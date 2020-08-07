 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 07.08.2020
22:24  Сокрушительно победив на выборах братья Раджапакса (президент и премьер) окончательно приватизировали власть в Шри-Ланке
22:15  Британия видит Турцию своим региональным наместником, - Юрий Мавашев
22:08  Узб. Вступительные экзамены в вузы пройдут на открытых стадионах
22:06  Китай и Россия отказываются от доллара в стремлении к "финансовому альянсу", - Дм.Саймс
21:54  Зачем аким Караганды Нурдинов снял часы за $5 тысяч перед прямым эфиром
21:08  Алматы. Республиканский центр крови Казахстана благодарит всех доноров
21:00  На юге Индии разбился Боинг-737 местных авиалиний - 14 погибших

16:04  Семья младшей дочери Ислама Каримова - Лолы выставила на продажу три виллы в Голливуде
16:03  Под Ташкентом без предупреждения владельцев сносят дачные участки
13:31  Поколение утюб. Как миром управляют Instagram-звезды и к чему это приведет, - Эдуард Биров
13:27  Кто бомбанул Бейрут? Слишком много нестыковок, - И.Шамир
12:17  По пол-ведра по политбюровски. Лукашенко рассказал о застольных "провокациях" Назарбаева
12:09  "Зубы дракона". Об экономических последствиях коронавирусной пандемии, - Олег Щукин
11:38  Крупнейшую в истории Казахстана нарколабораторию нашли в Иле-Алатауском заповеднике
11:16  Египет начинает в Сирии свою игру. В сирийский конфликт включился новый участник, - Д.Седов
10:24  Кто первым создаст вакцину от КОВИ? Речь идет о престиже и о политике, - Aftonbladet
10:22  Как далеко зайдут Китай и США в холодной войне? - Люк де Бароше
10:10  Первые военные юристы Советского Туркестана - Николай Степанченко
08:15  Кто в Америке хозяин – президент или компании Силиконовой долины? - В.Катасонов
08:14  Что еще взорвется на Ближнем Востоке после Бейрута? - Л.Савин
07:55  В казахском Туркестане найдены уникальные развалины ханаки - обители дервишей суфиев
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Сокрушительно победив на выборах братья Раджапакса (президент и премьер) окончательно приватизировали власть в Шри-Ланке
22:24 07.08.2020

Победа на выборах позволит братьям Раджапакса изменить конституцию Шри-Ланки

7 августа 2020, Алина Назарова
Партия премьер-министра Шри-Ланки Махинды Раджапаксы "Народный фронт Шри-Ланки" одержала победу на парламентских выборах, что позволит им изменять положения конституции и отстранять главу государства.

Партии премьера, брата президента страны Готабаи Раджапаксы, удалось получить в законодательном органе 146 мест из 225, а его союзникам – еще по меньшей мере пять мандатов. В совокупности ими были набраны две трети мест, которые необходимы для получения возможности изменять положения конституции, отстранять главу государства от должности и укрепить династическое правление, передает ТАСС.

Оппозиция опасается, что Раджапаксы захотят отменить ограничения на срок правления президента, будут контролировать судебную систему и полицию и "распространят свою династическую власть на новое поколение", пишет Al Jazeera.

В парламенте Шри-Ланки 225 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на пятилетний срок. Из них 196 избираются по многомандатной системе по 22 избирательным округам (160 депутатов) и девяти провинциям страны (36 депутатов). Еще 29 депутатов попадают в парламент по национальным партийным спискам пропорционально общему распределению голосов между партиями.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596828240
Новости Казахстана
- Обеспечение экономической безопасности – один из основных приоритетов работы Аппарата Совета Безопасности
- "В отличие от режима ЧП, в условиях карантина Президент поручал регулировать МСБ, а не закрывать"
- 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Поддержка МСБ неэффективна без поддержки платежеспособности населения"
- Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных
- Минэкологии решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области
- Утильсбор и "Кривое дело"
- Депутаты демпартии "Ак жол" настаивают на кредитных каникулах
- Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  