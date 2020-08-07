На юге Индии разбился Боинг-737 местных авиалиний - 14 погибших

21:00 07.08.2020

В Индии при жесткой посадке Boeing 737 погибли 14 человек



Лайнер авиакомпании Air India Express при приземлении в аэропорту Кожикоде (ранее Каликут; штат Керала) выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на несколько частей. На борту Boeing 737 находился 191 человек, включая экипаж. Как сообщает AFP, погибли не менее 14 человек, пострадали более 100. Ранее агентство Reuters сообщало о двоих погибших. Россиян нет среди пассажиров самолета, сообщили "РИА Новости" в генконсульстве.



Как сообщает The Times of India, крушение произошло в 19:38 по местному времени (17:08 мск). В районе аэропорта шел сильный дождь. Самолет выполнял рейс из Дубая. Сообщается, что один из погибших - пилот.