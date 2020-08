Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к "финансовому альянсу", - Дм.Саймс

22:06 07.08.2020

Nikkei Asian Review, Япония



За последние несколько лет Россия и Китай резко сократили использование доллара в двусторонней торговле. И в первом квартале 2020 года впервые доля долларовых сделок между странами составила меньше 50%. Российско-китайская дедолларизация приближается к "прорывному моменту", что в итоге может превратить их отношения в альянс.

Дмитрий Саймс (Dimitri Simes)

МОСКВА - Россия и Китай совместно пытаются уменьшить свою зависимость от доллара - в перспективе это, по словам экспертов, может привести к "финансовому альянсу" двух стран.



Согласно последним данным Центрального банка и Федеральной таможенной службы России, в первом квартале 2020 года доля доллара в торговых отношениях между Россией и Китаем впервые за всю историю упала ниже 50%.



Доллар использовался только для 46% расчетов между двумя странами. В то же время курс евро достиг исторического максимума в 30%, а доля национальных валют составила 24%, что также является новым максимумом.



За последние несколько лет Россия и Китай резко сократили использование доллара в двусторонней торговле. Еще в 2015 году около 90% двусторонних транзакций осуществлялись в долларах. Однако после начала торговой войны между США и Китаем и согласования усилий Москвы и Пекина по отказу от доллара этот показатель упал до 51% к 2019 году.



Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока РАН, заявил Nikkei Asian Review, что российско-китайская дедолларизация приближается к "прорывному моменту", что в итоге может фактически превратить их отношения в альянс.



"Сотрудничество между Россией и Китаем в финансовой сфере говорит нам о том, что они наконец-то находят условия для формирования нового альянса друг с другом, - говорит он. - Многие ожидали, что страны заключат военный или торговый союз, однако сейчас все идет к тому, чтобы это был банковский и финансовый альянс, поскольку это может гарантировать независимость обеих стран".



Дедолларизация стала приоритетом для России и Китая в 2014 году, когда страны начали расширять экономическое сотрудничество после отчуждения Москвы от Запада из-за аннексии Крыма. Замена доллара в торговых расчетах была необходима, чтобы обойти антироссийские санкции США.



"Любая транзакция с использованием долларов США в какой-то момент проходит через банк США, - поясняет Дмитрий Долгин, главный экономист ING Wholesale Banking Russia. - Это означает, что правительство США может приказать банку заморозить некоторые транзакции".



Процесс получил дополнительный импульс после того, как администрация Дональда Трампа ввела тарифы на китайские товары в размере нескольких сотен миллиардов долларов. Теперь не только Москва, но и Пекин решил избавиться от долларовой зависимости.



"Совсем недавно китайское государство и крупные экономические организации начали чувствовать, что они могут оказаться в той же ситуации, что и наши российские коллеги: стать объектом санкций и, возможно, даже выйти из системы SWIFT" - считает Чжань Синь, научный сотрудник Центра по изучению России при Восточно-Китайском педагогическом университете.



В 2014 году Россия и Китай заключили трехлетнюю сделку по валютному свопу на 150 миллиардов юаней (24,5 миллиарда долларов). Данное соглашение позволило странам получать доступ к валюте друг друга без необходимости покупать ее на валютном рынке. В 2017 году сделка была продлена еще на три года.



Важным шагом стал визит президента Китая Си Цзиньпина в Россию в июне 2019 года. Москва и Пекин заключили соглашение о замене доллара на национальные валюты при международных расчетах между странами. Также соглашение призывает разработать платежные механизмы, альтернативные сети SWIFT, доминирующей в США, для ведения торговли в рублях и юанях.



Помимо торговли национальными валютами, Россия быстро накапливает резервы юаня в ущерб доллару. В начале 2019 года Центральный банк России сообщил, что сократил свои долларовые активы на 101 миллиард - более чем наполовину. Юань стал одним из самых больших бенефициаров, его доля подскочила с 5% до 15% после того, как Центральный банк инвестировал 44 миллиарда долларов в китайскую валюту.



В результате сдвига Россия приобрела четверть мировых резервов юаней.



Ранее в этом году Кремль разрешил Фонду национального благосостояния России начать инвестирование в юань и государственные облигации Китая.



По словам Маслова, стремление России накапливать юани связано не только с диверсификацией ее валютных резервов. Москва также хочет подтолкнуть Пекин к более решительной борьбе с экономической гегемонией Вашингтона.



"Россия занимает куда более решительную позицию по отношению к Соединенным Штатам [чем Китай]", - считает Маслов. - Россия привыкла бороться, она не ведет переговоров. Продемонстрировать поддержку в финансовой сфере - один из способов России убедить Китай занять более решительную позицию".



Однако свергнуть доллар будет нелегко.



Джеффри Франкель, экономист Гарвардского университета, рассказал Nikkei о трех основных преимуществах доллара: способность поддерживать свою ценность за счет ограниченной инфляции и амортизации; огромные размеры американской внутренней экономики; наличие у Соединенных Штатов глубоких, ликвидных и открытых финансовых рынков. По его словам, еще ни одна конкурирующая валюта не показала себя способной превзойти доллар по всем трем показателям.



Тем не менее, Франкель предупредил, что, хотя на данный момент положение доллара в безопасности, растущие долги и чрезмерно агрессивная политика санкций могут подорвать его превосходство в долгосрочной перспективе.



"Санкции - это очень мощный инструмент Соединенных Штатов, но, как и любой другой инструмент, он может подвести, если переусердствовать - начнут искать ему альтернативы, - сказал он. - Я думаю, было бы глупо полагать, что доллар незаменим и всегда будет валютой номер один".



Оригинал публикации: China and Russia ditch dollar in move toward "financial alliance"Опубликовано 06/08/2020