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На юге Индии разбился Боинг-737 местных авиалиний - 14 погибших
21:00 07.08.2020

В Индии при жесткой посадке Boeing 737 погибли 14 человек

Лайнер авиакомпании Air India Express при приземлении в аэропорту Кожикоде (ранее Каликут; штат Керала) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. На борту Boeing 737 находился 191 человек, включая экипаж. Как сообщает AFP, погибли не менее 14 человек, пострадали более 100. Ранее агентство Reuters сообщало о двоих погибших. Россиян нет среди пассажиров самолета, сообщили "РИА Новости" в генконсульстве.

Как сообщает The Times of India, крушение произошло в 19:38 по местному времени (17:08 мск). В районе аэропорта шел сильный дождь. Самолет выполнял рейс из Дубая. Сообщается, что один из погибших - пилот.

Источник - kommersant.ru
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