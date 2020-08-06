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Семья младшей дочери Ислама Каримова - Лолы выставила на продажу три виллы в ГолливудеСемья младшей дочери Ислама Каримова - Лолы выставила на продажу три виллы в Голливуде
16:04 07.08.2020

В Лос-Анджелесе семья младшей дочери Ислама Каримова выставила на продажу три виллы

CentralAsia (UZ) - По данным издания Variety, выставлены на продажу три виллы на Голливудских холмах в Лос-Анджелесе общей стоимостью $18,9 млн.

Как сообщается, объектами владеют младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева и ее супруг Тимур Тилляев.

Стоимость самого дорогого из выставленных на продажу домов составляет $6,495 млн.

Отмечается, что в 2007-2014 годах особняк принадлежал бывшей звезде NFL Реджи Буш и его экс-подруге Ким Кардашьян.

Предполагается, что семья не использовала виллы для проживания, а сдавала их в аренду.

Согласно данным издания, Лола Каримова-Тилляева и Тимур Тилляев проживают в особняке площадью 4,4 га в Беверли-Хиллз, который был куплен в 2013 году за $33 млн.

Отмечается, что дом был построен девелопером Мохаммедом Хадидом, отцом супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Он находится недалеко от парфюмерного магазина Лолы Каримовой-Тилляевой "Гармонист". На ее сайте указано, что она является основателем этого парфюмерного бренда.

По информации издания, семья также владеет недвижимостью в Париже и Швейцарии. Поместье на одной из самых престижных улиц Женевы было куплено за 47 млн долларов.

Variety пишет, что состояние Тилляевых происходит главным образом от владения торговым центром "Абу Сахий" (ныне принадлежит Tashkent Trade Center). По сообщениям, только в 2013-2014 годах центр принес им 127 млн долларов прибыли. Reuters сообщал, что владелец "Абу Сахий" сменился в конце 2017 года.

В начале марта 2018 года телеканал "Узбекистан 24" сообщил, что государственный бюджет в 2016−2017 годах недополучил от прибыли "Абу Сахий" 439 млрд сумов (около $54 млн по курсу ЦБ на то время), которые были выведены за границу.

Источник - centralasia.media
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