже не юный человек на проклятого дизайнера и блогера, а в собственном глазу ничего не видит.



Ну а почему нет. Давно же известно, что если хочешь найти партнера повыгоднее, следуй советам Гузеевой, а чтобы правильно "строить отношения" с ним, то включай "Дом-2". Такие люди могут уверять, что не смотрят телевизор, но их общение друг с другом выдает с головой истеричные и бессмысленные препирания "лобного места".



Да и давно нет никакой разницы между телевизором и интернетом, везде тот же набор брендов и "звезд".



Соцсети сообщают, а СМИ подхватывают важные умозаключения той или иной Инстаграм-дивы о происходящем в стране – скажем, Водонаевой о материнском капитале для рожающего быдла или Бузовой о том, что бедность от лентяйства.



Стоит только какому-то певцу или актеру выдать фразу о чем угодно, порой протерев глаза после банкета и набубнив в диктофон неосознанное – сразу же звон идет по всей Руси!



Ах, как он мог, или ах, какой он умница.



И только изредка звучит голос здравомыслящих – а что он понимает в этом? зачем нам это невежество обсуждать?



Вот актер Гоша Куценко, не зная, кто будет прав и виноват в политическом кризисе в Хабаровском крае, тем не менее поддерживает "сплоченную толпу" и требует присутствия в "откровенном драматическом спектакле в театре правосудия". Слог и мысль достойны гримерки перед репетицией, но речь Куценко распиарена на всю страну – ведь нам же это очень важно знать, не правда ли.



Как и то, что другой лицедей-матерщинник, ставший специалистом по культуре и политиком, Сергей Шнуров приехал снимать этот спектакль для документального фильма – и вот уже вся интернет-Россия ждет его в нетерпении.



Жаль только "поэт и гражданин" Ефремов не может присоединиться – он так любил учить власть и народ правильной жизни, а сейчас приходится в суде доказывать свою очевидную невиновность.



Но подождите немного, и вы узнаете все о проблемах Хабаровска и подоплеке дела Фургала от столичных актеров, модных блогеров и даже рестораторов (в Белоруссии, кстати, такой обещает судить Лукашенко в Гааге).



И такая дребедень целый день, каждый день, динь-ди-лень!..



А чего удивляться, если места лидеров общественного мнения прочно заняли те, кто ни в чем толком не понимает, кроме "брендирования себя". Но с пафосом рассуждают обо всем – в том числе о госуправлении и судопроизводстве, диктуют власти правильные решения и набирают клики-лайки.



За долгие годы желтой пропаганды медиа воспитали массового потребителя, для которого высказывания "звезд" значимее, чем мнения специалистов, профессионалов, и уж тем более просто здравомыслящих граждан.



Вам любой новостник скажет, что сообщение типа "Макаревич назвал мразями критиков Горбачева" прочитают на порядки активнее, чем, скажем, заявление академика о научном исследовании, анализирующем причины развала СССР.



Мало кто слушает и слышит в том числе экспертов Соловьева, среди которых, наконец, все больше толковых, так как этот формат бесконечного говорения давно исчерпан и дискредитирован.



Миром все больше правят не популисты в классическом понимании, а популисты как популярные медийные персонажи, узнаваемость которых считается уже залогом авторитетности.



То есть не те, кто стремится к власти, заигрывая с массами, а те, кого массы готовы считать властью, так как они удачно раскрутили себя в медиа.



Следующая стадия зависимости от мнения распиаренных идолов – это становление их в роли политиков, лидеров государств.



США и Украина здесь впереди планеты всей и все больше похожи друг на друга по степени сумасшествия. Зеленский сыграл написанный для него сценарий президента сначала в сериале, затем в реальной жизни – и миллионы людей поверили в это, а политики других стран всерьез ведут с ним судьбоносные переговоры.



В США Трамп тоже пришел к президентству (и этого многие не понимают) прежде всего, как скандальный шоумен, а не как бизнесмен.



Но сейчас у него появляется серьезный конкурент – и это не Джозеф Байден, а рэпер с биполярным расстройством Канье Уэст, который в последние дни успел зарегистрироваться в президенты США.



И пусть не смущает официальный рейтинг в 2%, для миллионов цветных американцев он давно уже коронованный медиа-идол, а его бросания из крайности в крайности полностью соответствует современной Америке.



Правда, еще бы лучше подошла на роль лидера США его супруга Кардашьян, чьи бедра являются самой известной частью тела в мире. Поистине главный символ победившего пиара над смыслом и реальностью.



Есть мнение, что причиной прихода шоуменов в политику является мельчание и вырождение государственных деятелей, которые настолько невнятны (Меркель) и нелепы (Б.Джонсон), что ничем не лучше любого комика.



Такие выводы принято подкреплять умными и набившими оскомину словами "постмодернизм", "постправда", "симулякры" и пр., которые на самом деле ничего не объясняют.



Да, политики, будто пытаясь опровергнуть теорию эволюции, действительно становятся все примитивнее и безвольнее (и не только на Западе, посмотрите на наших Зюганова, Миронова, Титова и пр.), но это же не причина для того, чтобы доверять власть - пусть только публичную – абсолютно невежественным шутам, а мнение распиаренного блогера или актера выдавать за общественно значимое явление.



Правда, если только вы не хотите, чтобы у вас обрушился потолок в доме, разрушилась семья и страна. Тогда да, давайте спрашивать у "звезд", всех этих дудей, ивлиеевых, гузеевых, бузовых и собчак, оксимиронов и шнуровых, как делать ремонт дома, устраивать семейную жизнь, судить подозреваемых, изменять государство и относиться к родной истории.



Давайте, в конце концов, сделаем этих новых "лидеров России" министрами и губернаторами, как в прекрасной европейской Украине.



Но есть другой вариант – более трудный и менее популярный. Тот самый знакомый, сделавший дизайнерский ремонт с трещинами, все же собрался с силами и нашел толковую строительную бригаду, которая без пафосного дизайна привела все в порядок.



А кое-где он даже сам что-то поправил, своими руками. Древний такой дедовский способ, немодный совсем – но единственно верный, чтобы сохранить дом, семью и страну от разрухи. Она же, как известно, наступает прежде всего в головах.



P.S. На следующий день этот любитель гаджетов радостно опубликовал фото нового ремонта в своем блоге, но это уже, видимо, неисправимо.



Эдуард Биров