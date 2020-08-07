Красавицы гарема Лукашенко: кого любит президент Белоруссии

00:13 08.08.2020 Батька заводит фавориток, словно султан



Личная жизнь президента Белоруссии Александра Лукашенко перед выборами с новой силой интересует публику. Александр Григорьевич жалует красоту, у него отличный вкус на женщин, наблюдать за появлением и расцветом его фавориток - одно удовольствие. Но много ли в мире стран, где официально не известно, кто мать любимого сына президента? Мы рассмотрели тайны гарема белорусского главы.



"Разводиться не вижу смысла"



Сразу следует обговорить один важный момент: Александр Лукашенко - человек женатый. Причем женат он на женщине, которая была еще его школьной любовью. Галина Родионовна Лукашенко - мать двоих старших детей президента Виктора и Дмитрия. Да, с женой Лукашенко не живет, чего не скрывает. Но и разводиться не собирается. Так открыто и говорит - "не вижу смысла".



Галина Родионовна Лукашенко (в девичестве - Желнерович) живет в частном доме в белорусской деревне Рыжковичи. Она - главный специалист по санаторно-курортному оздоровлению и лечению при райисполкоме города Шклова. Это к ней, своей однокласснице, некогда юный Саша Лукашенко в Санкт-Петербурге бегал на свидания за 4 километра, читал с ней книги, обсуждал жизнь белорусского первопечатника XVI века Франциска Скорины...







Но к моменту его первой инаугурации на пост президента Беларуси отношения остыли. Впрочем, сама Галина Родионовна уверяет, что не поехала за мужем в Минск по собственному желанию - "я сама выбрала такую жизнь", хотя не скрывает, что продолжает любить его и поныне. В последний раз пару видели вместе в год выбора Лукашенко президентом во время визита в Израиль.



Впрочем, справедливости ради следует сказать, что Александр Григорьевич не захлопывал двери перед носом официальной супруги. Она бывает в его резиденции, но только в гостях. Более того, сам Лукашенко до последнего регулярно приезжал к своей теще Елене Желнерович, которую искренне считал очень близким человеком. В прошлом году женщина скончалась на 90-м году жизни, и глава государства присутствовал на ее похоронах на кладбище деревни Большой Межник Шкловского района.



- Президент изменил планы и поехал - не мог не поехать - попрощаться с Еленой Федоровной. И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич, - так прокомментировала этот факт пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.



На протяжении нескольких десятилетий женщина работала учителем белорусского языка и литературы и была заместителем директора школы в соседней Александрии. В 2014 году в интервью Ксении Собчак в эфире "Дождя" Лукашенко говорил, что Желнерович для него "второй человек после матери".



- Федоровна для меня - друг человека, как я ей всегда говорю. Если бы не она, то я президентом бы не был, - говорил тогда Лукашенко. При этом он указал, что с ее дочерью не живет уже около 30 лет.



Наверное, главное, что привлекало Лукашенко в отношениях с тещей, - это безграничная вера в него этой женщины. Причем с далекой юности. Елена Федоровна работала завучем в Александрийской школе, той самой, где учился Лукашенко. Саша был отличным учеником, школу он окончил всего лишь с одной четверкой. И завуч принимала в его судьбе активное участие - советовала, куда пойти учиться, рекомендовала истфак, видела его способности и прочила ему карьеру… аж директора школы!



Да и их отношениям с дочерью не препятствовала, когда в начале 1970-х девятиклассница Галина начала встречаться с десятиклассником Александром. Как говорила его супруга в единственном интервью в 2005 году, их отношения до брака оставались платоническими - такое было время, да и встречались чаще всего в доме невесты.



Когда Лукашенко поступил в институт, Галина последовала за ним - тоже выбрала истфак: вместе на лекции ходили, вместе ездили в колхоз, приезжали к родителям в гости, а потом и зарегистрировались. В качестве зятя Александр семье супруги очень нравился - внимательный, хозяйственный, работящий, скромный, не боялся никакой работы: хоть траву покосить, хоть корову подоить - все умел. (Родная мать Лукашенко была дояркой, и сын не гнушался помогать ей в работе, рос он без отца.)



Будучи уже директором совхоза "Городец" (1987–1994), он также регулярно приезжал к теще и помогал по хозяйству. Став президентом, Лукашенко брал с собой в эти поездки и младшего сына Николая, а однажды - даже одну из своих протеже, модель Полину Шубу. Совместное фото, на котором засняты гости, из семейного альбома Елены Желнерович в 2014 году предал огласке Tut.by.



"Коля - мой хвост"



В браке с Галиной у Лукашенко родились двое сыновей - Виктор и Дмитрий. Младшего, Колю, хорошо известного российской публике, родила другая женщина.



Лукашенко вырастил Николая по большей мере сам. Не говоря уже о том, что мальчик появился на свет, когда президенту было уже 50. В славянских традициях таких детей называют "последышами" и, как правило, сдувают с них пылинки. Николай, что называется, вырос на коленке у отца: куда только не брал его с собой Лукашенко с того самого момента, как мальчик был представлен общественности.



О том, что президент Беларуси трижды отец, стало известно в апреле 2008-го, когда Коле исполнилось 3 года и 7 месяцев. Вместе с папой малыш принимал участие в субботнике. В июле того же года Лукашенко рассказал, почему маленький сын постоянно его сопровождает: "А все банально - сын, образно говоря, мой хвост. Просто не может остаться ни с кем! Мне, конечно, он нагрузки добавляет. Потому что ни одевать, ни кормить его никто не сможет - только я".



Президент высказался и в том плане, что никогда и не скрывал рождение у него третьего сына, хотя тот появился на свет вне брака. "Это не секрет,- сказал Лукашенко. - Что тут скрывать? Это же от Господа Бога! Как же можно о матерях или о детях говорить, что это чужое, это не мое? Это преступление перед Богом. Я приезжал с сыном к Владимиру Владимировичу, Путин мне сказал: ой, Александр Григорьевич, это же Божий дар!"



Но тем не менее о матери Коли Лукашенко официально до сих пор не сказано ни слова, хотя мальчик уже вырос. Мнения большинства сошлись на том, что родила его президенту женщина, занимавшая после первых выборов должность личного врача президента - 29-летняя уроженка Бреста Ирина Абельская. Николай, к слову, очень похож на нее внешне.



Кандидатуру Абельской на должность личного врача новоиспеченного президента подобрала тогдашний министр здравоохранения Инесса Дробышевская. Ирина работала эндокринологом в 9-й республиканской клинической больнице.



Молодая и красивая Абельская очень быстро начала сопровождать первое лицо государства повсюду. В 2001 году ее выдвигают на должность главного врача в больнице Управделами президента, а ее мать, Людмилу Постоялко, назначают министром здравоохранения. Однако в 2007 году, через 36 дней после смерти Людмилы Постоялко, Ирину увольняют с должности главного врача лечкомиссии. Причем со скандалом.



Два года она работала простым узистом, ходили слухи, что ее не допускали к сыну. Однако в сентябре 2009-го Ирина Абельская вновь во главе Республиканской больницы Управделами президента. В 2015-м, когда Лукашенко переизбрали президентом, Ирина была приглашена им лично на инаугурацию. Держалась, впрочем, на заднем плане, Николай же сидел рядом с Дмитрием Лукашенко и его женой. Позже Лукашенко наградил предполагаемую мать своего третьего сына орденом Почета.



До сегодняшнего дня Ирина остается в фаворе, выступает на различных медицинских мероприятиях в качестве "выдающегося организатора", делится опытом. Абельская живет в Дроздах, Коля с отцом - в Озерном, возле Острошицкого Городка. На официальных мероприятиях Абельская, бывает, присутствует, но в первые ряды не стремится. На месте же, которое традиционно отводится для первой леди, видят рядом с президентом разных молодых женщин.



Абельская старается не говорить публично о Николае Лукашенко. Например, в интервью Tut.by на вопрос о будущей профессии младшего сына она ответила: "Я бы просто хотела, чтобы он получил хорошее образование, выбрал интересную профессию, любил свою работу, получал от нее удовольствие и приносил пользу и радость другим".



У Ирины есть старший сын от первого мужа Евгения, брак с которым был заключен в юности и быстро распался. Дмитрий Абельский также стал врачом, работает офтальмологом в профильном медицинском центре. Найти общую фотографию Николая с матерью в Интернете невозможно, а вот общая фотография с предполагаемым братом есть.



"Ангел мой несравненный, неземной и нереальный"



На этом женщины, которые смогли стать для Лукашенко матерями наследников, заканчиваются, далее речь идет только о фаворитках, чьи близкие отношения с президентом ничем официально не подтверждены. О лирической подоплеке можно только догадываться.



В 2007 году пристального внимания президента и его большого участия в своей судьбе удостоилась певица Ирина Дорофеева. Она начинала карьеру в ансамбле "Верасы" под управлением Василия Раинчика и в 94-м году стала его солисткой.



Через два года перешла в оркестр под управлением Михаила Финберга, где также солировала. А потом начала работать с продюсером Юрием Савошем, в 1996 году ее начали раскручивать как солистку. Сама Ирина утверждает, что программу "Лицо Беларуси", которая и стала практически государственной, они разработали с Юрием Савошем еще за восемь лет до того, как ее поддержал президент. Во всяком случае известно, что в 2007 году Александр Григорьевич приехал в студию вместе с представителями СМИ, чтобы познакомиться с Ириной и ее творчеством.



Вскоре после этого Ирина становится кумиром белорусов поневоле. Изображения певицы украшают улицы Минска, их печатают на пакетах, на бейсболках. Сама же певица сопровождает президента, живет в президентской резиденции во время "Славянского базара" в Витебске. На день рождения Дорофеева дарит Лукашенко песню: "Ангел мой несравненный, неземной и нереальный". В ответ на жест а-ля Мэрилин Монро Лукашенко тоже публично поздравляет певицу в день ее рождения с экрана телевизора.



Президент посещал шоу Дорофеевой в столичном концертном зале "Мир", которые всегда проходили с аншлагами, которые, по слухам, помогали обеспечивать административными мерами.



Сама Дорофеева никогда не подтверждала слухи о своих отношениях с президентом Белоруссии, но и не делала официальных заявлений, опровергающих их. В ответ на все вопросы про свои отношения с Лукашенко она говорила лишь о значимости своей программы для продвижения белорусского искусства.



Через некоторое время сцена прискучила Дорофеевой. Сняв штук 15 клипов и записав песен без счета, она стала преподавателем Университета культуры, завкафедрой, а затем депутатом.



Еще одной представительницей Мельпомены, попавшей в поле зрения президента, стала Марта Голубева, актриса Купаловского театра. Свою артистическую карьеру Марта также начала как солистка ансамбля "Верасы". Рядом с Лукашенко начала появляться после совершеннолетия. В 2008 году танцевала с президентом на праздничном концерте 3 июля - в День независимости страны. Тогда ей уже исполнилось восемнадцать. В 2012-м она окончила театральный факультет Академии искусств. На конкурсе "Мисс Беларусь-2016" Марта сидела по правую руку от главы государства. На вопрос, как она попала в спутницы к Лукашенко, который ей однажды удалось задать корреспонденту "Еврорадио", Марта ответить отказалась.



От Полины до Кристины



На том же конкурсе "Мисс Беларусь-2016" по левую руку от главы государства сидела ведущая "Белтелерадиокомпании" Полина Шуба. Ранее она уже появилась вместе с Лукашенко на матче Чемпионата мира по хоккею в Минске. А 28 декабря 2019 года на первом в Белоруссии Венском балу Александр Лукашенко танцевал с ней вальс.



"Когда я узнала, что мне выпала честь танцевать с главой государства, конечно, очень разволновалась. Хотя знала, что особых проблем возникнуть не должно: я 14 лет занималась хореографией, особенно тренироваться не пришлось, все сохранилось в ногах", - вспоминала Шуба в разговоре с "Беларусь сегодня". За неделю до Венского бала девушку назначили заместителем руководителя отдела выпуска Агентства теленовостей "Белтелерадиокомпании".



Впервые президент увидел красавицу еще девочкой, 12-летняя Полина вручала ему цветы на открытии Дворца культуры в Старых Дорогах.



"Когда я приехал в один городок, она вручала мне цветы. И так случилось, что мы встретились как-то - и она: "А я вас знаю, Александр Григорьевич. И мне рассказала об этом", - вспоминал Лукашенко во время интервью Собчак.



Тогда Лукашенко катался по стране, его приезд в райцентр приурочили к открытию Дворца культуры. А Полина Шуба с шести лет танцевала в ансамбле "Росинка" в Старых Дорогах, была очень красивой девочкой и из хорошей семьи, именно поэтому ей выпала такая честь.



Когда школьнице из Старых Дорог исполнилось пятнадцать, она отправила свои фото на конкурс "Лицо нового века", который проводила модельная школа "Тамара", и попала в полуфинал. В 2008 году Шуба оказалась в числе 12 финалисток конкурса "Мисс Беларусь". После финала все участницы отправились на банкет в гостиницу "Планета", где присутствовал и президент. Весной 2009 года, когда после реконструкции торжественно открывался Минский театр оперы и балета, оказалось, что музу Мельпомены со скульптурной группы фасада лепили с Полины Шубы.



После участия в конкурсе Шуба до осени 2011 года будет работать для московского модельного агентства "Fresh Models", чтобы заработать на квартиру. После чего вернется на родину.



"Последний диктатор на грани краха": западные СМИ оценили положение Лукашенко



В 2011 году Шуба закончила учебу в Белорусском государственном технологическом университете по специальности "экономист-маркетолог в деревообрабатывающей отрасли". В том же году Шуба устроилась на БТ, где сначала вела "Новости", позже - "Панораму". Сопровождать главу Беларуси во время зарубежных визитов, например в Венесуэлу, она стала как журналистка.



В 2015 году Шуба начала вести выпуски "Главного эфира". В том же году ее наградили премией "Телевершина" как лучшую ведущую ежедневной информационной программы.



А в августе 2015 года БТ опубликовала снимок со свадьбы Полины Шубы. По сведениям Tut.by мужем телеведущей стал выпускник Академии управления при президенте, минчанин Валерий Шапчиц, которому на тот момент было 35 лет.



"Не понимаю, почему такой интерес вокруг моей персоны, стоило только оказаться рядом на хоккее с Лукашенко в 2014 году", - говорит теледива в ответ на вопросы, что связывает ее с президентом Белоруссии.



В действительности Полина Шуба была первой красавицей, которая появилась рядом с президентом, поэтому к ней было столько интереса. В дальнейшем таких девушек стало немало. В частности, 10 июля 2017 года на праздничном купальском концерте, который прошел в "президентском агрогородке" Александрия под Шкловом, рядом с Александром Лукашенко появилась новая прелестница. Как оказалось, это была 21-летняя витебская студентка Кристина Неверо.



Кристина - лауреат многих конкурсов: Первого международного студенческого славянского форума, международного молодежного фестиваля "Огонь танца-2014", международного фестиваля хореографии "Дэнс ассорти-2015", дважды лауреат Республиканского смотра-конкурса художественных коллективов ученической и студенческой молодежи "Арт-каникулы-2014, 2016". Неверо уже дважды участвовала в "Славянском базаре". В Александрии она встречала президента с хлебом-солью.



Кристина выиграла конкурс красоты "Королева весна-2016" в Витебске, который организовали БРСМ, Минобразования и Национальная школа красоты.



Позже Неверо закончила Витебский государственный технологический университет, где училась на факультете экономики и бизнес-управления по специальности "Финансы и кредит". Участвовала в Президентском балу для выпускников вузов.



"Комсомолка, активистка, а к тому же еще и будущий финансист Кристина Неверо - доброжелательная, отзывчивая, коммуникабельная и инициативная студентка, - сообщает сайт БРСМ о девушке. - Она активно участвует в культурной, научной и общественной жизни университета, участвует в творческом активе факультета: является участницей студенческого Дома моды, студии эстрадного танца "V.I.P.", выступает в концертных программах".



Еще одна девушка, которую не раз видели рядом с Лукашенко, - Алина Роскач. Она сидела рядом с президентом в 2018-м на праздновании Купалья в Александрии", в 2018-м во время турнира по биатлону "Снежный снайпер" участвовала с ним в гонке.



Алина - финалистка конкурса красоты "Мисс Беларусь-2016". Еще школьницей участвовала в конкурсе красоты "Хрустальная Нимфа" в Гомеле, принимала участие в конкурсе "Мисс Дожинки-2013". На сайте БНТУ написано, что в 2016 году на конкурсе университета Алина стала второй вице-мисс.



В СМИ писали, что она 21-летняя сирота из Светлогорска, учится в БНТУ на инженера-металлурга. Ее профили в соцсетях открыты только для друзей.



Соратницы или более того



Лукашенко не скрывает привязанностям к красивым женщинам: "Я ни на одном мероприятии не сижу с намыленной мордой среди чиновников. С одной стороны - сын, с другой - девчонка", - говорил он в интервью. И не без гордости добавил, что в его службе протокола работают очень красивые девчата, которые часто сами просятся посидеть рядом с ним.



На вопрос о протокольной сотруднице Дарье Шманай президент ответил в интервью Собчак в 2014 году: "Что касается Дашки, о которой речь шла, так я ее два года знаю. Очень порядочная девушка. Если бы у меня такая была девушка... Это выше крыши". Фраза главы государства прозвучала как намек.



Так кто же она, Дарья Шманай? Официально сотрудница делового протокола Лукашенко сопровождает руководителя страны на официальных приемах, спортивных и культурных мероприятиях. Часто попадает в кадр. Она была с Лукашенко на хоккее, на Всебелорусском собрании, в Овальном зале парламента во время ежегодного обращения президента к Национальному собранию и даже на инаугурации, где отвечала за рассадку приглашенных по местам.



Шманай окончила БГЭУ по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит в торговле и общественном питании". В 2013 году девушка победила в межвузовском конкурсе красоты и грации "Королева весна". К этому моменту она уже год, как была знакома с президентом.



Еще одна женщина в команде президента обращает на себя внимание - руководитель пресс-службы президента Наталья Эйсмонт. Она заняла эту должность в 30 лет, будучи до этого ведущей. Эйсмонт более известна как Наталья Кирсанова. Она родилась в Минске, окончила Белорусскую государственную академию искусств по специальности "актриса драматического театра и кино". Работала в Театре музкомедии. После вела белорусскоязычную передачу "Навіны рэгіена" ("Новости региона").



Наталья замужем, ее муж - ведущий телеканала "Беларусь" Иван Эйсмонт. Творческий псевдоним - Иван Михайлов. Он является ведущим передач "Главный эфир" (иногда супруги появлялись вместе в эфире этой программы) и "Спорт-кадр".



Сотрудница службы делового протокола Дарья Шманай и пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт любят выкладывать в социальных сетях фотографии из своих рабочих командировок.



Еще один человек из команды президенты вызывает пристальный интерес журналистов. Это Светлана Коношенко, ставшая новым личным врачом президента после отставки Абельской. В 2008 году министерство присвоило ей высшую категорию врача-терапевта. Светлана ездила с президентом на родину в Шкловский район, где они навещали тещу Лукашенко Елену Федоровну Желнерович, мать Галины Родионовны. Она также присутствовала на встрече президента с папой Римским, сопровождала президент в его официальных визитах в Вильнюс и Ереван. Когда Лукашенко посещал Киев, доктор гуляла по городу с его сыном Колей.



Коношенко участвует и во всех сельскохозяйственных акциях президента: собирает с ним картошку, косит траву. Во время праздника сбора урожая в Дроздах Светлана работала в паре с главой государства: Лукашенко бросал ей плоды, которые срывал с деревьев.



Кононенко была с президентом во время его визита в Казахстан в октябре 2019 года. В апреле нынешнего года она сопровождала главу государством в Бобруйск, где Лукашенко посещал фабрику.



"Машенька, иди сюда, детка"



Вне всякого сомнения девушка из числа появляющихся рядом с президентом, которая вызывает наибольший интерес, - это Мария Василевич, последняя фаворитка Лукашенко. Она появилась в медийном пространстве после посещения Лукашенко конкурса "Мисс Беларусь-2018". Тогда президент пожаловал в зал вместе с биатлонисткой Дарьей Домрачевой и студенткой Алиной Роскач.



На глазах у Лукашенко главной красавицей страны объявили 21-летнюю Машу Василевич с почти эталонными параметрами 86-60-90. Мария действительно настолько красива, что не удивляет желание президента обогатить такой жемчужиной свою ложу.



И вот в том же 2018 году Мария посещает вместе с Лукашенко хозяйство "Родина" в Белыничском районе. В прессе описывали фрагмент визита президента: "Столичная делегация побывала и в местном музее, одним из экспонатов которого является стол первого председателя колхоза "Родина". Присесть за этот стол Лукашенко предложил Марии Василевич. "Машенька, иди сюда, детка", - позвал президент девушку". Аналогичная ситуация произошла и когда "Мисс Беларусь" отправилась с руководителем страны в командировку в СПК "Колхоз "Родина". Там Лукашенко в шутку предложил ей новую работу: "Машенька, иди сюда, детка. Сядь, посмотрим, как ты будешь в "Купаловском" смотреться".



Присутствовала Мария рядом с президентом и на соревнованиях по гребле в рамках II Европейских игр в Заславле. На Европейских играх Лукашенко появлялся с ней везде: на торжественных церемониях и непосредственно на соревнованиях. На "Славянском базаре в Витебске" девушка присутствовала в президентской ложе, сидела рядом с президентом и его сыном Николаем, словно близкий к семье человек. Лукашенко и Василевич вместе сходили на хоккей и ездили на празднование 1000-летия Бреста.



Во время стартового матча нового сезона Континентальной хоккейной лиги Александр Лукашенко в порыве радости крепко обнял сидевшую рядом Марию Василевич.



Внимание президента к девушке достигло апогея, когда она собралась покорить своей красотой мир с 2019 году. Тогда стало известно, что президент лично готовит ее к конкурсу "Мисс мира". Об этом поведала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в эфире "Беларусь-1". На этом конкурсе, который проходил в Китае, к слову, Марию признали самой красивой девушкой Европы, впервые в истории участия в конкурсе "Мисс мира" Беларусь вошла в топ-5. Президент также учил девушку колоть дрова (!) и танцевал с ней вальс на новогоднем балу.



Дорогой подарок получила Василевич к новому, тогда еще 2019 году. 8 января Лукашенко удостоил ее премии "За духовное возрождение" - "за значительный вклад в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность". Вместе с девушкой премию получил ведущий мастер сцены Национального академического театра им. Я.Купалы народный артист Беларуси Виктор Манаев. На концерте после торжественной церемонии красавица снова сидела в зале рядом с Лукашенко.



Еще спустя месяц могло показаться, что звезда Василевич зашла за облака: на "Минской лыжне" ее не включили в команду девушек, с которой руководитель страны пробежал дистанцию и одержал победу. Но оказалось, что Мария просто не умеет кататься на лыжах, она встала на них за месяц до соревнований.



В апреле девушка оказалась в числе самых приближенных к первому лицу на республиканском субботнике на "Линии Сталина".



Когда Мария Василевич окончила факультет экономики и менеджмента БГЭУ и поступила в магистратуру, она приступила К реализации своей детской мечты - стать телеведущей. И мечта исполнилась: Василевич работает соведущей программы "Добрай раніцы, Беларусь!". К тому же она стала депутатом Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата республиканского парламента) нового созыва.



У Василевич есть Инстаграм, где девушка охотно размещает свои фото, часто в белых, а-ля свадебных платьях. Иногда она отвечает пользователям на их вопросы, касающиеся ее успехов в области образования или представленной на ней одежды.



Вопросы, касающиеся ее отношений с президентом, она не комментирует. Но однажды Мария изменила правилу и обвинила британское издание The Times в публикации "лживых фактов". В статье, задевшей чувства Василевич, отношения белорусской красавицы с президентом Александром Лукашенко были поданы как романтические. "И кому нам доверять, если даже известное мировое издание позволяет себе публиковать лживые факты?.. Это ли профессиональная журналистика?" - возмутилась Василевич.



Что же, Марии, конечно, видней. Но если это действительно так и между девушкой и президентом нет ничего, кроме обыкновенной симпатии, то просто очень жаль. Кто же, как не она, достойна украсить собой великолепный век Лукашенко?!



Авторы: ТАТЬЯНА СТРЕЛЬЦОВА Источник - МК

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