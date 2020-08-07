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Узб. Вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых стадионах
22:08 07.08.2020

Вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых центральных стадионах Ташкента и областных центров. Ожидается, что при проведении экзаменов два раза в день (в прохладное время суток) процесс тестирования можно будет завершить за 12−14 дней.
6 августа 2020, 21:07 Коронавирус Общество
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6 августа провел совещание по вопросам организации приема в высшие образовательные учреждения и подготовки к 2020/2021 учебному году, сообщила пресс-служба главы государства.

В этом году для обучения в вузах выделено 162 тысяч 364 места в бакалавриате и 10 тысяч 425 - в магистратуре. В 91 высшее учебное заведение приняты документы на поступление в бакалавриат от 1 миллиона 484 тысяч абитуриентов, что на 39% больше, чем в прошлом году. На одно студенческое место претендуют 10,6 человека. На поступление в магистратуру в 72 вуза документы подали 78 тысяч 720 человек, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Шавкат Мирзиеев отметил, что тестовые испытания должны проводиться в местах, позволяющих обеспечить эпидемиологическую безопасность абитуриентов и наблюдателей.

С учетом того, что закрытые помещения не соответствуют эпидемиологическим требованиям и не обладают достаточной вместимостью для проведения экзаменов в оптимальные сроки при соблюдении социальной дистанции, дано поручение организовать тестовые испытания на центральных стадионах Ташкента и регионов. При условии проведения экзаменов два раза в день (в прохладное время суток) весь процесс тестирования можно будет завершить ориентировочно за 12−14 дней.

Перед ответственными министерствами и ведомствами поставлена задача тщательной подготовки стадионов к проведению тестов и информированию абитуриентов об их дислокации.

Глава государства подчеркнул, что необходимо определить время проведения экзаменов исходя из заключения Министерства здравоохранения и санитарно-эпидемиологической службы об эпидемиологической ситуации, чтобы обеспечить безопасность здоровья населения.

Государственная комиссия по приему в образовательные учреждения, хокимияты, Министерство внутренних дел, Национальная гвардия, Министерство физической культуры и спорта, Служба государственной безопасности должны принять необходимые меры для обеспечения прозрачности тестовых испытаний и предотвращения волокиты абитуриентов.

Как мы сообщали ранее, с учетом пандемии коронавируса и карантинных ограничений вступительные испытания в вузы пройдут в упрощенной форме. Абитуриентов будут тестировать только по двум профильным предметам вместо пяти.

Источник - gazeta.uz
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