Под Ташкентом без предупреждения владельцев сносят дачные участки

16:03 07.08.2020

Мехрибон Бекиева/Озодлик



Снос дачных участков в Бостанлыкском районе осуществляется в пик курортного сезона.



Некоторые дачные участки в селах "Хумсон" и "Ходжакент" Бостанлыкского района Ташкентской области сносятся под предлогом незаконного строительства. Владельцы дачных участков, расположенных на берегу реки Угам, сообщили "Озодлику", что их дачи сносят без предупреждения во время их отсутствия. Представитель администрации Бостанлыкского района опроверг информацию о незаконном сносе дачных участков, заявив, что "сносы" проводятся в соответствии с решением правительства о сносе незаконных сооружений. Этим летом сносы дачных участков в Бостанлыксом районе стали одними из самых обсуждаемых тем в соцсетях.



Тайный снос дачных участков



Обратившийся в редакцию "Озодлика" житель Бостанлыкского района говорит, что за последние две недели в селах "Хумсон" и "Ходжакент" в отсутствие владельцев были снесены около десятка дачных участков.



– Дачные участки на берегу реки Угам сносятся в отсутствие их владельцев. Когда владельцы, узнав о сносе, приезжают в свои дачные участки, то сносчики тут же садятся в свои машины и убегают. Никакого решения о сносе они не предоставляют, – говорит собеседник.



Владелец еще одного из снесенных дачных участков в "Хумсане" на условиях анонимности сообщил "Озодлику", что его дача тоже была снесена в его отсутствие без каких-либо предварительных предупреждений.



– О сносе нашей дачи мы узнали от позвонивших нам соседей. Когда мы приехали, стены уже были снесены. Там стояли две машины и один экскаватор, на месте работали около десяти человек. Моя мама встала перед экскаватором, чтобы воспрепятствовать сносу. Нам никто не показал никакого решения о сносе. Затем сносчики тихо уехали. С тех пор никто из них не появлялся. Они успели разрушить сорок процентов здания, – сказал собеседник.



Конфликт между чиновником и владельцами дач



На одной из видеозаписей, отправленных в редакцию "Озодлика" из Бостанлыкского района, запечатлен конфликт между чиновником, представившимся сотрудником прокуратуры и владельцами дачных участков.



Источник, приславший это видео, сообщил, что видеозапись была сделана в селе "Хумсон". На видео запечатлен инцидент, произошедший после прибытия владельцев дачных участков, случайно узнавших о сносе своих объектов.



На видеозаписи видно, как хозяева дачных участков просили чиновника, приехавшего на машине органов внутренних дел и представившегося прокурором, предъявить решение о сносе. Однако никаких документов должностное лицо им не предоставил.



"Кто вы? Представьтесь! У вас есть документ? Почему вы не показываете решение? Покажите нам решение! Почему перед сносом вы не предупреждаете владельцев дачных участков? На каком основании вы приезжаете сносить дачные участки, не сказав никому ни слова!", – кричит на видеозаписи владелица одного из снесенных дачных участков, обращаясь к мужчине, представившемуся прокурором.



На видео также запечатлено, как этот мужчина пытается ударить владельца одного из дачных участков.



По словам собеседника из Бостанлыкского района, отправившего эту видеозапись в нашу редакцию, владельцы дачных участков не обращались ни в какие инстанции по поводу нападения чиновника.



В ОВД Бостанлыкского района сообщили, что к ним также не поступало никаких заявлений по данному инциденту.



Должностное лицо: Сносы осуществляются законно



Представитель администрации Бостанлыкского района, с которым связался журналист "Озодлика", опроверг информацию о том, что дачные участки в этом районе сносятся без предупреждения их владельцев.



– Почему это дачные участки сносятся без предупреждения? Два года назад Кабинет Министров издал постановление о сносе незаконных построек. Затем вышел указ президента. Все эти дачные участки построены незаконно. Даже если эти дачные участки будут снесены, их владельцы не получат никакой компенсации, потому что на руках у них не имеется документов, – заявил представитель районной администрации.



Напомним, что в 2017 году президент Шавкат Мирзияев подписал указ о создании свободной туристской зоны "Чарвак" в Бостанлыкском районе Ташкентской области.



По данным, полученным в районной администрации, для реализации данного проекта было поручено снести незаконные постройки, расположенные в 50 метрах вдоль рек Чарвак и Угам.



Сносы в Бостанлыке – часто освещаемая тема



За последние два года масштабные сносы в Бостанлыкском районе стали одной из самых обсуждаемых тем в прессе.



Вначале были снесены элитные особняки, расположенные вдоль "президентской трассы" – по дороге на Чарвак.



Затем начали сносить дачные участки, расположенные вдоль рек Чарвак и Угам.



Масштабные сносы, начавшиеся этим летом в Бостонлыке, также неоднократно освещались местной прессой.



2 июля для представителей местных СМИ был организован пресс-тур по сносу незаконно построенных дач в Бостанлыкском районе.



В тот же день заместитель председателя Верховного суда Холмумин Едгоров попытался доказать журналистам легальность и легитимность сносов дачных участков в Бостанлыке. Однако данное выступление Едгорова подверглось резкой критике в СМИ.



В частности, его действия осудил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Расул Кушербаев:



"Разве не странно для независимого суда, когда заместитель председателя Верховного суда в рамках пресс-тура дает разъяснения по поводу "сносов" и тут же пытается выставить людей виновными, обвинив их в возведении незаконных построек? Разве это не похоже на то, что судебная власть выступает в роли адвоката исполнительной власти и безоговорочно выполняет ее поручения? Если это действительно так, то это ужасно!", – написал депутат.



В пределах Чимган-Чарвакской курортно-рекреационной зоны запланировано создание свободной туристской зоны стоимостью 100 миллионов долларов США.



Согласно плану, на ее территории появятся современные гостиничные комплексы, культурно-оздоровительные, торгово-развлекательные и другие объекты туристского назначения.



Указом президента также предусмотрено создание уникальных туристических маршрутов с учетом возможностей эко-среды региона, обеспечение доступности транспортных средств, внедрение новых видов транспортного движения в регионе.